النفط يرتفع 1.2% مدفوعًا بمخاطر انقطاع الإنتاج في روسيا 📈

ارتفعت العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) اليوم، حيث قيّم المتداولون المخاطر التي تهدد الإمدادات الروسية جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية. وحذرت شركة ترانسنفت الروسية المنتجين من احتمال خفض الإنتاج بعد هجمات أوكرانية متكررة على محطات التصدير والمصافي.

وأشار محللون إلى أن الهجمات على منشآت رئيسية مثل بريمورسك تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على التصدير، وقد تضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار العالمية.

وقدّر بنك جولدمان ساكس أن حوالي 300 ألف برميل يوميًا من طاقة التكرير الروسية قد توقفت في أغسطس وأوائل سبتمبر.

ورغم مخاطر العقوبات، يواصل المشترون الآسيويون إبداء اهتمامهم بالنفط الروسي، مما يحد من الانخفاض المتوقع في الإنتاج.

وقاومت الولايات المتحدة حتى الآن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين لشراء النفط الروسي، ما لم تتخذ أوروبا إجراءات مماثلة ضد الصين والهند.

ومن المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد انخفضت بمقدار 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما يعكس ارتفاعًا سابقًا، ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمية يوم الأربعاء.

يتوقع محللون، نقلاً عن رويترز، انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية، بينما قد ترتفع مخزونات نواتج التقطير.