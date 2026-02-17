انخفاض النفط ب 2% مع احتمال الإتفاق مع إيران

بدأت إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات، تُجرى عبر وسطاء في جنيف. وتتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية بشكل مطرد إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ فترة طويلة، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران مطلع ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وتفتتح إيران المفاوضات بتصعيد جديد، حيث أغلقت جزءًا من مضيق هرمز، مُعللة ذلك بمناورات عسكرية. ومع مرور اليوم، خفت حدة التوترات جزئيًا بفضل تصريحات، معظمها من الجانب الإيراني، تُشير إلى استعداد للتسوية. إلا أنه لم تُقدم أي التزامات، ولم تُعرض أي أمثلة ملموسة، ولم يُحدد موعد للجولة القادمة من المفاوضات.

فسّر السوق هذه التصريحات على أنها قرب التوصل إلى حل للنزاع المحتمل. وتتلاشى "العلاوة" الجيوسياسية:

OIL.WTI (D1)

المصدر: xStation5

في خضمّ هذه المفاوضات، تبقى عدة تساؤلات مطروحة:

ما الهدف من هذه المفاوضات؟

هل خطر النزاع حقيقي؟

إذا كان الأمر كذلك، فما هي التداعيات المحتملة على السوق؟

أهداف جميع الأطراف المعنية واضحة إلى حد كبير، وغالبًا ما تكون متناقضة.

ترغب الولايات المتحدة في تجريد إيران من برنامجها النووي، والحدّ من ترسانتها من الصواريخ التقليدية والطائرات المسيّرة إن أمكن.

في المقابل، تسعى إيران إلى الحفاظ على الوضع الراهن دون تقديم أي تنازلات حقيقية، مُراهنةً على أنه إذا ماطلت في المفاوضات وقدمت وعودًا جوفاء، فستُشتّت أزمة داخلية أو خارجية انتباه الولايات المتحدة. عندها ستتمكن الجمهورية الإسلامية من استعادة أنفاسها، وتحقيق الاستقرار في الداخل، وإعادة بناء جزء من ترسانتها وبرنامجها النووي.

ربما تكون إدارة دونالد ترامب قد استخلصت العبر من أخطاء إدارة الرئيس باراك أوباما، التي كانت مسؤولة عن "الاتفاق النووي" الأول، وهو اتفاق انتهكته إيران بشكل متزايد وعلني على مر السنين. يهدف الاتفاق الجديد إلى أن يكون أكثر شمولًا، وستخضع بنوده لإشراف دقيق ومستمر. على الرغم من الوضع الإيراني الصعب ورغبة إيران في خفض التصعيد، يؤكد ممثلو الجمهورية الإسلامية بوضوح أن التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم ليس مطروحًا على الطاولة.

يشير معلقون من مختلف الأوساط إلى رغبة دونالد ترامب المعلنة في "عقد صفقة"، وهي إحدى السمات المميزة للرئيس الجديد. مع ذلك، ينبغي الحكم على السياسة، وخاصة السياسة الخارجية، بالأفعال لا الأقوال. تشير تصرفات الإدارة الأمريكية إلى حشد غير مسبوق للقوات المسلحة في الخليج العربي. ومن المصادفة أن هذا الحشد لم يتوقف فحسب، بل لم يتباطأ أيضًا، ويجري نشر المزيد من القوات العسكرية في المنطقة يوميًا.

بغض النظر عن مدى سوء الوضع الداخلي في إيران، فإن ممثليها لا يسعون إلى اتفاقيات. إنهم يريدون نجاح استراتيجيتهم وبرامج أسلحتهم، مهما كلف الأمر.

تدرك الولايات المتحدة ذلك، لكن الأمريكيين "يلعبون في مستوى مختلف". بالنسبة للولايات المتحدة، يجب أن يكون النصر سريعًا، و"نظيفًا" نسبيًا، وشاملًا. من المرجح أن الولايات المتحدة قد قررت بالفعل شنّ ضربة. المفاوضات الحالية شكلية في معظمها، وتهدف جزئيًا إلى تهدئة إيران ووكلائها المتبقين. ستشنّ الولايات المتحدة ضربة عندما تكون الظروف مثالية، إلا أن ذلك يتطلب موارد ضخمة. إيران خصم أشد خطورة بكثير من ليبيا أو العراق أو فنزويلا.

ستكون الضربات على إيران بمثابة "جراحة قلب مفتوح" لسوق النفط. فالمنطقة مكتظة بخطوط الأنابيب ومنصات الإنتاج والموانئ. كما أنها تستحوذ على أكثر من 30% من أحجام النفط والغاز العالمية، ويمر عبر مضيق هرمز أكثر من 20% من نفط العالم، وحجم مماثل من الغاز الطبيعي.

حتى تبادل إطلاق نار قصير ومحدود النطاق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وهذا، بغض النظر عن العوامل الأساسية، قد يُثير مخاوف الأسواق المالية لأن صانعي القرار في البنوك المركزية ما زالوا يركزون على خفض التضخم.

مع ذلك، يشهد السوق حاليًا فائضًا كبيرًا في المعروض من النفط، على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن حجمه مُبالغ فيه. حتى في حال حدوث إغلاق مؤقت في مضيق هرمز وتضرر جزء من البنية التحتية للنفط والغاز في المنطقة، فمن المتوقع ألا يُغير ذلك الوضع الاقتصادي الكلي بشكل جذري، وأن تبقى الزيادات في الأسعار قصيرة الأجل.

مع ذلك، إذا تم التوصل إلى "اتفاق" أو أي اتفاق آخر رغم كل الصعاب، فمن المتوقع حدوث انهيار كبير في أسعار النفط وانخفاض مؤقت في أسعار الذهب. وبدون "علاوة المخاطرة" الجيوسياسية، قد يعود سعر النفط إلى حوالي 55 دولارًا للبرميل.

يبقى السيناريو الأساسي هو أن المفاوضات أقرب إلى كونها مناورة كلامية منها محاولة جادة للتوصل إلى اتفاق. وبالتالي، فإن توجيه ضربة لإيران مسألة وقت لا أكثر. ونتيجة لذلك، قد يكون التقلب في سوق النفط مرتفعًا، ولكنه على الأرجح سيكون قصير الأجل.