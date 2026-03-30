الولايات المتحدة: بداية حذرة للأسبوع الجديد في وول ستريت!

بدأت وول ستريت الأسبوع الجديد بتفاؤل واضح. تشهد المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا، وتعود شهية المخاطرة تدريجيًا بعد تصحيح الأسبوع الماضي. يسود شعور بالارتياح بعد عطلة نهاية الأسبوع، إذ لم يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترًا وغير مستقر.

قد تعزز هذا التفاؤل جزئيًا بتصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد وأن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن. في الوقت نفسه، من الواضح أن المحادثات لا تزال بعيدة عن تحقيق اختراق. تنفي إيران رسميًا الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، ولا تزال نقاط الخلاف الرئيسية عالقة. وبينما يشعر السوق براحة مؤقتة، يبقى احتمال حدوث تغييرات مفاجئة والمخاطر الجيوسياسية قائمًا.

لا يزال خطر شن عملية برية محتملة قائمًا. تدرس القوات العسكرية الأمريكية سيناريوهات مختلفة، وأعلنت إيران استعدادها للرد على أي هجوم محتمل. هذا السياق يُبقي الأسواق حذرة بشأن التوترات حول الخليج العربي، وأي تطورات جديدة من المنطقة قد تؤثر بشكل مباشر على معنويات السوق وتقلبات المؤشرات.

لا يزال سوق السلع الأساسية تحت ضغط جيوسياسي. ويحوم سعر خام برنت حول 110 دولارات للبرميل، حيث تتأثر أسعار الطاقة ليس فقط بالتوترات الحالية، بل أيضاً بالمخاوف بشأن الإمدادات والاستقرار في المستقبل. ويُبرز تقلب أسعار السلع مدى تأثير الأحداث العالمية على تقييمات الأصول ومعنويات السوق بشكل عام.

ومن بين المحاور الرئيسية الأخرى اليوم الخطاب المقرر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تمام الساعة 4:30 مساءً. وستُحلل الأسواق كل كلمة بدقة لاستخلاص رؤى حول توقعات التضخم وقرارات أسعار الفائدة المحتملة. وفي ظل الظروف الراهنة، حيث يُشكل النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم معضلة صعبة، قد تُحدد تصريحات باول توجهات وول ستريت طوال الأسبوع.

يُظهر انتعاش المؤشرات اليوم قدرة السوق على الاستجابة لفترة وجيزة من الهدوء النسبي، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن العوامل الأساسية العالمية.

المصدر: xStation5

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بقوة اليوم، مدعومةً بتحسن المعنويات وسط توقعات باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط. ويُعزز هذا التفاؤل في السوق تقارير عن محادثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي، رغم أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق انفراجة، إلا أنها تُعطي بعض الأمل في تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

المصدر: xStation5

