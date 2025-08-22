الولايات المتحدة: أسواق الأسهم في ظل جاكسون هول

يتعافى السوق من بعض خسائره هذا الأسبوع قبيل مؤتمر جاكسون هول. ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وسيحدد الخطاب، بغض النظر عن اتجاه المؤشرات عند الافتتاح، معنويات السوق المستقبلية، ليس فقط خلال الجلسة الحالية، بل أيضًا خلال الأسابيع المقبلة. وقد ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.25% عند الافتتاح، بينما ارتفع مؤشر US30 بنسبة 0.60%.

في ضوء مؤشرات تقييم الأصول المرتفعة، تتوقع الأسواق إشارة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مدى تبرير هذه التقييمات. وتدعم الأسعار ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) أمس، والذي فاق التوقعات بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن هذا، إلى جانب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة لفترة أطول. وفي ظل ضعف سوق العمل بشكل ملحوظ، قد يؤثر ذلك سلبًا على المستهلكين.

منذ بداية الأسبوع، كانت أسهم شركات التكنولوجيا تُثقل كاهل السوق. اليوم، انخفضت أسهم NVIDIA وAMD بشكل رئيسي، حيث انخفضت بنحو 1% قبل الافتتاح بسبب مشاكل في توزيع رقائق H2O. كما تراجعت أسهم SMCI وWorkday. وخفف سهم Zoom من هذا الاتجاه اليوم، حيث ارتفع بعد توقعات أرباح متفائلة.

US100 (H4)

من الناحية الفنية، أظهر مؤشر التكنولوجيا الأمريكي ضعفًا في الأيام الأخيرة. السعر على الإطار الزمني لأربع ساعات حاليًا أقل من متوسطات 25 و50 و100 جلسة، ويقترب بالكاد من المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 (الأصفر). حاليًا، اخترق السعر القناة الصاعدة. إذا لم يعد السعر سريعًا فوق خط الاتجاه، فقد يواجه المؤشر المزيد من الانخفاض. يقع الدعم الأول عند مستوى 22,800 نقطة، وهو المستوى الذي يمثل أدنى مستوى سجله السهم والحد الأدنى للتماسك الذي سجله قبل شهر. في حال اختراق هذه المنطقة، ستكون المقاومة الواضحة عند مستوى 21,644 نقطة فقط. المصدر: xStation5

أخبار الشركات: