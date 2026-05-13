النفط: تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى صدمة أعمق في الإمدادات مما كان متوقعاً 🔎

لا تزال أسعار النفط شديدة التأثر بالتطورات في الشرق الأوسط، حيث حافظ خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على استقرارهما عند حوالي 100 دولار أمريكي للبرميل، على الرغم من تراجع طفيف اليوم. ويستمر السوق مدعومًا بالاضطرابات المستمرة حول مضيق هرمز، حيث لا يزال الحصار يقيد جزءًا كبيرًا من الإمدادات العالمية. وبدأت الأسعار بالانخفاض تدريجيًا بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن وقف إطلاق النار الهش وقمة ترامب-شي المرتقبة في الصين.

وتشير أحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى صدمة إمداد أعمق وأطول أمدًا مما كان متوقعًا سابقًا. وتفترض الوكالة الآن أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا فعليًا حتى نهاية مايو، مع بلوغ خسائر إمدادات النفط في الشرق الأوسط ذروتها عند حوالي 10.8 مليون برميل يوميًا هذا الشهر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، وهو انخفاض أكبر بكثير من التوقعات السابقة. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت حوالي 106 دولارات أمريكية للبرميل في شهري مايو ويونيو، قبل أن ينخفض ​​إلى حوالي 89 دولارًا أمريكيًا في الربع الأخير من العام مع تعافي الإنتاج الإقليمي تدريجيًا. وفي الوقت نفسه، تحذر الإدارة من أنه في حال استمرار الاضطرابات لشهر إضافي، فقد ترتفع الأسعار مؤقتًا بمقدار 20 دولارًا أمريكيًا أخرى للبرميل.

وفي الوقت نفسه، تُلقي الأسعار المرتفعة بظلالها على توقعات الطلب. فقد خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 200 ألف برميل يوميًا فقط هذا العام، بعد أن كانت 600 ألف برميل يوميًا، مُشيرةً إلى تراجع الطلب نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد بدأت أسعار الوقود المرتفعة بالفعل تُترجم إلى مخاوف تضخمية أوسع، مما يُعقّد التوقعات بالنسبة للمستهلكين والبنوك المركزية والاقتصاد الأمريكي.