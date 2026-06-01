روبن هود تحت أنظار المحكمة العليا

يشهد تطبيق روبن هود، التطبيق الأمريكي الشهير للاستثمار، انخفاضًا بأكثر من 4% اليوم. ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب معلومات سلبية تتعلق بالمشاكل القانونية التي تواجهها الشركة.

تواجه الشركة دعوى قضائية بموجب "قانون الأوراق المالية لعام 1933"، حيث يتمحور النزاع حول طرحها الأولي للاكتتاب العام في عام 2021. وتشير الدعوى الجماعية إلى أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن وضعها المالي وآفاق نموها.

ووفقًا للدعوى، لم تفصح الشركة، من بين أمور أخرى، عن اعتمادها الكبير على الإيرادات الموسمية من استثمارات العملات المشفرة وما يُعرف بأسهم "الميم" - وهي ظاهرة لاقت رواجًا كبيرًا خلال فترة الاكتتاب العام في عام 2021.

منذ سعر الاكتتاب البالغ 38 دولارًا للسهم، خسرت الشركة ما يقارب 80% من قيمتها السوقية بين عامي 2022 و2024. ولم يتجاوز سعر السهم مستوى الاكتتاب إلا في عام 2025، وبعدها شهد سعر السهم تقلبات حادة.