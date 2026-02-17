الولايات المتحدة: السوق تحت ضغط من إيران والذكاء الاصطناعي

تبدأ الجلسة الأولى للتداول في الولايات المتحدة هذا الأسبوع يوم الثلاثاء بسبب عطلة أمس. ويبدو أن المستثمرين قلقون بعض الشيء. وينبع ضغط التقييم بشكل رئيسي من المخاوف بشأن وضع شركات التكنولوجيا. ويرى جزء من السوق تهديدًا خطيرًا لنماذج الأعمال التقليدية، بينما يشير آخرون إلى مخاطر نظامية تتعلق بالإنفاق الرأسمالي المفرط. ومما يزيد الوضع سوءًا تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية قبل افتتاح السوق وبعده مباشرة. وكان مؤشر US100 الأكثر انخفاضًا، حيث تراجع بأكثر من 0.6%، بينما حافظت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز على استقرارها بشكل أفضل، مع انخفاضات بلغت حوالي 0.3%.

بيانات الاقتصاد الكلي:

صدرت بيانات التضخم في كندا لشهر يناير. وجاءت القراءة أقل من التوقعات، ويستمر تباطؤ نمو الأسعار في التعمق. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 2.3%.

نشرت شركة ADP التغير الأسبوعي في التوظيف في الولايات المتحدة. وتشير القراءة الخاصة إلى نمو في الوظائف بمقدار 10,300 وظيفة. وهذا يمثل زيادة مقارنة ببداية يناير وفبراير، لكن الرقم لا يزال أقل من المتوسط.

تجاوز مؤشر نيويورك إمباير ستيت لقطاع التصنيع التوقعات، حيث انخفض إلى 7.1 نقطة من 7.7 نقطة، مقابل توقعات بلغت 6.4 نقطة.

وبلغ مؤشر اتجاهات التوظيف الصادر عن مجلس مراقبة التوظيف لشهر يناير 105 نقاط، مقارنةً بالقراءة السابقة البالغة 104.27 نقطة.

US100 (D1)

المصدر: xStation5

يواجه المشترون صعوبة في استعادة زمام المبادرة في المؤشر. فقد تراجع السعر سريعًا بعد الارتداد من مستوى فيبوناتشي 61.8%. ولا يزال السعر أدنى من المتوسطين المتحركين الأساسيين 50 و100. ويُعدّ مستوى فيبوناتشي 50% المستوى الرئيسي الذي يجب الدفاع عنه. إذا دفع العرض السعر بشكل ملحوظ إلى ما دون 24,500 تقريبًا، فمن المتوقع حدوث تصحيح إضافي، مع تحرك نحو المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 ومستوى فيبوناتشي 61.8%.

أخبار الشركات: