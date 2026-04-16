الولايات المتحدة: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق 📈 انخفاض أسهم تشارلز شواب بنسبة 4.5% رغم تقرير الأرباح القوي

استقرت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، متراجعةً عن بعض مكاسبها المبكرة مع انحسار موجة الصعود الأخيرة في أسهم التكنولوجيا. ويأتي هذا التراجع بعد يوم واحد فقط من تجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 7000 نقطة، مما يُبرز تزايد الحساسية للمحفزات قصيرة الأجل. ويُوازن المستثمرون حاليًا بين التطورات الجيوسياسية وموسم إعلان الأرباح والإشارات الاقتصادية الكلية المتباينة. ومع ذلك، لا تزال المعنويات العامة قوية للغاية، في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيًا جديدًا.

انخفض مؤشرا ناسداك وداو جونز بنحو 0.2%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1% بعد افتتاحه على ارتفاع. ويأتي هذا التحرك عقب جلسة سابقة قوية دفعت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى إغلاق تاريخي فوق 7000 نقطة. وتركز الضعف في قطاع التكنولوجيا الكبرى، حيث تحول أداء مجموعة "السبعة الكبار" إلى سلبي، مما أثر سلبًا على المعنويات العامة.

انخفض مؤشر Roundhill Magnificent Seven ETF ، مما يشير إلى تباطؤ زخم مجموعة القيادة الرئيسية في السوق.

لا تزال الجغرافيا السياسية محركًا رئيسيًا: تراقب الأسواق عن كثب المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن تمديد وقف إطلاق النار لما بعد 22 أبريل.

يدعم الانخراط الدبلوماسي المستمر معنويات المخاطرة، لكن عدم الوضوح يحد من المزيد من الارتفاع على المدى القصير.

يكتسب موسم إعلان الأرباح زخمًا:

حققت كل من شركة تايوان لأشباه الموصلات وشركة بيبسيكو نتائج فاقت التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح.

تجاوزت شركة تشارلز شواب توقعات الأرباح لكنها جاءت مخيبة للآمال في الإيرادات.

تُعتبر نتائج نتفليكس بعد إغلاق جلسة التداول الأمريكية محفزًا محتملاً للمعنويات على المدى القريب.

ترسم البيانات الاقتصادية صورة متباينة:

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 207 ألفًا، مما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل.

انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في مارس، متجاوزًا التوقعات ومثيرًا مخاوف بشأن زخم النمو.

يُظهر هيكل السوق تباينًا خفيًا:

تواصل مؤشرات ناسداك اختبار مستويات قياسية، موسعةً سلسلة مكاسب تاريخية.

أسهم أشباه الموصلات تراجعت الأسعار، مما أدى إلى كسر أحد المحركات الرئيسية للارتفاع الأخير.

تبرز شركات التكنولوجيا الصغيرة كأفضل أداء نسبيًا، مسجلةً مستويات قياسية جديدة خلال اليوم.

لا تزال المشاركة الأوسع محدودة، حيث تتخلف قطاعات الشركات الكبيرة عن الركب في تحقيق أرقام قياسية جديدة.

بشكل عام، ينتقل السوق من مرحلة المكاسب المدفوعة بالزخم إلى مرحلة أكثر انتقائية، تعتمد على البيانات والأحداث، ومن المرجح أن يرتبط التقلب بكل من الأخبار الاقتصادية الكلية ومفاجآت الأرباح.

المصدر: xStation5

أرباح تشارلز شواب أقوى من المتوقع

انخفضت أسهم تشارلز شواب بأكثر من 4% اليوم، بعد أن نشرت الشركة نتائج متباينة للربع الأول من عام 2026، حيث تجاوزت الربحية التوقعات بينما جاءت الإيرادات أقل بقليل من التوقعات. وسجلت الشركة أرباحًا معدلة للسهم الواحد بلغت 1.43 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التقديرات البالغة 1.39 دولارًا أمريكيًا، ومسجلة ارتفاعًا ملحوظًا عن 0.99 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.

وبلغ إجمالي صافي الإيرادات 6.48 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات البالغة 6.51 مليار دولار أمريكي بفارق ضئيل. كما انخفض صافي إيرادات الفوائد عن التوقعات عند 3.14 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ هامش صافي الفوائد 2.88%، وهو أقل من المتوقع البالغ 2.94%. وعلى الرغم من ذلك، شهدت شواب نموًا قويًا في نشاط العملاء وتدفقات الأصول.

وظل تفاعل العملاء قويًا، حيث بلغ صافي الأصول الجديدة الأساسية 140 مليار دولار أمريكي، وارتفع إجمالي أصول العملاء بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 11.77 تريليون دولار أمريكي. تجاوزت الودائع المصرفية التوقعات، حيث بلغت 253 مليار دولار مقارنةً بالتقديرات البالغة 245.19 مليار دولار. كما أضافت الشركة 1.3 مليون حساب وساطة جديد، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.19 مليون حساب. وبشكل عام، تُبرز هذه النتائج نموًا قويًا في قاعدة العملاء وتراكمًا للأصول، على الرغم من أن بعض مؤشرات الإيرادات جاءت أقل بقليل من توقعات السوق.

المصدر: xStation5