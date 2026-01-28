الولايات المتحدة: أعلى مستوى تاريخي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

بدأت جلسة التداول التي سبقت قرار الاحتياطي الفيدرالي بأجواء إيجابية للغاية، ووصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7000 نقطة. مع مرور الوقت، تراجع تفاؤل المستثمرين، وانخفضت التقييمات عائدةً إلى مستويات الافتتاح، ومن الواضح أن السوق ينتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي وتعليق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

تتجه أنظار المستثمرين نحو الاحتياطي الفيدرالي. يُعتبر الإبقاء على مستويات أسعار الفائدة الحالية شبه مؤكد، بينما سيكون لبيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بعد القرار أهمية بالغة. ترد إشارات متنوعة - غالباً ما تكون متناقضة - من السوق والاقتصاد. في الوقت نفسه، لا تزال التقييمات عند مستويات قياسية.

يُساهم موسم إعلان الأرباح، الذي بدأ فعلياً، في زيادة التقلبات. بعد إعلان نتائج البنوك، حان وقت إعلان شركات التكنولوجيا. وقد نشرت شركة ASML الأوروبية بالفعل نتائجها، والتي قد تُشير إلى توجهات السوق. على الرغم من النتائج القوية والتوقعات المتفائلة، انخفض سهم الشركة بنحو 2%. من المحتمل أن تكون ردود الفعل على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي مماثلة.

US500 (D1)

المصدر: xStation5

على الرسم البياني، وصل السعر لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى تاريخي له؛ إلا أن المشترين سرعان ما فقدوا زخمهم وتراجعوا إلى ما دون أعلى مستويات الجلسات الأخيرة. إذا تمكن البائعون من استعادة السيطرة، فسيكون مستوى المقاومة الرئيسي الأول للتصحيح هو مستوى فيبوناتشي 23.6%.

أخبار الشركات: