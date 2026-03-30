الولايات المتحدة: بداية حذرة للأسبوع الجديد في وول ستريت!

بدأت وول ستريت الأسبوع الجديد بتفاؤل واضح. تشهد المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا، وتعود شهية المخاطرة تدريجيًا بعد تصحيح الأسبوع الماضي. يسود شعور بالارتياح بعد عطلة نهاية الأسبوع، إذ لم يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترًا وغير مستقر.
قد تعزز هذا التفاؤل جزئيًا بتصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد وأن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن. في الوقت نفسه، من الواضح أن المحادثات لا تزال بعيدة عن تحقيق اختراق. تنفي إيران رسميًا الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، ولا تزال نقاط الخلاف الرئيسية عالقة. وبينما يشعر السوق براحة مؤقتة، يبقى احتمال حدوث تغييرات مفاجئة والمخاطر الجيوسياسية قائمًا.
لا يزال خطر شن عملية برية محتملة قائمًا. تدرس القوات العسكرية الأمريكية سيناريوهات مختلفة، وأعلنت إيران استعدادها للرد على أي هجوم محتمل. هذا السياق يُبقي الأسواق حذرة بشأن التوترات حول الخليج العربي، وأي تطورات جديدة من المنطقة قد تؤثر بشكل مباشر على معنويات السوق وتقلبات المؤشرات.
لا يزال سوق السلع الأساسية تحت ضغط جيوسياسي. ويحوم سعر خام برنت حول 110 دولارات للبرميل، حيث تتأثر أسعار الطاقة ليس فقط بالتوترات الحالية، بل أيضاً بالمخاوف بشأن الإمدادات والاستقرار في المستقبل. ويُبرز تقلب أسعار السلع مدى تأثير الأحداث العالمية على تقييمات الأصول ومعنويات السوق بشكل عام.
ومن بين المحاور الرئيسية الأخرى اليوم الخطاب المقرر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تمام الساعة 4:30 مساءً. وستُحلل الأسواق كل كلمة بدقة لاستخلاص رؤى حول توقعات التضخم وقرارات أسعار الفائدة المحتملة. وفي ظل الظروف الراهنة، حيث يُشكل النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم معضلة صعبة، قد تُحدد تصريحات باول توجهات وول ستريت طوال الأسبوع.
يُظهر انتعاش المؤشرات اليوم قدرة السوق على الاستجابة لفترة وجيزة من الهدوء النسبي، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن العوامل الأساسية العالمية.
المصدر: xStation5
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بقوة اليوم، مدعومةً بتحسن المعنويات وسط توقعات باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط. ويُعزز هذا التفاؤل في السوق تقارير عن محادثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي، رغم أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق انفراجة، إلا أنها تُعطي بعض الأمل في تخفيف حدة التوترات في المنطقة.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات
- ارتفعت أسهم شركة كراود سترايك (CRWD.US) اليوم بعد رفع تصنيفها الائتماني. ويشير المحللون إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي القادم من شركة أنثروبيك قد يُعزز الطلب على خدمات الأمن السيبراني ونمو الإيرادات. ويعكس هذا الارتفاع التوقعات بأن تطوير الذكاء الاصطناعي سيزيد الطلب على أدوات الحماية المتقدمة.
- انخفضت أسهم شركة سيسكو (SYY.US) بأكثر من 10% اليوم عقب الإعلان عن استحواذها على شركة جيترو ريستورانت ديبوت. وتبلغ قيمة الصفقة 29.1 مليار دولار، حيث سيحصل مساهمو جيترو على 21.6 مليار دولار نقدًا و91.5 مليون سهم من أسهم سيسكو. يعكس هذا الانخفاض التكلفة الباهظة للاستحواذ والتحديات المحتملة في دمج الشركتين.
- تشهد أسهم شركة بالو ألتو نتوركس (PANW.US) ارتفاعًا استجابةً لتصريحات الرئيس التنفيذي التي أكدت على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهديدات السيبرانية مع توسع النماذج الرائدة. تشير هذه التصريحات إلى أن الشركة قد تزيد من تركيزها على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها في قطاع الأمن السيبراني ويحسن آفاق نموها.
- أفادت شركة مايكروستراتيجي (MSTR.US) أنها لم تشترِ أي بيتكوين الأسبوع الماضي، وهو ما قد يشير إلى توقف مؤقت في الطلب أو زيادة الحذر وسط تقلبات سوق العملات المشفرة. يشير غياب عمليات الشراء الجديدة إلى أن المستثمرين المؤسسيين يمتنعون عن توسيع مراكزهم في البيتكوين.
باول يشير إلى ضرورة التحلي بالصبر، لكن مخاطر التضخم تتزايد!
مايكروسوفت والمرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي: تركيز السوق على التبني والأرباح
باول يصرح: الأسواق تراقب سياسة الاحتياطي الفيدرالي
عاجل: التضخم في ألمانيا يتماشى مع التوقعات!