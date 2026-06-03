AUDUSD: تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا مع تركيز الأسواق على توقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي 🪙

النمو مخيب للآمال، لكن التفاصيل أكثر تعقيدًا. تباطأ الاقتصاد الأسترالي في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط على أساس ربع سنوي، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تُقدر بنحو 0.5%، وأقل بكثير من نسبة 0.9% المسجلة في الربع الرابع. وعلى أساس سنوي، استقر النمو عند 2.5%، لكن التقرير يشير إلى تراجع واضح في الزخم الاقتصادي.

مع ذلك، بالنسبة للمستثمرين، لا تُعد البيانات سلبية بشكل قاطع. فقد كان ضعف الناتج المحلي الإجمالي مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع كبير في التجارة الخارجية، بينما ظل الاستثمار الخاص قويًا. وهذا يضع بنك الاحتياطي الأسترالي أمام صورة أكثر تعقيدًا: فالنمو يتباطأ، لكن الطلب المحلي لم ينهار.

أثرت اضطرابات التجارة والطقس سلبًا على النمو. فقد خفض صافي التجارة 0.8 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. وانخفضت الصادرات بنسبة 1.1%، مسجلةً أكبر انخفاض فصلي في عامين. وجاءت أكبر الانخفاضات من صادرات الفحم (-6.8%) وخامات المعادن (-1.3%). أثرت الاضطرابات الناجمة عن الإعصار سلبًا على أنشطة التعدين والنقل، حيث انخفض إنتاج التعدين بنسبة 1.5%.

في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 2.1%، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة تدفقات السلع الاستثمارية المرتبطة بتطوير مراكز البيانات. يشير هذا إلى أن جزءًا من ضعف الناتج المحلي الإجمالي يعكس اضطرابات مؤقتة ونشاطًا استثماريًا كثيف الاستيراد، وليس تدهورًا عامًا في الأوضاع الاقتصادية المحلية.

مراكز البيانات تدعم الاستثمار، والمستهلكون لا يزالون حذرين

كان الاستثمار التجاري أقوى عنصر في التقرير، حيث ارتفع بنسبة 6.0% على أساس ربع سنوي. وقفز الإنفاق على الآلات والمعدات بنسبة 16.3%، وهي أكبر زيادة في ثلاثة عقود. وكان من أهم العوامل الدافعة استمرار الاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

مع ذلك، لا يزال المستهلكون أكثر حذرًا. فقد ارتفع الإنفاق الأسري بنسبة 0.5%، بينما ارتفع الإنفاق التقديري بنسبة 0.1% فقط، في حين زاد الإنفاق الأساسي بنسبة 0.8%. انخفضت نسبة الادخار الأسري من 7.0% إلى 6.2%، مما يشير إلى أن المستهلكين يشعرون بشكل متزايد بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الوقود، والانتهاء التدريجي لإعانات الطاقة.

ماذا يعني هذا التقرير بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي والأسواق؟

يُضعف صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي قليلاً من احتمالية رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة على المدى القريب، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل واضح، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.

مع ذلك، من غير المرجح أن ينظر البنك المركزي إلى التقرير كإشارة واضحة إلى سياسة نقدية توسعية. فمخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، والطلب الخاص لا يزال قوياً نسبياً، وأسعار الطاقة لا تزال مرتفعة.

أهم تداعيات السوق:

أسعار الفائدة: انخفاض احتمالية رفع أسعار الفائدة فوراً، ولكن لا يزال هناك مبرر ضئيل لخفضها.

سوق السندات: قد يحد تباطؤ النمو من المزيد من الارتفاع في العوائد، على الرغم من أن مخاطر التضخم تقلل من احتمالية حدوث انخفاض كبير.

الأسهم: لا تزال القطاعات المرتبطة بالمستهلكين تحت ضغط، بينما يستمر الاستثمار في مراكز البيانات في دعم شركات البنية التحتية والتكنولوجيا والمرافق والإنشاءات.

الدولار الأسترالي: كان رد فعل العملة محدوداً، مما يشير إلى أن السوق كان يتوقع إلى حد كبير ضعف الناتج المحلي الإجمالي.

AUDUSD

بعد صدور التقرير، انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا، ويتداول حاليًا عند مستوى 0.7150-0.7160. يشير هذا الرد الهادئ إلى أن المستثمرين اعتبروا التقرير ضعيفًا، لكن ليس بالقدر الكافي لتغيير توقعاتهم بشأن سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل جوهري.

في الوقت الراهن، من المرجح أن يتأثر زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بشكل أكبر بميول المخاطرة العالمية، وأسعار السلع، واتجاه الدولار الأمريكي، وبيانات التضخم القادمة، أكثر من تأثره بتقرير الناتج المحلي الإجمالي نفسه. يُعدّ صدور التقرير سلبيًا بشكل معتدل بالنسبة للدولار الأسترالي، ولكنه ليس عاملًا محفزًا رئيسيًا لتغيير الاتجاه طويل الأجل.