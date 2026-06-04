حصاد الأسواق: ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران في أقرب وقت ممكن نهاية هذا الأسبوع 📌

الجغرافيا السياسية: إيران، الولايات المتحدة، مضيق هرمز، والشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 1.10% و1.20% عقب تصريحات دونالد ترامب التي أشارت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع. في الوقت نفسه، شنت إيران هجومًا على مطار في الكويت، بينما نفذت الولايات المتحدة غارات جوية قرب مضيق هرمز. ولا يزال الوضع متوترًا.

ووفقًا للتقارير، صرّح ترامب لمستشاريه بأنه لن يُصعّد الصراع إلى حرب شاملة إلا في حال مقتل جنود أمريكيين. وهذا يُشير إلى أن واشنطن قد تتغاضى عن اشتباكات عسكرية محدودة مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

وأعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على إطار لوقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية في جنوب لبنان. وقد فشل وقف إطلاق النار السابق في نهاية المطاف، لذا يبقى مدى استدامة الاتفاق الجديد غير مؤكد. ومع ذلك، يُعد هذا التطور مهمًا لأن إيران ربطت أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة بالوضع على الجبهة اللبنانية.