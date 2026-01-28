النفط يقترب من منطقة المقاومة الفنية وسط تقرير مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 🔎

مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: -2.295 مليون مقابل 1.95 مليون متوقعة، و3.602 مليون سابقًا.
- مخزونات البنزين: 0.223 مليون مقابل 2.55 مليون متوقعة، و5.977 مليون سابقًا.
- مخزونات المشتقات النفطية: 0.329 مليون -0.25 مليون متوقعة، و3.348 مليون سابقًا.
تشهد أسعار خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا اليوم وسط توترات جيوسياسية وانخفاض كبير في تغير المخزونات (بما في ذلك مخزونات البنزين) عن المتوقع، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكما هو موضح أدناه، يقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستوى المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 عام (الخط الأحمر)، في محاولة لعكس الاتجاه الهبوطي.
المصدر: xStation5
