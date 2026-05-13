الولايات المتحدة: هل سيحد التضخم المرتفع من المكاسب؟

افتتح سوق الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض طفيف. فقد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%. وقد تحدّ المخاوف من التضخم من المكاسب، إذ جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين اليوم أعلى بكثير من التوقعات. في المقابل، بدأت شركة إنفيديا اليوم بارتفاع ملحوظ (1.6%)، وذلك بعد أن رافق رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، الرئيس دونالد ترامب في زيارة إلى شي جين بينغ.

يتواجد الرئيس الأمريكي حاليًا في بكين، وسيلتقي الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في تمام الساعة 3:15 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة. ويُعدّ هذا الحدث الأكثر ترقبًا هذا الأسبوع، حيث ستتجه الأنظار إلى الأخبار المتعلقة بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، وإلى أي مستجدات بشأن الصراع الأمريكي الإيراني. على الرغم من أن إغلاق مضيق هرمز لا يُمثل مشكلة كبيرة لشي جين بينغ على المدى القصير، نظرًا لارتفاع مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية، إلا أنه قد يُشكل عائقًا على المدى الطويل، إذ أن أكثر من 55% من واردات الصين النفطية تأتي من الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، أبدى ممثلو بنك مورغان ستانلي الاستثماري تفاؤلهم بشأن آفاق السوق بشكل عام، ورفعوا توقعاتهم لأسعار مؤشر ستاندرد آند بورز بنهاية عام 2026.

بيانات الاقتصاد الكلي: نشر مكتب إحصاءات العمل بيانات عن تضخم أسعار المنتجين، والتي فاجأت السوق بارتفاعها بشكل ملحوظ عن التوقعات. فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 6% على أساس سنوي، وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر 2022، ويتجاوز التوقعات بكثير (4.9%). ولعل الأهم من ذلك، أننا نشهد زيادات كبيرة في المؤشر الأساسي وما يُسمى بمؤشر "المؤشر الأساسي الفائق"، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتجارة. وكما هو متوقع، سُجّلت أكبر الزيادات في قطاع الطيران، حيث ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3% مقارنةً بشهر مارس، وبنسبة 15% على أساس سنوي.

وفي تمام الساعة 3:30 مساءً، نُشرت بيانات مخزونات النفط والبنزين، ذات الصلة بوضع السوق الحالي. وقد تبيّن أن الانخفاض كان أشدّ من المتوقع (-4.3 مليون برميل).

US100 (D1)

المصدر: xStation، ١٣ مايو ٢٠٢٦

حافظ الاتجاه الصعودي على مكاسبه حول مستوى ٢٩٢٠٠ نقطة، متجاوزًا مستوى فيبوناتشي ١٦١.٨ المحسوب بناءً على تصحيح يناير-مارس. لا يزال زخم المتوسط ​​المتحرك الأساسي (EMA) صعوديًا بقوة، لكن يبدو أن زخم المشترين آخذ في التراجع. يدعم مؤشر القوة النسبية (RSI) (١٤) احتمالية حدوث تصحيح، حيث يشير إلى مستويات تشبع شرائي منذ عدة أسابيع.

أخبار الشركات

فورد (F.US): نشرت إحدى كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية نتائجها للربع الأول من عام ٢٠٢٦، مُفاجئةً المستثمرين بزيادة كبيرة في الربحية. ارتفع ربح السهم للشركة إلى ٠.٦٦ دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات أقل من ٠.٢٠ دولار أمريكي. كما رفعت إدارة الشركة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى ٨.٥-١٠.٥ مليار دولار أمريكي بنهاية العام. ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من ٥٪.

علي بابا (BABA.US): نشرت شركة التجارة الإلكترونية الصينية، التي تتوسع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، نتائجها للربع الأول من عام 2026. ورغم ضعف نمو الإيرادات والربحية، نتيجةً لضغوط استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن التفاؤل والآمال المصاحبة لاجتماع شي جين بينغ وترامب يدعمان سعر السهم، الذي ارتفع بأكثر من 6%.

الحوسبة الكمومية (QUBT.US): نشرت إحدى الشركات الرائدة في قطاع الحوسبة الكمومية نتائجها. ورغم التفاؤل الذي سبق الإعلان والنمو القوي في الإيرادات (الذي يعود جزئيًا إلى استحواذها على شركة لوميار لأشباه الموصلات)، إلا أن المستثمرين يعربون عن مخاوفهم بشأن قدرة الشركة على خفض التكاليف وتحسين ربحية السهم السلبية. وقد انخفض سعر السهم بأكثر من 6%.

أرتيريس (AIP.US): ارتفع سهم الشركة الرائدة في توفير حلول الشبكة على الشريحة (NoC) بأكثر من 7% بعد نشر نتائجها للربع الأول من عام 2026. ارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي، مما مكّن الشركة من رفع توقعاتها للإيرادات لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 91 و95 مليون دولار. ويرتبط ما يصل إلى ثلثي الطلبات الجديدة حاليًا برقائق الذكاء الاصطناعي.

كاميل شتشيبانسكي وميشال يوزفياك

محللان في الأسواق المالية لدى XTB