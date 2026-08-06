يواصل القمح تصحيحه، ويهبط إلى أدنى مستوى له منذ 10 يوليو 🚩 الجفاف، وظاهرة النينيو، والبحر الأسود تحت المجهر

تشهد أسعار العقود الآجلة للقمح تصحيحًا جزئيًا لارتفاعها الأخير في بورصة شيكاغو التجارية، على الرغم من أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مستويات بداية العام. بعد ما يقرب من أربع سنوات من الانخفاضات المتواصلة، بدأت أسعار القمح بالتعافي، حيث يدرك المستثمرون بشكل متزايد أن الوضع الأساسي للسوق يتدهور. هذه المرة، لا يعود السبب إلى حدث واحد، بل إلى مزيج من الجفاف، واضطرابات التصدير في منطقة البحر الأسود، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الأسمدة العالمية.
منذ بداية عام 2026، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بنحو 25%. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة حدثت دون حدوث صدمة مفاجئة في الإمدادات كتلك التي شهدناها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. إن هيكل السوق الحالي أكثر تعقيدًا بكثير.
فمن جهة، يتوقع المستثمرون ضعفًا في توقعات المحصول للموسم الحالي. ومن جهة أخرى، تتزايد المخاطر اللوجستية المحيطة بالصادرات من منطقة البحر الأسود. هذا المزيج هو ما يعيد علاوة المخاطرة إلى أسعار العقود الآجلة للقمح.
يعود البحر الأسود ليُشكّل مشكلةً مجدداً. فقد أدت الضربات الصاروخية الروسية على موانئ أوديسا، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على السفن والبنية التحتية في بحر آزوف، إلى تعطيل الصادرات من المنطقة بشكلٍ كبير. وفي الوقت نفسه، أدت المخاطر المتزايدة التي تُهدد موانئ البحر الأسود الروسية إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ويظهر هذا التأثير جلياً في البيانات، حيث انخفض إجمالي شحنات الحبوب من البحر الأسود في أواخر يوليو/تموز بأكثر من 40% مقارنةً بالعام الماضي.
ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ تُشكّل روسيا وأوكرانيا معاً نحو 32% من تجارة القمح العالمية. يُمكن إعادة توجيه بعض الصادرات الأوكرانية عبر السكك الحديدية أو نهر الدانوب إلى الموانئ الرومانية، إلا أن هذه الطرق أكثر تكلفةً وذات قدرة محدودة. كما تفتقر روسيا إلى بديلٍ سهل، نظراً لبُعد موانئ البلطيق والقطب الشمالي عن مناطق الإنتاج الرئيسية، وعدم جاهزيتها للتعامل مع كمياتٍ مماثلة.
بدأ الجفاف يُلقي بظلاله على الإنتاج العالمي. أما العامل الرئيسي الثاني وراء الارتفاع الأخير في الأسعار فهو تدهور الأحوال الجوية. أثر الجفاف الواسع النطاق على أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالي، وتشير أحدث توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج لدى معظم الدول المصدرة الرئيسية للقمح في العالم.
وتشمل التوقعات الرئيسية ما يلي:
- من المتوقع أن ينخفض إنتاج أكبر سبع دول مصدرة للقمح في العالم بنحو 11% خلال موسم التسويق 2026/2027.
- ومن المتوقع أن تنخفض صادرات القمح العالمية بنحو 7%.
- ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح في الولايات المتحدة بنحو 26%، بينما قد تنخفض الصادرات بنحو 15%.
- ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح الكندي بنحو 15%.
- ومن المتوقع أن تخفض أستراليا مساحات زراعة القمح بنحو 12% بسبب ظروف الجفاف وارتفاع تكاليف الأسمدة.
- ومن المتوقع أيضًا أن تنتج الأرجنتين محصولًا أقل، على الرغم من أن ظاهرة النينيو المناخية المتنامية قد تخفف جزئيًا من بعض المخاطر السلبية.
وعلى الرغم من أن آفاق المحاصيل في روسيا وأوكرانيا لا تزال مواتية نسبيًا مقارنة بالمناطق المنتجة الأخرى، إلا أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في الإنتاج نفسه، بل في القدرة على نقل الحبوب بكفاءة إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، أصبحت القيود اللوجستية ذات أهمية تكاد تضاهي أهمية غلة المحاصيل في تحديد التوازن العالمي للقمح.
بدأ السوق في استيعاب ارتفاع التقلبات.
مع تراجع أساسيات السوق، ازدادت التقلبات الضمنية في العقود الآجلة للقمح بشكل ملحوظ. قبل اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني الأخير، ظلت التقلبات دون متوسطها خلال السنوات العشر الماضية. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في التقلبات، والتي تراجعت لاحقًا مع تحسن المعنويات نتيجة الآمال في وقف دائم لإطلاق النار. إلا أنه منذ أوائل يوليو، بدأت التقلبات في الارتفاع مجددًا.
يشير هذا التحول إلى أن المستثمرين يضعون في اعتبارهم بشكل متزايد مخاطر حدوث المزيد من اضطرابات الإمداد، على الرغم من عدم حدوث نقص فعلي حتى الآن. لم يعد السوق يتفاعل فقط مع ظروف الإمداد الحالية، بل أيضًا مع الاحتمالية المتزايدة لتفاقم الاختناقات اللوجستية التي قد تؤدي إلى تضييق نطاق التوافر العالمي في الأشهر المقبلة.
لا تقتصر المخاطر على القمح فحسب، بل تمتد لتشمل الذرة الأوكرانية وزيت عباد الشمس، في حين لا تزال روسيا موردًا رئيسيًا للأسمدة، بما في ذلك اليوريا والفوسفات والبوتاس. في الوقت نفسه، أدت التوترات المستمرة حول مضيق هرمز إلى تفاقم المخاوف بشأن شحنات الأسمدة العالمية، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج الزراعي إلى مستويات تتجاوز بكثير أوروبا.
لماذا يختلف هذا الارتفاع عن عام 2022؟
لا يشبه الارتفاع الحالي في الأسعار صدمة العرض التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. حينها، تفاعل السوق مع الانقطاع المفاجئ للصادرات من إحدى أهم مناطق إنتاج الحبوب في العالم، وسرعان ما تراجعت الأسعار مع إنشاء طرق تجارية بديلة واستعادة مبادرة البحر الأسود للحبوب جزءًا من القدرة التصديرية المفقودة.
يختلف الوضع اليوم. فرغم أن مكاسب الأسعار كانت أكثر اعتدالًا، إلا أن العوامل الأساسية تبدو أكثر استدامة. فصغر حجم المحاصيل، وقلة توافر الأسمدة، وارتفاع تكاليف النقل، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، كلها عوامل تتضافر فيما بينها بدلًا من أن تكون أحداثًا منفصلة. ومن غير المرجح أن يكون أي من هذه العوامل كافيًا بمفرده لدعم سوق صاعدة كبيرة. إلا أنها مجتمعة تعمل تدريجيًا على تضييق ميزان القمح العالمي وإعادة بناء علاوة مخاطر هيكلية.
إذا استمرت اضطرابات التصدير في البحر الأسود وتدهورت توقعات المحاصيل العالمية، فقد يبقى القمح أحد أكثر السلع الزراعية دعماً خلال النصف الثاني من موسم التسويق 2026/27.
مخطط القمح (D1)
لا تزال السلع الزراعية من بين أكثر فئات الأصول حساسيةً للظروف الجوية وتقلباً. وقد انخفض سعر القمح بالفعل بنحو 10% عن أعلى مستوياته الأخيرة، إلا أن الصورة الأساسية العامة لا تزال سليمة. وفي حال استقرار المعنويات بعد التراجع الأخير، فإن الجمع بين انخفاض توقعات العرض وتحسن المؤشرات الأساسية قد يشجع المشترين على العودة إلى السوق.
المصدر: xStation5
يُعزز المستثمرون التجاريون مراكز التحوط لديهم، بينما تعود الصناديق الاستثمارية إلى مراكز الشراء.
يُسلط أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) الضوء على اتساع الفجوة بين المجموعتين الأكثر تأثيرًا في سوق القمح. فخلال الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، زادت الأموال المُدارة مراكزها الشرائية بمقدار 10,962 عقدًا، بينما ارتفعت مراكزها البيعية بمقدار 726 عقدًا فقط. تُشير البيانات إلى أن الصناديق الاستثمارية المضاربة تُبدي تفاؤلًا متزايدًا بشأن القمح، حيث تُزيد من انكشافها عليه تحسبًا لمزيد من الارتفاع.
في الوقت نفسه، زاد المشاركون التجاريون مراكزهم البيعية بمقدار 2,646 عقدًا، بينما خفضوا مراكزهم الشرائية بأكثر من 5,000 عقد. يُعد هذا نمطًا كلاسيكيًا في أسواق العقود الآجلة الزراعية: فارتفاع الأسعار يُشجع المنتجين وتجار الحبوب على تثبيت مبيعاتهم المستقبلية، بينما يبدأ رأس المال المضارب في تسعير توقعات انخفاض العرض. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا النوع من التمركز لا ينبغي تفسيره تلقائيًا على أنه إشارة هبوطية. تاريخيًا، غالبًا ما يزداد التحوط التجاري خلال المراحل الأولى من الأسواق الصاعدة المستدامة، حيث يستخدم المنتجون ارتفاع الأسعار لضمان إيراداتهم المستقبلية.
لا تزال الصناديق تعيد بناء مراكزها، مما يفسح المجال لمزيد من الارتفاع.
على الرغم من موجة الشراء الأخيرة، لا تزال المراكز المضاربية بعيدة عن التوسع المفرط. تمتلك "مانجيد موني" حاليًا ما يقارب 85,000 عقد شراء مقابل حوالي 93,000 عقد بيع، مما يترك للمجموعة مركز بيع صافٍ متواضع. بعبارة أخرى، يبدو أن عمليات الشراء الأخيرة تمثل المراحل الأولى لإعادة بناء المراكز، وليست المرحلة النهائية من الحماس المضاربي.
من منظور السوق، يُعد هذا تمييزًا هامًا. فإذا استمرت توقعات المحاصيل العالمية في التدهور، واستمرت اضطرابات التصدير في منطقة البحر الأسود، فلا يزال أمام الصناديق المضاربية مجال كبير لتغطية مراكز البيع المتبقية، والتحول في نهاية المطاف إلى مركز شراء صافٍ. تاريخيًا، غالبًا ما كان هذا التحول التدريجي من مركز البيع الصافي إلى مركز الشراء الصافي أحد أقوى مصادر الزخم خلال الارتفاعات التي استمرت لعدة أسابيع في عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية.
المصدر: CFTC, CoT (28 July)
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