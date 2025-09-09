الولايات المتحدة: البيانات السيئة هي أخبار جيدة.

بدأت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على أداء إيجابي طفيف، كما سجلت مكاسب طفيفة اليوم. ولا يزال المستثمرون حذرين، ويركزون على بيانات التضخم الرئيسية القادمة ونتائج شركة أوراكل. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.2% عند الافتتاح، ومؤشر US100 بنسبة 0.1%.

بعد إغلاق أمس، سجل مؤشر ناسداك مستوى قياسيًا جديدًا. وتواصل المؤشرات اتجاهها الصعودي، مدفوعةً بالطلب القوي على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويدعم نمو السوق العالمية تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مدعومًا ببيانات توظيف أضعف، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات، وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في حوالي سبعة أسابيع. في غضون ذلك، وصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

في ضوء قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين القادمة، سيراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات المتعلقة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة، وخاصةً ما إذا كانت البيانات الضعيفة ستؤكد سيناريو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. كما ينتظر السوق مراجعة بيانات التوظيف، التي من المتوقع أن تكون قياسية، نحو الانخفاض.

مؤشر US500 (D1)

المصدر: Xstation

يواصل المشترون إظهار قوتهم على الرسم البياني. وقد تعافى التصحيح الأخير بسرعة وبشكل كامل ليستأنف الاتجاه الصعودي دون مشاكل كبيرة. عاد السعر فوق الحد الأدنى لقناة الاتجاه الصعودي، ويقترب حاليًا من محيط آخر أعلى سعر على الإطلاق، والذي يُعد حاليًا المقاومة الواضحة الوحيدة للسعر. في حال تباطؤ النمو و/أو انخفاضه، من المرجح جدًا أن يتحول إلى حالة من التماسك، حيث تكون الحدود بين آخر أعلى سعر على الإطلاق ودعم قوي عند حوالي 6300 دولار.

أخبار الشركات: