تراجع تفاؤل وول ستريت وسط تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 مجددًا اليوم، مدعومين بأرباح قوية من أمازون وآبل. ومع ذلك، لا يزال حجم المكاسب متواضعًا في الوقت الحالي، حيث ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.06% فقط. تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى قيادة السوق الأوسع نطاقًا، وإذا بدأت في الانخفاض، فقد تجر معها المؤشرات الرئيسية إلى الانخفاض. وجاء مؤشر مديري المشتريات الإقليمي في شيكاغو أعلى من التوقعات، بينما تُقدر الأسواق الآن احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 50%، بانخفاض عن 90% قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول.

أمازون: سجل قسم الحوسبة السحابية التابع لها، AWS ، أسرع نمو في ثلاث سنوات؛ وتراهن الأسواق على موسم أعياد قوي للشركة.

آبل: تتوقع مبيعات قوية في موسم الأعياد بفضل هاتف آيفون الجديد، لكن مبيعات الصين جاءت دون التوقعات.

يتجه مؤشر Magnificent Seven Index نحو تحقيق مكاسبه الشهرية السابعة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بالفعل بنسبة 40% منذ أبريل، مسجلاً أحد أسرع الارتفاعات في تاريخ السوق.

كما عززت إشارات التداول الإيجابية المعنويات بعد إعلان دونالد ترامب عن اتفاق مع الصين هذا الأسبوع بشأن الوصول إلى العناصر الأرضية النادرة الصينية.

يخفف الاحتياطي الفيدرالي من تفاؤله، حيث أشار إلى عدم وجود خطط لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، بينما عارض العديد من صانعي السياسات المزيد من التيسير الكمي بسبب استمرار مخاوف التضخم.

يسود السوق شعورٌ بالنشوة - تشير خيارات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى احتمالات صعود محدودة في المستقبل (الهدف: 7000 نقطة، +19% منذ بداية العام).

ارتفاع التقييمات - يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن عند 23 ضعفًا للأرباح المستقبلية (مقابل متوسط ​​20 عامًا البالغ 16 ضعفًا)؛ بينما يتداول مؤشر "ماغنيفيسنت سفن" عند 31 ضعفًا.

أعرب بنك أوف أمريكا عن رأي مخالف، مشيرًا إلى أن الذهب والأسهم الصينية قد يكونان أفضل أدوات التحوط ضد السوق المحمومة.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

مايكروستراتيجي تتخطى توقعات الربع الثالث بأرباح بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي ومكاسب هائلة من بيتكوين

صافي دخل الربع الثالث من عام 2025: 2.8 مليار دولار أمريكي، أحد أفضل أرباع السنة المالية للشركة على الإطلاق

حيازات بيتكوين: ارتفعت بمقدار 12.9 مليار دولار أمريكي حتى تاريخه، مدفوعةً بارتفاع قيمة بيتكوين

إجمالي ما تملكه مايكروستراتيجي من بيتكوين: 640,808 بيتكوين، مما يجعلها أكبر مالك عام

عائد بيتكوين في عام 2025: عند مستوى 26%

استراتيجية بيتكوين تُحقق أرباحًا طائلة

تواصل استراتيجية مايكروستراتيجي الجريئة في بيتكوين تحقيق أداءٍ متفوق. وقد عززت نتائج الشركة في الربع الثالث مكاسبها الهائلة غير المحققة من حيازاتها من بيتكوين، والتي ارتفعت قيمتها بنحو 13 مليار دولار أمريكي حتى الآن هذا العام. وقد ساهم تراكمها القوي لأكثر من 640,000 بيتكوين في ترسيخ مكانة مايكروستراتيجي كوجهٍ مؤسسي رائد في مجال استثمار بيتكوين. يُبرز العائد البالغ 26% على هذه الحيازات قدرة الشركة على تحويل استراتيجية عالية المخاطر إلى عوائد ملموسة - وهو إنجاز نادر في مجال تمويل الشركات. في حين تُقدم الأصول التقليدية عوائد متواضعة، يُبرز نهج MicroStrategy كيف يُمكن للتعرض الاستراتيجي للعملات المشفرة أن يُعيد تشكيل إدارة الخزانة في العصر الرقمي.

يُعزز تراكم بيتكوين المُستمر للشركة سمعتها كمؤمن طويل الأمد بالأصول الرقمية - ويُرسل إشارة صعودية إلى سوق العملات المشفرة الأوسع. ينظر المستثمرون إلى ربحية MicroStrategy كدليل على أن بيتكوين يُمكن أن يعمل كأصل احتياطي شرعي للخزانة. مع هذا المركز الضخم، تتمتع الشركة الآن بنفوذ كبير على ديناميكيات عرض بيتكوين ومعنويات السوق. مع تقدم عام 2025، سينصب الاهتمام على ما إذا كانت MicroStrategy ستواصل توسيع احتياطياتها من بيتكوين أو تُقرر الاحتفاظ ببعض مكاسبها التاريخية. انتعشت أسهم MSTR اليوم من أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

المصدر: xStation5