النتائج الجيدة لشركة وول مارت غير مرضية للسوق

أصدرت وول مارت (WMT.US) نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025. وقد خاب أمل المستثمرين بعض الشيء. فمعدل النمو مخيب للآمال، ومقاييس التقييم مرتفعة للغاية، والمخاطر الخارجية التي تواجه الشركة في تزايد. وقد انخفض سهم الشركة بأكثر من 4%. ربحية السهم: 0.68 مقابل المتوقع 0.73

الإيرادات: 177.4 مليار دولار أمريكي مقابل المتوقع 175.9 مليار دولار أمريكي

نمو المبيعات: 4.8% مقابل المتوقع 4.21%

هامش الربح الإجمالي: ارتفع إلى 22.8% مقابل المتوقع 24.8%

زيادة توقعات نمو المبيعات السنوية: من 3-4% إلى 3.75-4.75%

تكاليف التشغيل: ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي

مبيعات التجارة الإلكترونية: ارتفعت بنسبة 26%

يقترب مكرر ربحية السهم (P/E) للشركة حاليًا من أعلى مستوياته التاريخية عند حوالي 38، وهو أعلى بكثير من معيار القطاع.

تُشكل سياسة الاحتياطي الفيدرالي المُحافظة على أسعار الفائدة والتعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الإدارة الرئاسية الجديدة تهديدات خطيرة على وضع الشركة في الأرباع القادمة.

صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنّ "وول مارت ستتمكن من تحمّل بعض التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية". وبطبيعة الحال، قد يُثير هذا مخاوف لدى الجهات المعنية التي تُولي أرباح الشركة اهتمامًا أكبر من دعم سياسات الرئيس الأمريكي. وأعلن الرئيس التنفيذي دوغ ماكميلون أنّه على الرغم من جهود وول مارت لتجنب زيادات الأسعار، إلا أنّها حتمية.

توقعات الرسم البياني

انخفضت أسهم وول مارت اليوم بعد إعلان نتائجها الفصلية، وتقترب من المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 100 يوم (خط الذهب). قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى انخفاض سعر السهم إلى حوالي 96-97 دولارًا. على الرغم من المبيعات القوية، إلا أن ارتفاع تكاليف التشغيل قد قلل من ربحية الشركة، وهو ما لم يرق للمستثمرين، مما أدى إلى ضغوط بيع.

المصدر: xStation5

حجم وول مارت يصب في مصلحتها. فهي أكبر موزع ومُشغِّل في الولايات المتحدة. هذا الحجم يُمكّن وول مارت من استيعاب التكاليف والتفاوض على صفقات يستحيل على المنافسين إبرامها.

تُظهر إدارة الشركة ثقةً للمستثمرين من خلال رفع توقعاتها. مع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين، مما يُعرّض السهم لانخفاض كبير. سيُحدد الاجتماع المُرتقب في جاكسون هول التوجه المُستقبلي لوول مارت. من المُرجّح أن تُحدد سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي قوة المستهلكين في الأرباع القادمة، مما سيؤثر بشكل مباشر على أرباح وول مارت.