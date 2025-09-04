الولايات المتحدة: ضعف سوق العمل يفشل في إغراق الأسواق

افتتحت الأسواق الأمريكية على ارتفاع طفيف بعد نشر بيانات سوق العمل التي جاءت أضعف من المتوقع. ويؤكد تقريرا ADP وChallenger Job Cuts تباطؤًا ملحوظًا في التوظيف. ولا تزال العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وNasdaq إيجابية بعض الشيء، لكن من الواضح أن المستثمرين ينتظرون تحركًا أكبر حتى صدور بيانات الرواتب غدًا.

بيانات الاقتصاد الكلي:

أظهرت بيانات ADP زيادة أبطأ في الوظائف مقارنةً بالتوقعات: 54,000 وظيفة مقارنةً بالتوقعات البالغة 71,000 وظيفة.

أشار تقرير Challenger Job Cuts إلى ارتفاع كبير في عمليات التسريح المخطط لها، حيث ارتفعت من 62,000 وظيفة إلى 85,900 وظيفة.

انخفضت تكاليف وحدة العمل في الربع الثاني من عام 2025 إلى 1% (كان من المتوقع 1.1%، بينما كانت سابقًا 6.9%).

بشكل عام، تتيح لنا هذه البيانات ملاحظة ليس فقط تضييق سوق العمل، ولكن الأهم من ذلك، تدهورًا في وضع العمال بوتيرة أسرع مما توقعه السوق. ويزداد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي مع كل قراءة. في ضوء هذه البيانات الضعيفة، لا بد من التساؤل عما إذا كان تخفيض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي قد تأخر. ومع ذلك، ينتظر السوق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية غدًا.

لا تزال سياسة دونالد ترامب التجارية فاشلة. فقد زادت الولايات المتحدة عجزها التجاري للشهر الثاني على التوالي، لا سيما مع الصين، وخاصةً في مجال الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية. وتُمارس سياسات التعريفات الجمركية ضغطًا رئيسيًا على الطلب على السلع الأمريكية.

جاء تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) الصادر حديثًا لقطاع الخدمات أفضل من المتوقع، مما يُشير إلى استمرار مرونة الاقتصاد على الرغم من ضعف سوق العمل. وارتفع المؤشر فوق التوقعات، مما يُشير إلى طلب قوي على قطاع الخدمات، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد الأمريكي.

مؤشر US500 (D1)

المصدر: إكس ستيشن

يستمر السعر على الرسم البياني في الثبات عند الحد الأدنى لقناة النمو، والذي من المرجح أن يصبح مقاومة طويلة الأجل. يقع أقرب خط اتجاه عند مستوى 6,330 دولارًا، لكن المقاومة الأولى قريبة جدًا، عند خط فيبو 23.6. يُظهر المشترون قوتهم من خلال الدفاع المتكرر عن مستويات مهمة وتعويض خسائرهم بسرعة. في حالة حدوث المزيد من الارتفاعات، فإن أقرب مقاومة قوية هي مستوى آخر أعلى سعر على الإطلاق عند حوالي 6,500.

أخبار الشركات: