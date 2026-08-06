ملخص اليوم 🗽 وول ستريت تحافظ على ثباتها رغم ضعف أسهم شركات الذاكرة وارتفاع أسعار النفط

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً متبايناً يوم الخميس. أغلق مؤشر داكس الألماني على استقرار نسبي، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، وسجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني مكاسب طفيفة. وكان مؤشر WIG20 البولندي هو الأفضل أداءً، حيث صعد بنسبة تقارب 0.9% ليغلق فوق مستوى 4000 نقطة، وهو مستوى نفسي مهم، لأول مرة في تاريخه. في المقابل، تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15%، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 0.3% بعد مرور خمس ساعات تقريباً من جلسة الخميس.

كانت جلسة التداول في أسواق الأسهم الأوروبية متباينة. أغلق مؤشر داكس الألماني على استقرار، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3%، في حين سجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني ارتفاعاً طفيفاً. وكان مؤشر WIG20 البولندي هو الأقوى أداءً، حيث ارتفع بنسبة تقارب 0.9% ليتجاوز حاجز 4000 نقطة التاريخي. في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.3% بعد حوالي خمس ساعات من افتتاح السوق يوم الخميس.

دعمت أرباح الشركات المعنويات في جميع أنحاء أوروبا القارية، على الرغم من أن سوق لندن تأثر سلبًا بتداول الأسهم بدون توزيعات أرباح، في حين ظل الإقبال على المخاطرة محدودًا بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والارتفاع المتجدد في أسعار النفط. ومن بين الشركات الأفضل أداءً، ارتفع سهم دويتشه تيليكوم بنحو 6.3% بعد توسيع برنامج إعادة شراء أسهمها إلى 5 مليارات يورو ورفع توقعاتها للتدفق النقدي الحر. وأضاف سهم رينك 5.5% بعد تلقيه طلبات قياسية. وانخفض سهم سيمنز بنحو 4.5% بعد نمو الطلبات في قسم الصناعات الرقمية لديها بشكل أضعف من المتوقع، بينما تراجع سهم راينميتال بنحو 3.5% بعد خفض توقعاتها للمبيعات لعام 2026.

في آسيا، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.57% ليصل إلى 3900.35 نقطة، بينما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4.58% إلى 6296.38 نقطة، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.93% إلى 65683.26 نقطة. وأدت المخاوف بشأن عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وردود الفعل على أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة الأمريكية إلى عمليات بيع مكثفة في أسهم شركات إس كيه هاينكس، وسامسونج، وكيوكسيا، وطوكيو إلكترون.

على الرغم من إعلان شركة سانديسك عن إيرادات بلغت 8.97 مليار دولار أمريكي وأرباح معدلة للسهم الواحد بلغت 39.25 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع من السنة المالية، إلا أن توقعاتها للإيرادات التي تراوحت بين 10.3 و10.8 مليار دولار أمريكي للربع القادم خيبت آمال المستثمرين بعد الارتفاع القوي الذي شهده السهم. انخفض سهم شركة ويسترن ديجيتال بنحو 10.8%، على الرغم من تحقيقها إيرادات بلغت 3.75 مليار دولار، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي، وأرباحًا للسهم الواحد بلغت 3.56 دولار، وذلك لأن التوقعات المرتفعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والنتائج القوية لشركة سيجيت لم تكن كافية لتجاوز التوقعات.

ارتفع سهم شركة ألبيمارل بنحو 8% بفضل تحسن ملحوظ في الأرباح مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بينما تراجع سهم شركة موديرنا عن مكاسبه الأولية على الرغم من حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاحها ضد الإنفلونزا.

كانت بيانات سوق العمل الأمريكية متباينة. فقد بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 199 ألف طلب مقابل توقعات بلغت 205 آلاف و198 ألف طلب في الأسبوع السابق (بعد التعديل)، بينما ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.801 مليون طلب، متجاوزة التوقعات التي بلغت 1.789 مليون طلب. تشير هذه الأرقام إلى أن عمليات التسريح الجديدة لا تزال محدودة، على الرغم من أن العمال الذين يفقدون وظائفهم يستغرقون وقتًا أطول للعثور على وظائف جديدة.

ارتفعت إنتاجية القطاعات غير الزراعية بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الثاني، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 0.6%، بينما لم ترتفع تكاليف وحدة العمل إلا بنسبة 1.3% مقارنةً بالتوقعات البالغة 2.1%، مما يُعطي مؤشراً إيجابياً نسبياً فيما يتعلق بضغوط التكاليف. ارتفعت مخزونات الجملة في يونيو بنسبة 0.2% على أساس شهري، لكن مبيعات الجملة انخفضت بنسبة 3.0% بعد الزيادة المُعدّلة في مايو والبالغة 3.5%، مما يُشير إلى تباطؤ ملحوظ في الطلب الشهري. في المقابل، جاءت البيانات الاقتصادية الأوروبية مُخيبةً للآمال، حيث جاءت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أقل بكثير من التوقعات، مما يُسلط الضوء على ضعف الطلب الاستهلاكي في جميع أنحاء المنطقة.

ارتفع الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ( DXY ) بنحو 0.3% ليقترب من 99.97. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى حوالي 4.25%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.66-4.67%، حيث طغى انتعاش أسعار النفط وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً على بيانات انخفاض تكاليف العمالة. استقر سعر الذهب قرب 4300 دولار للأونصة، متراجعًا بنحو 0.1%، بينما انخفض سعر الفضة بنحو 1.1% إلى 61.6 دولارًا، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات. وتداول البيتكوين قرب 64700 دولار، محققًا مكاسب تقارب 0.6% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفع الإيثيريوم بنحو 2.3% إلى 1910 دولارات، متفوقًا بشكل واضح على البيتكوين.

أظهرت أحدث البيانات الكاملة ليوم 5 أغسطس تدفقات صافية بقيمة 244.4 مليون دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، بما في ذلك 196.8 مليون دولار إلى صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك. وجذبت صناديق المؤشرات المتداولة للإيثيريوم الفورية 60.8 مليون دولار، منها 50.3 مليون دولار لصندوق ETHA .