ملخص اليوم: قطاع التكنولوجيا يحافظ على تقييماته رغم المخاطر

الولايات المتحدة الأمريكية

تشهد المؤشرات الأمريكية تباينًا. انخفض مؤشر داو جونز بنحو 0.3%، بينما يحوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستوى الافتتاح، وارتفع مؤشر ناسداك 100 ارتفاعًا طفيفًا. وتتركز المكاسب بشكل رئيسي في قطاعي التكنولوجيا والطاقة، في حين تتخلف أسهم قطاع السلع الاستهلاكية عن الركب.

لا يزال الشرق الأوسط المصدر الرئيسي للتقلبات. فقد شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف عسكرية إيرانية، وردت إيران بمهاجمة قاعدة أمريكية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعليق المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. ويعكس السوق مجددًا المخاطر التي تهدد حركة الشحن عبر الخليج العربي. وفي وقت متأخر من اليوم، صرح دونالد ترامب بأنه من المتوقع أن توقف إسرائيل وحزب الله عملياتهما.

كشفت شركة إنفيديا عن شريحة جديدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية تهدف إلى دمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية. ويدعم هذا الخبر التوجهات الإيجابية نحو أسهم شركات التكنولوجيا، وخاصة قطاع الذكاء الاصطناعي.

قدمت شركة أنثروبيك وثائق سرية لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

تشهد أسهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ارتفاعًا قبيل إعلان نتائجها للربع الثاني. ارتفعت الأسهم بنحو 5%، مسجلةً مستوى قياسياً جديداً وسط تفاؤل مستمر بشأن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي.

تدعم تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا حول اضطرابات أقل من المتوقع لشركات البرمجيات أسهم شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) على جانبي المحيط الأطلسي.

البيانات الاقتصادية الكلية

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) لقطاع التصنيع في مايو/أيار إلى 54.0 من 52.7، وهو أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2022. وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات السوق.

وزادت الطلبات الجديدة إلى 56.8، لكن مؤشر الأسعار لا يزال مرتفعاً للغاية عند 82.1. وتؤكد هذه البيانات تحسن النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، خطر ترسيخ الضغوط التضخمية.

أوروبا

أنهت المؤشرات الأوروبية الجلسة على انخفاض. وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.8% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مجدداً.

وصرح رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو بودانوف، بأن وقف إطلاق النار "بحلول الشتاء" أمر "واقعي".

البيانات الاقتصادية الكلية

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو تباطؤًا في التحسن. فقد انخفض المؤشر إلى 51.6 من 52.2، مع بقائه فوق مستوى 50.

سوق الصرف الأجنبي

يرتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية. ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.3%، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.16، ويقترب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني من 160. وتتفاعل أسواق الصرف الأجنبي مع مزيج من التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع عوائد السندات.

السلع

ارتفع خام برنت بنحو 4%، ليصل إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل. ويُقيّم السوق مجددًا مخاطر حدوث المزيد من الاضطرابات في الخليج العربي وصعوبات إعادة فتح طرق النقل عبر المنطقة بشكل كامل.

يتراجع الذهب رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وانخفضت الأسعار الفورية بنحو 1.9% إلى 4451 دولارًا للأونصة، حيث أدى ارتفاع الدولار وزيادة العوائد إلى تقليل جاذبية المعدن.

العملات الرقمية

لا يزال سوق العملات الرقمية أضعف من سوق الأسهم. بدأ سعر البيتكوين شهر يونيو عند حوالي 73 ألف دولار أمريكي، وسط تدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. أما الإيثيريوم، فقد انخفض بنحو 2%.

وتفاقمت النظرة السلبية تجاه العملات الرقمية بعد قيام أحد المستثمرين ببيع 35 بيتكوين.