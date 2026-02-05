الولايات المتحدة: السوق تحت ضغط موسم أرباح شركات التكنولوجيا الباهت

لا تزال المؤشرات الأمريكية تحت ضغط بيعي خلال جلسة الخميس. ومنذ بداية الأسبوع، انخفضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من 6%. وتتمثل الأسباب الرئيسية في خيبة الأمل بشأن أرباح بعض عمالقة التكنولوجيا، بالإضافة إلى الشكوك حول مبررات ووتيرة دورة خفض أسعار الفائدة القادمة في ضوء البيانات الاقتصادية الجديدة.

عند افتتاح جلسة التداول الأمريكية:

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.5%.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 1.2%.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 بنحو 0.7%.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.4%.

البيانات الاقتصادية الكلية:

نشرت شركة تشالنجر تقريرها عن تسريح العمال، حيث ارتفع الرقم في يناير من 35 ألفًا إلى 108 آلاف.

كما صدرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق. توقع المستثمرون زيادةً إلى 213 ألفًا، لكن القراءة أظهرت 231 ألفًا.

جاءت طلبات الإعانة المستمرة أقل من التوقعات. كما شهدت زيادةً طفيفة، حيث بلغت 1.844 مليونًا مقابل 1.850 مليونًا متوقعة.

وأظهر مؤشر فرص العمل والفرص الوظيفية ( JOLTS ) تباطؤًا أكبر من المتوقع: فقد أُضيفت 6.5 مليون وظيفة مقابل 7.2 مليون وظيفة متوقعة. ويمثل هذا انخفاضًا عن 6.9 مليون وظيفة في الشهر السابق.

US100 (D1)

المصدر: xStation5

كسر سعر المؤشر بشكل واضح وحاد خط الاتجاه الصاعد الذي كان قائماً منذ نوفمبر 2025. سيطر البائعون بقوة على السوق، متراجعين دون مستوى دعم فيبوناتشي 38.2% ومستوى المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 فترة. أول منطقة مقاومة قوية واجهها السعر هي مستوى فيبوناتشي 50%. إذا أراد المشترون وقف أي انخفاضات محتملة، فسيكون من الضروري تحقيق عودة سريعة فوق مستوى فيبوناتشي 38.2%. في حال فشل ذلك، فمن المرجح حدوث مزيد من الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 61.8%.

أخبار الشركات: