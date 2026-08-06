تراجعت أسهم شركة موديرنا رغم نجاح لقاح mFlusiva 📉 ما هي الخطوة التالية لعملاق سوق لقاحات mRNA؟

افتتحت أسهم شركة موديرنا جلسة تداول يوم الخميس بارتفاعٍ طفيفٍ بلغ حوالي 5%، لتصل إلى ما يقارب 58 دولارًا، قبل أن تتراجع إلى حوالي 53 دولارًا، على الرغم من الأخبار الإيجابية المتعلقة بلقاح الإنفلونزا الذي تنتجه الشركة. ويُتيح هذا التراجع فرصةً جيدةً لإعادة تقييم موديرنا ووضعها المالي العام، حيث تنتقل الشركة من كونها إحدى أكبر المستفيدين من طفرة التكنولوجيا الحيوية التي أعقبت الجائحة، إلى شركةٍ تُقيّم قيمتها بشكلٍ متزايدٍ بناءً على قوة خط إنتاجها المستقبلي. وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على لقاح الإنفلونزا mFlusiva، المُعتمد على تقنية mRNA، من إنتاج موديرنا، والمُخصص للبالغين من عمر 50 عامًا فما فوق. ومن المثير للاهتمام أن أسهم موديرنا كانت قد ارتفعت بنحو أربعة أضعاف من أدنى مستوياتها في عام 2025 قبل أن تدخل في تصحيحٍ بنحو 30%، والذي لا يزال مستمرًا اليوم. ومع ذلك، تبدو أساسيات الشركة داعمةً بشكلٍ متزايدٍ لآفاق نموها على المدى الطويل في سوق لقاحات الجيل القادم.

المصدر: xStation5

الميزانية العمومية والسيولة: لا تزال موديرنا تتمتع بواحدة من أقوى الميزانيات العمومية في مجال التكنولوجيا الحيوية.

يختلف وضع موديرنا اليوم اختلافًا كبيرًا عما كان عليه في ذروة الجائحة، ومع ذلك، لا تزال ميزانيتها العمومية إحدى أهم مزاياها التنافسية. انخفضت الأصول المتداولة تدريجيًا مع استثمار السيولة النقدية المتولدة خلال طفرة لقاحات كوفيد-19، لكن الشركة لا تزال تمتلك ما يقارب 5.8 مليار دولار من الأصول السائلة، مما يوفر موارد وفيرة لتمويل سنوات من التطوير السريري. في الوقت نفسه، لا تزال نسبة الرافعة المالية منخفضة للغاية، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية حوالي 0.2، مما يعني أن موديرنا تواصل تمويل نموها دون الاعتماد بشكل كبير على الديون. لذا، ينبغي النظر إلى انخفاض نسبة السيولة من أعلى مستوياتها التاريخية على أنه نتيجة طبيعية لاستثمار السيولة النقدية التي جُمعت خلال فترة الجائحة، وليس على أنه تدهور في الجودة المالية. بالنسبة لأي شركة تكنولوجيا حيوية، يُعدّ طول فترة كفاية السيولة النقدية عاملًا حاسمًا في التقييم، ولا تزال موديرنا من بين أقوى الشركات في هذا القطاع وفقًا لهذا المعيار. من منظور أساسي، يُولي المستثمرون قيمة أقل لرصيد الشركة النقدي بحد ذاته، وأكثر لقدرة الإدارة على تحويل هذا رأس المال إلى منتجات ناجحة تجاريًا. في نهاية المطاف، من المرجح أن يُحدد تخصيص رأس المال، وليس حجم الاحتياطي النقدي، القيمة الجوهرية طويلة الأجل لشركة موديرنا.

المصدر: أبحاث XTB

الإيرادات والربحية: السوق يتحول من الاعتماد على جائحة كوفيد-19 إلى تقييم المشاريع قيد التطوير

يعود الانخفاض الحاد في الإيرادات الموضح في الرسم البياني بشكل أساسي إلى عودة سوق لقاحات كوفيد-19 إلى وضعه الطبيعي، وليس إلى أي تراجع في الميزة التكنولوجية لشركة موديرنا. فقد انتقلت الشركة من تحقيق أرباح ربع سنوية تتجاوز 4-5 مليارات دولار خلال الجائحة إلى تسجيل خسائر مرة أخرى، وهي مرحلة شائعة لشركات التكنولوجيا الحيوية التي تستثمر بكثافة في العلاجات المستقبلية. ولذلك، لم يعد المستثمرون يقيمون موديرنا بناءً على أرباحها الحالية، بل على الإمكانات الاقتصادية لمنصة mRNA الخاصة بها واحتمالية نجاح تسويق منتجات جديدة. من وجهة نظر التقييم، فإن العائد السلبي على حقوق الملكية والعائد السلبي على رأس المال المستثمر أقل أهمية اليوم من وتيرة توسع موديرنا لمحفظتها من اللقاحات والعلاجات المعتمدة. ويُظهر حصول لقاح mFlusiva مؤخرًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن استراتيجية التنويع هذه بدأت تُؤتي ثمارها. وإذا ما أثبتت برامج التجارب السريرية الإضافية في مراحلها الأخيرة نجاحها، فقد لا يُمثل انخفاض الإيرادات الحالي في نهاية المطاف سوى مرحلة انتقالية بين دورتي نمو. لقد أظهرت أسواق التكنولوجيا الحيوية مراراً وتكراراً أن أسعار الأسهم غالباً ما تتعافى قبل عودة الأرباح المحاسبية.

المصدر: أبحاث XTB

المصاريف التشغيلية: تُضحي موديرنا عمدًا بالربحية قصيرة الأجل لتمويل النمو المستقبلي.

للوهلة الأولى، قد تبدو الأرباح قبل الفوائد والضرائب السلبية للغاية وهوامش الربح الصافية مثيرة للقلق، لكن الوضع المالي لشركة موديرنا يتطلب إطارًا تحليليًا مختلفًا. تستمر الشركة في الحفاظ على مصاريف تشغيلية مرتفعة لأنها تُطوّر واحدة من أوسع خطوط إنتاج mRNA في قطاع التكنولوجيا الحيوية العالمي. لذا، ينبغي النظر إلى الإنفاق على البحث والتطوير كاستثمار في التدفقات النقدية المستقبلية، وليس مجرد تكلفة تُثقل كاهل الأرباح الحالية. في الوقت نفسه، يبقى الإنفاق الرأسمالي متواضعًا نسبيًا، مما يُبرز طبيعة نموذج أعمال موديرنا الذي لا يتطلب أصولًا كثيرة، مقارنةً بشركات الأدوية التقليدية التي تحتاج إلى بنية تحتية تصنيعية ضخمة. ونتيجةً لذلك، يعتمد تقييم الشركة بشكل أكبر على القيمة المتوقعة للبرامج السريرية المستقبلية، وليس على مؤشرات الربحية الحالية. هذا مثال كلاسيكي لشركة تُحرك قيمتها الجوهرية بشكل أساسي من خلال خيارات النمو، وليس من خلال توليد التدفقات النقدية الحرة الحالية. طالما حافظت شركة موديرنا على ميزانيتها العمومية القوية واحتفظت بالقدرة على تمويل الابتكار دون زيادة الرافعة المالية بشكل كبير، فينبغي تفسير الهوامش السلبية على أنها خيار استراتيجي بدلاً من كونها دليلاً على ضعف هيكلي.

المصدر: XTB Research