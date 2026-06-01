  
٢١:٣٩ · ١ يونيو ٢٠٢٦

قدمت شركة أنثروبيك طلبًا سريًا للاكتتاب العام الأولي

قدمت شركة أنثروبيك، مطورة نماذج لغة كلود، مسودة نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشكل سري، لتبدأ بذلك عملية التحضير الرسمية لطرحها العام الأولي.

 

  • لم يُحدد بعد عدد الأسهم، ونطاق سعرها، وتاريخ طرحها النهائي، وسيعتمد قرار الطرح على ظروف السوق.
  • يُعدّ طرح أنثروبيك المحتمل للاكتتاب العام أحد أهم وأكبر عمليات الطرح في عصر الذكاء الاصطناعي، وأحد أكثرها ترقبًا.
  • قد تستخدم الشركة، المدعومة من أمازون وجوجل وغيرهما، أموال السوق العامة لتمويل أعمالها المكلفة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحاسوبية.

سيترقب المستثمرون بشغف تفاصيل وثيقة S-1، لا سيما البيانات المالية للشركة، ومعدل نموها، وتقييمها المُخطط له.

