النحاس في ارتفاع، ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق! 📈🏗️

تواصل أسعار النحاس ارتفاعها المتسارع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لهذه السلعة بنحو 2% اليوم.

يقل مستواها الحالي بنسبة 2.6% فقط عن أعلى مستوى تاريخي لها. ويمثل هذا استمرارًا لاتجاه صعودي قوي استمر لمدة أسبوعين، حيث ارتفع سعر النحاس بأكثر من 8%.

يعود السبب الرئيسي للحركة الحالية إلى الطلب المرتفع المستمر على المواد الخام، مصحوبًا بضغط كبير من جانب العرض. ويضع السوق في اعتباره بشكل متزايد محدودية توافر المعدن، وهو ما يُحرك موجة النمو الحالية.

لا يُستبعد أن يعكس هذا الاتجاه الملحوظ جزئيًا توقعات بتحسن الاقتصاد والصناعة، على الرغم من أن عوامل العرض والطلب لا تزال في المرحلة الحالية هي الدافع الرئيسي للزيادة.

النحاس (D1)

المصدر: xStation5