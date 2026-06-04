حصاد الأسواق: ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران في أقرب وقت ممكن نهاية هذا الأسبوع 📌

الجغرافيا السياسية: إيران، الولايات المتحدة، مضيق هرمز، والشرق الأوسط
- انخفضت أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 1.10% و1.20% عقب تصريحات دونالد ترامب التي أشارت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع. في الوقت نفسه، شنت إيران هجومًا على مطار في الكويت، بينما نفذت الولايات المتحدة غارات جوية قرب مضيق هرمز. ولا يزال الوضع متوترًا.
- ووفقًا للتقارير، صرّح ترامب لمستشاريه بأنه لن يُصعّد الصراع إلى حرب شاملة إلا في حال مقتل جنود أمريكيين. وهذا يُشير إلى أن واشنطن قد تتغاضى عن اشتباكات عسكرية محدودة مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.
- وأعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على إطار لوقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية في جنوب لبنان. وقد فشل وقف إطلاق النار السابق في نهاية المطاف، لذا يبقى مدى استدامة الاتفاق الجديد غير مؤكد. ومع ذلك، يُعد هذا التطور مهمًا لأن إيران ربطت أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة بالوضع على الجبهة اللبنانية.
- وأقرّ مجلس النواب الأمريكي قرارًا بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى منع المزيد من الضربات على إيران. كان هذا أول تصويت من نوعه منذ بدء النزاع. قلل البيت الأبيض من أهمية القرار، ما يعني أنه ينبغي النظر إليه في المقام الأول كبادرة سياسية رمزية.
السلع: النفط ومخاطر الإمداد
- تحذر بنوك الاستثمار من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات النفط. وصف بنك HSBC الوضع بأنه "ضغط هائل"، بينما تشير نماذج مورغان ستانلي إلى أن سعر خام برنت قد يرتفع إلى 150 دولارًا للبرميل إذا استمر الحصار لفترة طويلة.
- لا يزال بنك JPMorgan يتوقع إعادة فتح مضيق هرمز في يونيو، ويعود ذلك أساسًا إلى النضوب السريع لمخزونات النفط.
- تقدّر الكويت أنه بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، ستتمكن من استعادة حوالي 70% من إنتاجها النفطي في غضون 6 إلى 8 أسابيع. ومع ذلك، من المتوقع أن يستغرق التعافي الكامل للإنتاج وقتًا أطول بكثير.
الأسهم: آسيا تحت الضغط
- تعرضت أسواق الأسهم الآسيوية لضغوط، حيث سجلت مؤشرات JP225 وSG20cash والمؤشرات الصينية الرئيسية انخفاضات طفيفة.
العملات الأجنبية: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قرب مستوى 160
- لا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتداول قرب مستوى 160، على الرغم من أن تحركات سوق الصرف الأجنبي الأوسع نطاقًا لا تزال محدودة نسبيًا.
الاقتصاد والبنوك المركزية: أستراليا وبنك الاحتياطي الأسترالي
- نما الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.3% في الربع الأول، ليصل النمو السنوي إلى 2.5%. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد في بنك الكومنولث الأسترالي تباطؤ النمو إلى حوالي 1.5% بحلول نهاية العام، مما يعكس ضعف الاستهلاك وتباطؤ سوق الإسكان.
- من المقرر أن تمثل محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، ومسؤولون آخرون أمام البرلمان بعد ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة. وستكون هذه أول فرصة رئيسية للمشرعين لاستجواب صناع السياسات حول دورة التشديد النقدي الأخيرة.
- من المقرر أن تمثل محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، ومسؤولون آخرون أمام البرلمان بعد ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة. وستكون هذه أول فرصة رئيسية للمشرعين لاستجواب صناع السياسات حول دورة التشديد النقدي الأخيرة.
الأسهم والذكاء الاصطناعي: استثمارات تقنية ضخمة
- تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن شركات ميتا ومايكروسوفت وأمازون وألفابت ستنفق مجتمعةً ما يقارب 5.3 تريليون دولار على النفقات الرأسمالية بحلول عام 2030. وقد يصل إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 7.6 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتجاوز حجم هذه الاستثمارات الناتج المحلي الإجمالي السنوي لاقتصادات مثل اليابان أو المملكة المتحدة.
- أعلنت شركة برودكوم عن أرباح فاقت التوقعات، إلا أن أسهمها انخفضت بنسبة 14% تقريبًا في التداولات المسائية عقب جلسة التداول الأمريكية أمس. وقد ارتفعت إيرادات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ، لكن المستثمرين كانوا يتوقعون مفاجأة إيجابية أكبر. وشهدت شركات مثل كراود سترايك وبالو ألتو نتوركس ردود فعل مماثلة في السوق سابقًا.
انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3%، مما زاد من حدة عمليات البيع 📉 هل يلوح في الأفق نموذج القاع المزدوج؟
الجدول الزمني الاقتصادي: النفط، الاحتياطي الفيدرالي، طلبات إعانة البطالة، وأرباح وول ستريت 🔎
ملخص اليوم: الأسواق تأخذ استراحة (03.06.2026)
مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) يتجاوز التوقعات