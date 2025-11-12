النفط يتراجع بعد تقرير أوبك الشهري⛽📉

نشرت منظمة أوبك، التي تجمع أكبر منتجي النفط للتحكم في الأسعار، تقريرها الشهري، وقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% عقب نشره.

تشير المنظمة إلى استمرار عدة اتجاهات فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك النفط عالميًا.

يستمر الطلب على النفط في النمو، لكن معدل النمو يتباطأ بشكل متزايد.

بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن يصل إلى 105.1 مليون برميل من النفط يوميًا، وفي عام 2026، من المتوقع أن يصل متوسطه إلى 106.5 مليون برميل من النفط يوميًا.

يتجلى هذا النمو بشكل رئيسي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما يظل الطلب على النفط في الدول المتقدمة مستقرًا عند 46 مليون برميل.

من حيث توزيع المنتجات، يتصدر غاز البترول المسال النمو، يليه البنزين وما يسمى بمشتقات النفط الخفيفة. بينما يُظهر الديزل نموًا ضئيلًا، ويتراجع الطلب على المشتقات الثقيلة من حيث القيمة الاسمية.

في سوق العقود الآجلة، يستمر انخفاض صافي مراكز الشراء الطويلة على نفط غرب تكساس الوسيط، ويبقى عند أدنى مستوياته المحلية. ويمكن ملاحظة صافي مراكز شراء طويلة أكبر بكثير على نفط برنت.

بالنظر إلى أسعار أنواع النفط، يُسجل نفط زافاريو من غينيا ونفط أورال من روسيا أكبر الخسائر.

تبدي أوبك تفاؤلاً بشأن توقعات التنمية الاقتصادية العالمية في عام 2026.

تتوقع المنظمة نمواً متوسطاً بنسبة 3.1%، مع تصدر الهند والصين قائمة الدول الأكثر نمواً. كما تتوقع أوبك تحسناً في الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقراراً في أوروبا، وتباطؤاً أكبر في روسيا.

يُمثل جانب العرض من النفط أهم جزء في التقرير في ظل الوضع الحالي للسوق. وتشير أوبك إلى نمو كبير ومستقر في إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في أوبك.

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب، بزيادة في الإنتاج قدرها 22.07 مليون برميل من النفط في عام 2025، أي بزيادة تُقدر بنحو 300 ألف برميل.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج قليلاً في الربع الرابع من عام 2025. كما سُجلت زيادات كبيرة في أمريكا اللاتينية، وخاصة البرازيل والأرجنتين.

النفط.WTI (H1)

المصدر: xStation5