النحاس يخسر 1.5% من قيمته بعد أن سجل أعلى مستوى في 15 شهرًا 🚩

تنخفض أسعار النحاس مع توقعات السوق بارتفاع الإنتاج في تشيلي، مما يُعوّض جزئيًا تأثير ضعف الدولار. تُعدّ تشيلي حاليًا أكبر مُنتج للنحاس في العالم (حوالي 25% من المعروض العالمي)، وتتوقع نمو الإنتاج هذا العام على الرغم من المشاكل التي تواجهها عدة مناجم رئيسية.

في عام 2023، انخفض إنتاج تشيلي إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا. والجدير بالذكر أن النحاس يتراجع عن أعلى مستوياته في قرابة 15 شهرًا، ويرتبط جزء من هذا الانخفاض بثبات الدولار واحتمالية صدور توقعات أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم (من المقرر صدور القرار اليوم الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش). في الوقت نفسه، في تشيلي:

أعلن منجم إسكونديدا ( BHP ) عن زيادة في الإنتاج بنسبة 11% في النصف الأول من العام.

يخرج منجم كولاواسي من فترة إنتاج خام منخفض الجودة.

تعمل السلفادور على زيادة طاقتها الإنتاجية بعد إعادة التطوير.

تتوقع وزيرة التعدين، أورورا ويليامز، نموًا هذا العام والعام المقبل، مع وصول الإنتاج إلى مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027، مما يُمثل تحولًا عن تباطؤ العام الماضي.

تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:

التحول في مجال الطاقة (الطلب على النحاس في الأسلاك الكهربائية).

توسيع مراكز البيانات المُزودة بالذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، لم تحقق تشيلي سابقًا أهدافًا طموحة (توقعت شركة Cochilco منذ فترة طويلة إنتاجًا يزيد عن 7 ملايين طن بحلول ذلك الوقت). كما لا تزال شركة Codelco لاعبًا رئيسيًا، لكنها لا تزال تُعاني من سنوات من نقص الاستثمار.

النحاس (الفاصل الزمني D1):

انخفض سعر النحاس اليوم بأكثر من 1.5%، مُقتربًا من المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي).

المصدر: xStation5