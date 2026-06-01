روبن هود تحت أنظار المحكمة العليا

يشهد تطبيق روبن هود، التطبيق الأمريكي الشهير للاستثمار، انخفاضًا بأكثر من 4% اليوم. ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب معلومات سلبية تتعلق بالمشاكل القانونية التي تواجهها الشركة.
- تواجه الشركة دعوى قضائية بموجب "قانون الأوراق المالية لعام 1933"، حيث يتمحور النزاع حول طرحها الأولي للاكتتاب العام في عام 2021. وتشير الدعوى الجماعية إلى أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن وضعها المالي وآفاق نموها.
- ووفقًا للدعوى، لم تفصح الشركة، من بين أمور أخرى، عن اعتمادها الكبير على الإيرادات الموسمية من استثمارات العملات المشفرة وما يُعرف بأسهم "الميم" - وهي ظاهرة لاقت رواجًا كبيرًا خلال فترة الاكتتاب العام في عام 2021.
- منذ سعر الاكتتاب البالغ 38 دولارًا للسهم، خسرت الشركة ما يقارب 80% من قيمتها السوقية بين عامي 2022 و2024. ولم يتجاوز سعر السهم مستوى الاكتتاب إلا في عام 2025، وبعدها شهد سعر السهم تقلبات حادة.
- وفي الآونة الأخيرة، سجلت الشركة سلسلتين من الارتفاعات الملحوظة، وإن كانت هشة، بنسبة عشرات بالمئة. كان من بين هذه العوامل زيادة في قيمة أسهم شركات خاصة مثل OpenAI وAnthropic بنحو 40% بعد طرح "رموز استثمارية" لها. ويصعب حاليًا تقدير طبيعة هذه الأدوات وقيمتها.
وقد طلبت المحكمة العليا، التي أحيلت إليها قضية Robinhood، من إدارة دونالد ترامب إبداء رأيها في جودة الاكتتاب العام الأولي وجدوى الدعوى القضائية.
HOOD.US (D1)
يقع التقييم على الرسم البياني حاليًا ضمن نطاق تجميع بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% و78.6%. بعد اختبار مستوى 61.8%، اخترق السعر النطاق العلوي للتجميع، متوقفًا عند متوسطات المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). مع ذلك، تُشير المتوسطات نفسها إلى إشارة هبوطية قوية، حيث تجاوز المتوسط المتحرك الأسي 100 المتوسط المتحرك الأسي 200 من الأعلى. المصدر: xStation5
ملخص اليوم: قطاع التكنولوجيا يحافظ على تقييماته رغم المخاطر
عاجل: إيران تُعلّق المفاوضات 🚨
الولايات المتحدة: قطاع التكنولوجيا يحقق مكاسب، وكذلك النفط
تمويلات الاتحاد الأوروبي؛ وانخفاض EUR/HUF بنسبة 0.5%