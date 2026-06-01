قدمت شركة أنثروبيك طلبًا سريًا للاكتتاب العام الأولي

قدمت شركة أنثروبيك، مطورة نماذج لغة كلود، مسودة نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشكل سري، لتبدأ بذلك عملية التحضير الرسمية لطرحها العام الأولي.

لم يُحدد بعد عدد الأسهم، ونطاق سعرها، وتاريخ طرحها النهائي، وسيعتمد قرار الطرح على ظروف السوق.

يُعدّ طرح أنثروبيك المحتمل للاكتتاب العام أحد أهم وأكبر عمليات الطرح في عصر الذكاء الاصطناعي، وأحد أكثرها ترقبًا.

قد تستخدم الشركة، المدعومة من أمازون وجوجل وغيرهما، أموال السوق العامة لتمويل أعمالها المكلفة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحاسوبية.

سيترقب المستثمرون بشغف تفاصيل وثيقة S-1، لا سيما البيانات المالية للشركة، ومعدل نموها، وتقييمها المُخطط له.