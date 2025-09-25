النفط الخام يشهد أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعًا قويًا على مدى يومين بعد سلسلة من الانخفاضات الأخيرة، مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات الروسية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% هذا الأسبوع، مسجلاً بعضًا من أكبر مكاسبه اليومية في أسابيع.

تصاعد التهديدات للإمدادات الروسية

يعزى ارتفاع الأسعار إلى تزايد التهديدات لصادرات الطاقة الروسية. وتشير التقارير إلى أن روسيا تدرس فرض حظر آخر على صادرات الديزل لبعض الشركات في أعقاب سلسلة من الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مصافي روسية. وقد تسببت الهجمات الليلية الأخيرة على خط أنابيب نفطي في ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل المحلية في بورصة سبيمكس للسلع. ومن المثير للاهتمام أن المتداولين يشيرون إلى أن عجز روسيا عن معالجة النفط الخام محليًا قد يؤدي في النهاية إلى زيادة صادراتها من النفط الخام. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد فرض بعض القيود على إنتاج النفط الخام نفسه.

المستوردون الرئيسيون للنفط الروسي

في أعقاب العقوبات الغربية، شهدت جغرافية صادرات النفط الروسية تحولاً جذرياً. المستوردون الرئيسيون للنفط الخام الروسي الآن هم:

الصين - 47%-50% من الصادرات الروسية (أكثر من مليوني برميل يومياً)

الهند - 37%-38% من الصادرات (حوالي 1.9 مليون برميل يومياً)

تركيا - 6% من الصادرات

الاتحاد الأوروبي - 6%-7% من الصادرات (انخفاض كبير عن مستوى 30% قبل الغزو الروسي لأوكرانيا)

أصبحت الصين أكبر مستورد للنفط الروسي في عام 2022، متجاوزةً المملكة العربية السعودية. وقد زادت الهند وارداتها بشكل كبير من مستوى قريب من الصفر في بداية عام 2022، وهي الآن تستفيد من التسعير التفضيلي، مما يسمح لها بالعمل كمعيد تصدير للوقود المكرر. تُصدر الهند هذه الأنواع من الوقود إلى أوروبا والولايات المتحدة، على الرغم من أصلها الروسي. الهند هي أكبر مستورد بحري للنفط الخام الروسي، حيث تستحوذ حاليًا على حوالي 60% من السوق.

ولا تزال روسيا لاعبًا رئيسيًا في سوق النفط العالمية، حيث تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا، وتمثل ما بين 10% و11% من إجمالي الإمدادات العالمية. في الوقت نفسه، تُصدر روسيا حوالي 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا.

تطوير "أسطول الظل"

بنت روسيا "أسطول ظل" واسع النطاق، يتألف من مئات الناقلات القديمة لنقل النفط مع التحايل على العقوبات الغربية. ويشكل هذا الأسطول الآن حوالي 17% من إجمالي ناقلات النفط في جميع أنحاء العالم. ويبلغ متوسط ​​عمر هذه السفن حوالي 20 عامًا، مقارنةً بـ 13 عامًا لإجمالي الأسطول العالمي.

يُمكّن هذا الأسطول روسيا من تجاوز ما يُسمى "سقف السعر" لنفطها، والذي كان مُحددًا سابقًا عند 60 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، منذ بداية سبتمبر، طُبقت صيغة جديدة أكثر تقييدًا، تُحدد سقف السعر بسعر السوق ناقص 15%. هذا يعني أن السقف الحالي للخام الروسي يبلغ حوالي 48 دولارًا. بالإضافة إلى التحايل على الأسعار، يُساعد "أسطول الظل" أيضًا على إخفاء مصدر النفط من خلال نقل البضائع بين السفن. وكثيرًا ما يستخدم الأسطول وثائق تأمين مزورة وأجهزة تتبع GPS.

التوترات الجيوسياسية ورد فعل الناتو

شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الروسي قرب حدود الناتو، بما في ذلك انتهاكات مؤكدة للمجال الجوي شملت طائرات مسيرة وطائرات حربية. في أوائل سبتمبر، اخترقت أكثر من 20 طائرة مسيرة المجال الجوي البولندي، تلاها انتهاك في رومانيا. وفي الأسبوع الماضي، حلقت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز ميج-31 فوق إستونيا، بينما سُجلت مؤخرًا حوادث طائرات مسيرة فوق النرويج والدنمارك.

ردًا على ذلك، أطلق الناتو عملية "الحارس الشرقي"، التي تشمل دوريات مقاتلة مستمرة، وأنظمة رادار مُحسّنة، ودفاعات جوية مُعززة على طول حدوده الشرقية.

صرح الرئيس ترامب بأن على دول الناتو "إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي". كما كرر دعواته للحلفاء الأوروبيين لوقف شراء الطاقة الروسية، محذرًا: "أؤكد لكم، عليهم وقف جميع مشتريات الطاقة من روسيا فورًا. وإلا، فإننا جميعًا نضيع الكثير من الوقت". في حين أشاد ترامب بأوكرانيا، لا يوجد ما يشير إلى أنه سيبادر إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا. على الرغم من أن تكاليف قيود التصدير على روسيا تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، إلا أن مكاسبها أكبر بكثير. وهذا يُشير إلى أن العقوبات الحالية لم تُؤدِ دورها الكامل ضد روسيا. ومع ذلك، إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات أكثر حزماً، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى بعض القيود وإجبار روسيا على تقديم تنازلات تجاه أوكرانيا.

توقعات السوق

يشهد النفط الخام حالياً أكبر ارتفاع في أسعاره منذ الأسبوع الثاني من يونيو. وقد اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستوى 65 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر. وبينما لا يبدو تهديد روسيا للإمدادات واقعياً في الوقت الحالي، فإن استمرار التوترات قد يؤدي إلى مزيد من المكاسب واختبار مستوى 67 دولاراً للبرميل. من ناحية أخرى، يشير الوضع الأساسي إلى استمرار فائض المعروض، مما يجعل الأسعار التي تتجاوز 70-80 دولاراً للبرميل تبدو غير مبررة. ومع ذلك، لولا المخاطر الجيوسياسية المستمرة، لكانت الأسعار قد انخفضت بالفعل إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل. السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يظل النفط في اتجاه جانبي ضمن نطاق 61.50 إلى 66 دولاراً للبرميل.