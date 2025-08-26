اقرأ أكثر

النفط خام غرب تكساس الوسيط يخسر 2% 📉 ترامب يشير إلى أن السعر أقل من 60 دولارًا للبرميل

٩:٣٤ م ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥

علق دونالد ترامب اليوم بأن أسعار النفط ستنخفض إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل "في وقت ما"، إلا أن سوق النفط يتعرض لضغوط بيع منذ نهاية الحرب بين إسرائيل وإيران. انخفضت الأسعار حتى مع احتراق مصافي النفط والمحطات الروسية بعد الهجمات الأوكرانية على أهداف البنية التحتية. والسبب في ذلك هو ارتفاع إمدادات النفط نسبيًا، مما يعزز "تجارة البيع".

 

  • هدد الرئيس ترامب بفرض عقوبات "شديدة للغاية" على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، مما أثار مخاوف من ضعف الطلب العالمي على الطاقة.
  • ضغط ترامب على موسكو وكييف للتفاوض بشكل مباشر، قائلاً "يتطلب الأمر شخصين للتانجو".
  • تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية باهظة على الهند لشراء النفط الروسي.
  • تم تحديد الرسوم الجمركية على الواردات الهندية في البداية بنسبة 25٪، ثم رُفعت إلى 50٪، ودخلت حيز التنفيذ منذ 27 أغسطس.
  • يستعد المصدرون الهنود للاضطرابات مع استمرار واشنطن ونيودلهي في المحادثات.
  • قد تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية الجديدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي والحد من الطلب على الطاقة، مما يزيد الضغط على أسعار النفط.

 

يتعرض النفط لضغوط جراء تهديد ترامب بفرض عقوبات على روسيا، ورسوم التجارة الأمريكية الهندية الوشيكة.

 

النفط غرب تكساس الوسيط (H1)

يظهر الرسم البياني أنه على الإطار الزمني للساعة، اختبر سعر النفط. غرب تكساس الوسيط مستوى 63 دولارًا أمريكيًا، منخفضًا من 65 دولارًا أمريكيًا الذي سجله أمس.

 

 

المصدر: xStation5

