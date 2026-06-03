حصاد الأسواق (03.06.2026)

تخطط شركة سبيس إكس لطرح عام أولي بقيمة تقارب 75 مليار دولار أمريكي، بسعر طرح يبلغ 135 دولارًا أمريكيًا للسهم. سيؤدي هذا إلى تقييم الشركة بنحو 1.75 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكبر طرح عام أولي في التاريخ. ويُشير تحديد السعر المستهدف قبل بدء الجولة الترويجية إلى ثقة قوية في طلب المستثمرين.