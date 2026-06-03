حصاد الأسواق (03.06.2026)

تصعيد الصراع في الشرق الأوسط
- أطلقت إيران ما لا يقل عن عشرة صواريخ باليستية باتجاه قواعد عسكرية أمريكية في الكويت، بما في ذلك قاعدة علي السالم الجوية.
- كما نُفذت هجمات على البحرين والسعودية ودبي، ما أدى إلى تعليق بعض الرحلات الجوية مؤقتًا في منطقة الخليج.
- وجاء هذا التصعيد عقب غارة أمريكية على ناقلة نفط مرتبطة بإيران، وتقارير عن انفجارات قرب جزيرة قشم.
النفط
- ارتفعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.90%، لتصل إلى 97.30 دولارًا أمريكيًا و95.10 دولارًا أمريكيًا للبرميل على التوالي.
اليابان: الين والطاقة والضغوط المالية
- يختبر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مجددًا مستوى 160، وهو مستوى سبق أن دفع السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف الأجنبي. وحذرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما من أن طوكيو مستعدة للرد المناسب، ما ساهم في تهدئة المضاربات مؤقتًا.
- في الوقت نفسه، أقرت اليابان ميزانية تكميلية بقيمة 3.1 تريليون ين، ممولة عبر إصدار سندات دين، بهدف دعم تكاليف الوقود والطاقة. يُبرز هذا التناقض الصارخ بين ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب، وضعف الين، وتزايد الضغوط المالية.
البنك المركزي الأوروبي والسياسة النقدية
- أشار بيير وونش، عضو البنك المركزي الأوروبي، إلى أن مناقشة السياسة النقدية في يونيو ستكون "سهلة نسبيًا" إذا لم يُحل النزاع في الشرق الأوسط. وتُشير تصريحاته إلى وجود حجج قوية تدعم رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
الولايات المتحدة: تعريفات جمركية جديدة والمادة 301
- اقترحت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة لا تقل عن 10% على الواردات من حوالي 60 دولة، وذلك في إطار تحقيق في العمل القسري يُجرى بموجب المادة 301. وستواجه الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا تعريفة جمركية أعلى بنسبة 12.5%.
- ويهدف هذا الإجراء إلى استبدال نظام التعريفات الجمركية السابق الذي أبطلته المحكمة العليا. لن يبدأ التنفيذ فورًا، إذ ستستمر المشاورات حتى 6 يوليو، وستبدأ جلسات الاستماع في 7 يوليو.
أستراليا: الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات للخدمات
- نما الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا في الربع الأول بنسبة 0.3% فقط على أساس ربع سنوي و2.5% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات السوق. وكان للتجارة الخارجية التأثير السلبي الرئيسي على النمو. ومع ذلك، ظل الطلب المحلي قويًا، بينما ارتفع استثمار القطاع الخاص بنسبة 6.0%.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات في أستراليا إلى 48.7 في مايو. وشهدت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة انخفاض منذ عامين ونصف تقريبًا.
الصين: مؤشر مديري المشتريات للخدمات
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين إلى 54.4 في مايو، مسجلًا أسرع وتيرة نمو في ثلاثة أشهر. وزادت الطلبات الجديدة للشهر الحادي والأربعين على التوالي، كما شهد التوظيف نموًا مجددًا.
سبيس إكس: طرح عام أولي محتمل
- تخطط شركة سبيس إكس لطرح عام أولي بقيمة تقارب 75 مليار دولار أمريكي، بسعر طرح يبلغ 135 دولارًا أمريكيًا للسهم. سيؤدي هذا إلى تقييم الشركة بنحو 1.75 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكبر طرح عام أولي في التاريخ. ويُشير تحديد السعر المستهدف قبل بدء الجولة الترويجية إلى ثقة قوية في طلب المستثمرين.
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