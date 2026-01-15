الولايات المتحدة: التفاؤل يدفع المؤشرات في وول ستريت 📈 ارتفاع أسهم بلاك روك بعد إعلان الأرباح

افتتحت المؤشرات الأمريكية اليوم على ارتفاع، حيث سجلت مؤشرات ناسداك 100، وستاندرد آند بورز 500، وداو جونز الصناعي، وعقود راسل 2000 الآجلة مكاسب قوية. وقد ساهمت النتائج القوية لشركة TSMC التايوانية الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي (TSM.US) في دفع أسهم شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى تعزيز التفاؤل في السوق. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك (US100) بأكثر من 1% في بداية جلسة التداول الأمريكية.

وتشهد أسهم شركات أشباه الموصلات تحركات لافتة للنظر، بدءًا من شركة ASML الأوروبية وصولًا إلى شركات أمريكية مثل Nvidia وAMD وLam Research وKLA Corp (KLAC.US). وشهدت أسهم KLA ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8% تقريبًا بعد رفع تصنيفها من قبل بنك ويلز فارجو، مدفوعةً بخطة تطوير تقنية 2 نانومتر ودورة الحوسبة عالية الأداء (HPC).

المصدر: xStation5

أسهم شركات أشباه الموصلات والقطاع المالي تدعم مكاسب الأسهم اليوم. المصدر: xStation5

أخبار الشركات

تتصدر شركة إنفيديا قائمة الشركات السبع الرائدة بعد توقعات شركة TSMC:

إنفيديا (NVDA) +2% أمازون (AMZN) +1.2% تسلا (TSLA) +0.5% ألفابت (GOOGL) -0.5% مايكروسوفت (MSFT) +0.5% ميتا بلاتفورمز (META) +0.4% آبل (AAPL) +0.1%

ارتفع سهم شركة أمبليتيود ( AMPL ) بنسبة 5.7% بعد أن رفعت مورغان ستانلي تصنيفها من "محايد" إلى "مرجح".

ارتفع سهم شركة أبلايد ماتيريالز ( AMAT ) بنسبة 2.1% بعد أن رفعت باركليز تصنيفها أيضاً من "محايد" إلى "مرجح". يستفيد السهم أيضًا من ارتفاع الطلب بعد أن حددت شركة TSMC هدفًا أكثر طموحًا للإنفاق الرأسمالي لعام 2026، وهو ما اعتبره السوق مؤشرًا على الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

شهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية: لام ريسيرش (LRCX) +8.2% وتيراداين (TER) +4.1% . ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل مشابهة، حيث تجاوز هدف إنفاق TSMC لعام 2026 التوقعات، وهو ما يفسره المستثمرون على أنه ثقة في استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم كليرواي إنرجي ( CWEN ) بنسبة 7.5% بعد إعلانها عن حزمة من اتفاقيات شراء الطاقة مع جوجل لتوفير 1.17 جيجاواط في ميزوري وتكساس وفرجينيا الغربية.

انخفض سهم كوين بيس ( COIN ) بنسبة 1.1% بعد أن أجلت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة هيكل سوق العملات المشفرة، في حين سحبت كوين بيس دعمها لمشروع قانون يتعلق بوضع حد أقصى لمكافآت العملات المستقرة.

انخفض سهم كوين بيس ( COIN ) بنسبة 1.1% بعد أن أجلت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة هيكل سوق العملات المشفرة، في حين سحبت كوين بيس دعمها لمشروع قانون يتعلق بوضع حد أقصى لمكافآت العملات المستقرة.

انخفض سهم شركة ديسك ميديسين ( IRON ) بنسبة 7.1% بعد تقارير أفادت بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أرجأت مراجعتها لعلاج تجريبي لاضطراب دموي نادر، كان جزءًا من برنامج قسائم معجلة (بحسب رويترز).

ارتفع سهم غولدمان ساكس ( GS ) بنسبة 2.3% بعد تقريرها الفصلي: تجاوزت إيرادات التداول ودخل الأصول الثابتة في الربع الرابع متوسط ​​توقعات المحللين.

ارتفع سهم ميليكوم ( TIGO ) بنسبة 3% بعد أن رفعت يو بي إس تصنيف السهم من محايد إلى شراء، مشيرةً إلى تقييم جذاب وفوائد محتملة من الاندماج، مما قد يدعم النمو والعوائد النقدية.

انخفض سهم مورغان ستانلي ( MS ) بنسبة 1% رغم إعلانها عن إيرادات إدارة الثروات في الربع الرابع أعلى من التوقعات، ويبدو أن المستثمرين قد تبنوا نظرة أكثر تشاؤمًا تجاه جوانب أخرى من التقرير.

قفز سهم بنومبرا ( PEN ) بنسبة 13% بعد موافقة بوسطن ساينتيفيك على الاستحواذ على الشركة في صفقة نقدية وأسهم تُقدر قيمتها بنحو 14.5 مليار دولار.

ارتفع سهم شركة سامسارا ( IOT ) بنسبة 2.6% في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد أن رفعت BNP Paribas تصنيف السهم من "محايد" إلى "أداء متفوق"، مشيرةً إلى زيادة الطلب.

صعد سهم سانديسك ( SNDK ) بنسبة 4.1% بعد أن رفعت Benchmark السعر المستهدف للسهم من 260 دولارًا إلى 450 دولارًا. ويشير المحللون إلى أنه حتى بعد هذا الارتفاع القوي، "لا تزال التوقعات قائمة" وتستند إلى عدة ركائز متينة.

صعد سهم ساوث ويست غاز هولدينغز ( SWX ) بنسبة 1.4% بعد أن رفعت Citi تصنيف السهم من "محايد" إلى "شراء"، مشيرةً إلى تسارع نمو ربحية السهم.

قفز سهم تالين إنرجي ( TLN ) بنسبة 11% بعد توقيع اتفاقيات لشراء ثلاث محطات توليد طاقة تعمل بالغاز من Energy Capital Partners مقابل 3.45 مليار دولار. وتزيد هذه الصفقة من قدرة توليد الطاقة لديها بنحو 2.6 جيجاواط.

حققت بلاك روك أرقامًا قياسية جديدة.

ارتفعت أسهم شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بنسبة 2.2% بعد إعلان أرباحها. وجاءت أرباح السهم المعدلة وصافي التدفقات النقدية الداخلة أعلى بكثير من توقعات السوق. وحققت بلاك روك رقماً قياسياً جديداً في حجم الأصول المُدارة، حيث بلغت 14.04 تريليون دولار، مما يُبرز قدرة الشركة على الاستفادة القصوى من توجهات السوق عند ارتفاع تقييمات الأصول.

ويعود الارتفاع الكبير في حجم الأصول المُدارة بشكل رئيسي إلى انتعاش سوق الأسهم في الربع الرابع، مدفوعاً بما يلي:

الحماس للذكاء الاصطناعي

تخفيف ضغوط أسعار الفائدة

النمو الاقتصادي الأمريكي المستقر نسبياً

تجاوزت النتائج توقعات وول ستريت، وكان رد فعل السوق سريعاً: حيث ارتفعت أسهم بلاك روك بنحو 2.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مما يشير إلى ترحيب المستثمرين بحجم الإيرادات وجودة التدفقات النقدية الداخلة.

وارتفعت الإيرادات إلى 7 مليارات دولار من 5.68 مليار دولار على أساس سنوي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 6.69 مليار دولار. بالنسبة لشركة بلاك روك، يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لأن معظم الإيرادات تُحسب كنسبة مئوية من الأصول المُدارة، لذا فإن ارتفاع قيمة الأصول يُشبه الرافعة التشغيلية.

تجاوز ربح السهم التوقعات بشكل واضح: 13.16 دولارًا أمريكيًا مقابل توقعات بلغت حوالي 12.21 دولارًا أمريكيًا. بالنسبة للمستثمرين، يُشير هذا إلى أن نمو الإيرادات يُترجم إلى نتائج صافية بكفاءة أكبر مما افترضه السوق.

ارتفع صافي الدخل المُعدّل إلى 2.18 مليار دولار أمريكي من 1.87 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يُشير إلى ربع سنوي قوي من حيث الربحية على الرغم من تزايد ضغوط التكاليف.

ارتفعت التكاليف بشكل حاد: 5.35 مليار دولار أمريكي مقابل 3.6 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، مما يُسلط الضوء على قضية رئيسية في الفترة المقبلة. على هذا النطاق، يُمكن أن تكون الاستثمارات في النمو والتوسع "مكلفة"، وسيراقب السوق عن كثب ما إذا كان الإنفاق المتزايد يُحقق عوائد مستدامة.

كانت تدفقات منتجات الأسهم ثابتة تقريبًا على أساس سنوي: 126.05 مليار دولار أمريكي مقابل 126.57 مليار دولار أمريكي في العام السابق. قد يبدو هذا وكأنه "لا شيء يُثير الإعجاب"، ولكن على هذا النطاق، يُعدّ الاستقرار بحد ذاته مؤشرًا قويًا.

كانت تدفقات الدخل الثابت قوية للغاية، حيث بلغت 83.77 مليار دولار خلال الربع، وهو ما تربطه رويترز بموقف الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تيسيرًا وتباطؤ سوق العمل. وهذا أمر بالغ الأهمية، إذ يُظهر استفادة بلاك روك من عودة المستثمرين إلى السندات.

بلغ إجمالي صافي التدفقات طويلة الأجل حوالي 267.8 مليار دولار، حيث كانت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المحرك الرئيسي لها. وهذه هي النقطة الأساسية: بلاك روك مهيأة تمامًا لتحقيق النجاح عندما يعود رأس المال إلى الاستراتيجيات السلبية منخفضة التكلفة.

كما سجلت الشركة رقمًا قياسيًا في صافي التدفقات السنوية بلغ 698.26 مليار دولار، مما يعزز مكانة بلاك روك كأكبر آلة لجمع رأس المال في العالم. وهذا ليس مجرد رقم "جيد"، بل هو رقم مهيمن.

صناديق المؤشرات المتداولة: رسوم منخفضة، نطاق واسع

لا تزال صناديق المؤشرات المتداولة المحرك الأساسي للنمو العضوي لشركة بلاك روك، حتى وإن كانت هوامش الربح فيها أقل. الآلية بسيطة: يتم تعويض انخفاض الرسوم بحجم هائل وتأثير شبكة iShares.

لا يزال التوجه نحو الاستثمار السلبي مستمرًا. يبحث المستثمرون عن تنويع منخفض التكلفة، وتزداد أهمية صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) كخيار استثماري أساسي مع مرور الوقت.

رسوم الأداء: السوق يدفع مقابل النتائج مجددًا

قفزت رسوم الأداء بنسبة 67% لتصل إلى 754 مليون دولار، مما يشير إلى استفادة الشركة ليس فقط من ارتفاع الأصول المُدارة والرسوم الأساسية، بل أيضًا من الأداء القوي للاستراتيجيات التي تتضمن رسوم نجاح.

ومن الجدير بالذكر أن هذا يُمثل ربعًا قويًا آخر في هذا البند، حيث ارتفعت رسوم الأداء بنحو 33% في الربع الثالث. يُضيف هذا "مستوى إضافيًا" من الإيرادات، وهو ليس دائمًا قابلًا للتكرار، ولكنه قد يكون مربحًا للغاية.

"اللعب في السوق الخاص": بلاك روك تسعى إلى إيرادات ذات هوامش ربح أعلى

تتجه بلاك روك بشكل متزايد نحو تنويع منتجاتها لتشمل منتجات ذات رسوم أعلى، وهو أمر منطقي نظرًا لتزايد حدة المنافسة على الرسوم في صناديق المؤشرات المتداولة.

تُركز الشركة بشكل متزايد على:

الأسواق الخاصة

العقارات

البنية التحتية

الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (مراكز البيانات، البنية التحتية للطاقة)

يُساهم هذا التوجه في زيادة الأرباح، لأن الأصول الخاصة عادةً ما تُدرّ رسومًا أعلى من صناديق المؤشرات المتداولة. بعبارة أخرى، تسعى بلاك روك إلى بناء "سوق راقية" بجوار "سوق صناديق المؤشرات المتداولة" الضخمة ذات الأرباح المنخفضة.

بلغت تدفقات السوق الخاصة 12.71 مليار دولار أمريكي خلال الربع. لا يزال حجمها بعيدًا كل البعد عن حجم صناديق المؤشرات المتداولة، لكن الاتجاه واضح: تُرسّخ الشركة ركيزة ثانية بثبات.

الهدف طموح: جمع 400 مليار دولار أمريكي من التمويل التراكمي بحلول عام 2030. يُشير هذا إلى أن بلاك روك لا تنظر إلى الأسواق الخاصة كإضافة، بل كمصدر رئيسي للأرباح والإيرادات الأكثر استقرارًا في المستقبل. ومن الخطوات اللافتة للنظر خطتها لدمج الأصول الخاصة في برامج التقاعد، مما قد يُتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من رأس المال طويل الأجل.

أسهم بلاك روك (الفترة الزمنية D1)

المصدر: xStation5