يواصل القمح تصحيحه، ويهبط إلى أدنى مستوى له منذ 10 يوليو 🚩 الجفاف، وظاهرة النينيو، والبحر الأسود تحت المجهر

تشهد أسعار العقود الآجلة للقمح تصحيحًا جزئيًا لارتفاعها الأخير في بورصة شيكاغو التجارية، على الرغم من أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مستويات بداية العام. بعد ما يقرب من أربع سنوات من الانخفاضات المتواصلة، بدأت أسعار القمح بالتعافي، حيث يدرك المستثمرون بشكل متزايد أن الوضع الأساسي للسوق يتدهور. هذه المرة، لا يعود السبب إلى حدث واحد، بل إلى مزيج من الجفاف، واضطرابات التصدير في منطقة البحر الأسود، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الأسمدة العالمية.

منذ بداية عام 2026، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بنحو 25%. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة حدثت دون حدوث صدمة مفاجئة في الإمدادات كتلك التي شهدناها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. إن هيكل السوق الحالي أكثر تعقيدًا بكثير.

فمن جهة، يتوقع المستثمرون ضعفًا في توقعات المحصول للموسم الحالي. ومن جهة أخرى، تتزايد المخاطر اللوجستية المحيطة بالصادرات من منطقة البحر الأسود. هذا المزيج هو ما يعيد علاوة المخاطرة إلى أسعار العقود الآجلة للقمح.

يعود البحر الأسود ليُشكّل مشكلةً مجدداً. فقد أدت الضربات الصاروخية الروسية على موانئ أوديسا، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على السفن والبنية التحتية في بحر آزوف، إلى تعطيل الصادرات من المنطقة بشكلٍ كبير. وفي الوقت نفسه، أدت المخاطر المتزايدة التي تُهدد موانئ البحر الأسود الروسية إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ويظهر هذا التأثير جلياً في البيانات، حيث انخفض إجمالي شحنات الحبوب من البحر الأسود في أواخر يوليو/تموز بأكثر من 40% مقارنةً بالعام الماضي.

ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ تُشكّل روسيا وأوكرانيا معاً نحو 32% من تجارة القمح العالمية. يُمكن إعادة توجيه بعض الصادرات الأوكرانية عبر السكك الحديدية أو نهر الدانوب إلى الموانئ الرومانية، إلا أن هذه الطرق أكثر تكلفةً وذات قدرة محدودة. كما تفتقر روسيا إلى بديلٍ سهل، نظراً لبُعد موانئ البلطيق والقطب الشمالي عن مناطق الإنتاج الرئيسية، وعدم جاهزيتها للتعامل مع كمياتٍ مماثلة.

بدأ الجفاف يُلقي بظلاله على الإنتاج العالمي. أما العامل الرئيسي الثاني وراء الارتفاع الأخير في الأسعار فهو تدهور الأحوال الجوية. أثر الجفاف الواسع النطاق على أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالي، وتشير أحدث توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج لدى معظم الدول المصدرة الرئيسية للقمح في العالم.

وتشمل التوقعات الرئيسية ما يلي:

من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج أكبر سبع دول مصدرة للقمح في العالم بنحو 11% خلال موسم التسويق 2026/2027.

ومن المتوقع أن تنخفض صادرات القمح العالمية بنحو 7%.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج القمح في الولايات المتحدة بنحو 26%، بينما قد تنخفض الصادرات بنحو 15%.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج القمح الكندي بنحو 15%.

ومن المتوقع أن تخفض أستراليا مساحات زراعة القمح بنحو 12% بسبب ظروف الجفاف وارتفاع تكاليف الأسمدة.

ومن المتوقع أيضًا أن تنتج الأرجنتين محصولًا أقل، على الرغم من أن ظاهرة النينيو المناخية المتنامية قد تخفف جزئيًا من بعض المخاطر السلبية.

وعلى الرغم من أن آفاق المحاصيل في روسيا وأوكرانيا لا تزال مواتية نسبيًا مقارنة بالمناطق المنتجة الأخرى، إلا أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في الإنتاج نفسه، بل في القدرة على نقل الحبوب بكفاءة إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، أصبحت القيود اللوجستية ذات أهمية تكاد تضاهي أهمية غلة المحاصيل في تحديد التوازن العالمي للقمح.