الولايات المتحدة: أمريكا تنهض، والمعادن الثمينة تهبط!

بعد افتتاح التداول في وول ستريت، يتزايد قلق المستثمرين، على الرغم من تسجيل المؤشرات الرئيسية مكاسب ملحوظة. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.5%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 0.7%. وتتزايد ضغوط البيع في سوق المعادن النفيسة، حيث فقد الذهب والفضة جزءًا كبيرًا من قيمتهما، مما يُشير إلى أن أصول الملاذ الآمن التقليدية تمر بأزمة ولم تعد توفر حماية رأسمالية قصيرة الأجل. ويتجه المستثمرون الآن إلى الدولار والأدوات المالية السائلة، سعيًا لتقليل المخاطر وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية المستقبلية والتوقعات الاقتصادية الكلية.

ومن العوامل التي ربما ساهمت في هذا التحول المفاجئ في المعنويات تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع أنه ليس السبب الوحيد لتصحيح السوق الحالي. فقد تزامن قرار التعيين مع توقعات السوق القوية السابقة بتخفيف السياسة النقدية، مما جعل هذا الخبر حافزًا محتملاً لجني الأرباح. في الوقت نفسه، لا يزال الغموض يكتنف التوجه السياسي الفعلي الذي سيتبناه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، وما إذا كان سيتبع سياسة أكثر تقييدًا أم سيتوافق مع تطلعات إدارة ترامب التي تركز على دعم النمو الاقتصادي.

يُسهم عدم اليقين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية في دعم الدولار وزيادة الضغط على الأصول الحساسة لأسعار الفائدة. ويتجلى هذا بوضوح في سوق المعادن النفيسة، الذي شهد انخفاضًا حادًا منذ يوم الجمعة. ويتراجع سعر الذهب والفضة استجابةً لقوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات الحقيقية، وتصفية المراكز المضاربية بعد اتجاه صعودي قوي سابق.

وتعكس تحركات السوق الحالية تزايد حالة عدم اليقين وتحول المستثمرين نحو حماية رؤوس أموالهم. ولا يُعد هذا لجوءًا تقليديًا إلى الملاذات الآمنة، بل عودة انتقائية إلى الدولار والسيولة في انتظار مزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية المستقبلية والعلاقة بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الحكومية.

المصدر: xStation5

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US500 بشكل طفيف خلال جلسة التداول اليوم. ولعلّ السبب وراء هذه المكاسب هو زوال حالة عدم اليقين المحيطة بتعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى قوة الدولار وعوامل اقتصادية كلية أخرى. يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 25 يومًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا، والذي بدوره يقع فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي. يُعدّ الحفاظ على مستوى الدعم عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا أمرًا بالغ الأهمية، إذ إنّ كسره قد يُشير إلى تصحيح أعمق، ولكن في الوقت الحالي، يُشير مؤشر المتوسط ​​المتحرك إلى اتجاه صعودي مستقر.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات