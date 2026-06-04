«سوق أبوظبي» تطلق أول استوديو مالي عالمي في المنطقة

أعلنت كل من FINTECH.TV، منصة البث العالمية المخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين، والتي يقع مقرها الرئيسي في بورصة نيويورك، ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن شراكة استراتيجية لإطلاق أول استوديو دولي مباشر للأخبار المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بموجب هذا التعاون، ستسجل FINTECH.TV حضوراً يومياً دائماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح أول شركة إعلامية مالية عالمية تبث بشكل منتظم من داخل السوق كما يسهم هذا التعاون في إنشاء رابط إعلامي مباشر وفوري بين أبوظبي و«وول ستريت» عبر استوديوهات FINTECH.TV في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة نيويورك. وسيبدأ البث من الاستديو اعتباراً من 8 يونيو 2026.

الجدير بالذكر أنه تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسواق رأس المال في أبوظبي، بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصادات التي تتسم بالمرونة، وتوفر فرص نمو قوية، وترتكز على أسس اقتصادية راسخة، وقطاعات مستقبلية واعدة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة.

في هذا الإطار قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تمثل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تعزيز حضور أبوظبي ضمن المشهد الاستثماري العالمي، وتأتي في مرحلة يزداد فيها توجه المستثمرين نحو الأسواق التي تتمتع بالمرونة، وتوفر فرص نمو مطّرد، وترتكز على أسس اقتصادية قوية ورؤية طويلة الأمد، إلى جانب إتاحة الوصول إلى القطاعات الواعدة التي تسهم في رسم ملامح اقتصاد المستقبل.

من جانبه، قال فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ FINTECH.TV: «يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من بين أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم، فيما تتمتع الشركات المدرجة فيه، عبر قطاعات تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، بحضور وتأثير يتجاوزان حدود المنطقة. وعلى مدى سنوات، حرصنا على زيارة دولة الإمارات ومتابعة التطور اللافت الذي يشهده هذا السوق حتى أصبح نموذجاً استثنائياً بكل المقاييس. ونرى أن وجود استوديوهاتنا في كلٍ من بورصة نيويورك وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس المكان الطبيعي لشبكة إعلام مالي عالمية تسعى إلى مواكبة أبرز مراكز المال والاستثمار».

وجب التنويه أنه ستقدم FINTECH.TV من خلال الاستوديو الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية تغطية يومية مباشرة لحركة السوق، وأداء الشركات المدرجة، وتطورات قطاع الأعمال في أبوظبي، إلى جانب المشهد المالي الأوسع في الإمارة، عبر منصاتها العالمية وقناة البث المباشر على مدار الساعة التي تستعد لإطلاقها قريباً.