المركزي : التحويلات المصرفية تحقق أعلى وتيرة شهرية في 8 سنوات

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع لمصرف الإمارات المركزي 2 تريليون درهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2026 محققة أعلى معدل شهري للتحويلات على مدار 8 سنوات، وفقاً للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي.

الجدير بالذكر أنه أوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي التحويلات في مطلع العام كان أعلى بحوالي 300 مليار درهم بنسبة نمو سنوية ناهزت 23% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2025.

ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في يناير بنسبة 60% بقيمة ناهزت 1.2 تريليون درهم محققة نمواً قدره 16% بأكثر من 100 مليار درهم إضافية عن يناير 2025.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة تجاوزت 864 مليار درهم بنمو أكثر من 200 مليار درهم أي بنسبة تجاوزت 30% عن مثيلتها في يناير 2025. على صعيد آخر أظهرت مؤشرات «المركزي» بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة حوالي مليوني شيك خلال يناير 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 125.19 مليار درهم.

يشار أن نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، هو نظام التحويلات الرئيسية، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

من جهة أخرى، سجلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 2 % على أساس شهري وبواقع 16.9 مليار درهم خلال يناير 2026، لتصل إلى 872.3 مليار درهم بنهاية الشهر، فيما بلغ النمو السنوي 17.4 % مقارنة مع يناير 2025، وفقاً للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» إلى 418.6 مليار درهم بنهاية يناير، محققة نمواً سنوياً بنسبة 26 %، وزيادة شهرية بلغت 3.1 %.

كما نمت السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 10.5 % على أساس سنوي و0.8 % على أساس شهري، لتصل إلى 371.1 مليار درهم، في حين ارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم 31.9 % على أساس سنوي و3.3 % على أساس شهري لتبلغ 25.2 مليار درهم. أما الاستثمارات الأخرى فقد سجلت زيادة بنسبة 0.9 % على أساس شهري لتصل إلى 57.4 مليار درهم بنهاية يناير.