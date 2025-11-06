الولايات المتحدة: مؤشر US100 يخسر 1% وسط موجة بيع لأسهم أشباه الموصلات والبرمجيات📉

شهدت سوق الأسهم الأمريكية اليوم تراجعًا ملحوظًا في معنوياتها، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1%، متأثرةً بتأثير أسهم أشباه الموصلات والبرمجيات على المؤشرات الأمريكية الأوسع. كما انخفضت أسهم ميتا بلاتفورمز، وبرودكوم، وإنفيديا، وأمازون، وألفابت، مما يشير إلى زخم سلبي في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم.

يبدو أن تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، أمس، والتي أشار فيها إلى أن الصين تقترب كثيرًا من تجاوز الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تُعمّق مخاوف السوق بشأن التقييمات، على الرغم من موسم أرباح ناجح للغاية.

صرح أوستن غولسبي، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، اليوم بأن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تنخفض على المدى المتوسط، لكنه لا يشعر بالارتياح لدعم خفض آخر لأسعار الفائدة في ظل افتقار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية الوصول إلى بيانات التضخم في ظل الإغلاق الحكومي المستمر.

الأهم من ذلك، أن تقرير تشالنجر الصادر اليوم، والذي صدر في وقت غير معتاد، أشار إلى أكبر زيادة في تسريحات العمال في الولايات المتحدة منذ عام 2003، مما يُشير إلى أن سوق العمل قد يفقد زخمه. وأشار التقرير إلى فقدان أكثر من 153,000 وظيفة.

مؤشر US100 (D1)

يقترب مؤشر US100 اليوم خطوة واحدة من اختبار المتوسط ​​المتحرك EMA50 (الخط البرتقالي) بالقرب من 25,000 نقطة.

المصدر: xStation5

نظرة عامة على القطاعات

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا - من شركات البرمجيات مثل أوراكل وسيلزفورس إلى شركات أشباه الموصلات العملاقة مثل إنفيديا وأيه إم دي - انخفاضًا حادًا اليوم. في الوقت نفسه، يُحقق قطاع الطاقة أداءً أفضل قليلاً، مدعومًا بتعافٍ تدريجي في أسعار النفط.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:



انخفضت أسهم أكاديا للرعاية الصحية ( ACHC.US ) بنسبة 10% بعد أن أعلنت الشركة، المُشغّلة لمرافق الصحة السلوكية، عن نتائج الربع الثالث التي جاءت أضعف من المتوقع. وجاءت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) دون توقعات المحللين، في حين جاءت توقعات أرباح العام بأكمله أقل من توقعات وول ستريت.

ارتفع سهم ألبمارل ( ALB.US ) بنسبة 3% في بداية التداول بعد أن أعلنت الشركة المُصنّعة لليثيوم والمواد الكيميائية المتخصصة عن مبيعات وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) أفضل من المتوقع للربع الثالث، متجاوزةً بذلك التوقعات.

انخفض سهم بيكتون ديكنسون ( BDX.US ) بنسبة 8% بعد أن أصدرت شركة تصنيع المعدات الطبية توقعاتها للسنة المالية 2026، والتي وصفها محللو بلومبرج إنتليجنس بأنها "من المرجح أن تكون مخيبة للآمال"، مما يشير إلى خيبة أمل محتملة للمستثمرين.

ارتفع سهم بيوجين ( BIIB.US ) بنسبة 1.6% بعد أن رفع بول ماتيس، المحلل في ستيفل، توصيته للسهم من "احتفاظ" إلى "شراء"، مُشيرًا إلى تحسن في نسبة المخاطرة إلى العائد والتأثير المُحتمل للمحفزات السريرية المُستقبلية.

تراجعت أسهم شركة Celsius Holdings (CELH.US) بنسبة 15% على الرغم من إعلانها عن إيرادات للربع الثالث فاقت التوقعات. إلا أن المحللين أشاروا إلى أن النتائج لم تلبِ توقعات المشترين الأكثر تفاؤلاً لشركة تصنيع مشروبات الطاقة سريعة النمو.

ارتفع سهم شركة Coherent Corp (COHR.US) بنسبة 13% بعد أن أكدت أحدث أرباح وتوقعات شركة تصنيع أشباه الموصلات طلبًا قويًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي، مما عزز مكانة الشركة في تقنيات الرقائق المتقدمة.

ارتفع سهم شركة Datadog (DDOG.US) بنسبة 21% بعد أن أعلنت شركة مراقبة وتحليلات السحابة عن أرباح للربع الثالث فاقت التوقعات، ورفعت توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، مما يشير إلى استمرار زخم الأعمال.

ارتفع سهم Fastly (FSLY.US) بنسبة 22% عقب نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات. كما رفعت شركة الحوسبة الطرفية، المزودة لحلول الحوسبة الطرفية، توقعاتها للعام بأكمله، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في نمو الإيرادات. ارتفعت أسهم شركة Figma (FIG.US) بنسبة 5% بعد أن رفعت شركة برمجيات التصميم توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، متجاوزةً متوسط ​​توقعات المحللين.

ارتفعت أسهم IonQ (IONQ.US) بنسبة 4% بعد أن تجاوز أداء شركة الحوسبة الكمومية في الربع الثالث التوقعات، مما يعكس التقدم المستمر في جهود التسويق.

قفزت أسهم Planet Fitness (PLNT.US) بنسبة 14% بعد أن رفعت شركة تشغيل الصالات الرياضية توقعاتها لأرباح السهم المعدلة للعام بأكمله، مما يعكس أداءً أقوى وطلبًا مرنًا في قطاع اللياقة البدنية.

انخفضت أسهم Porch Group (PRCH.US) بنسبة 20% بعد أن فشلت شركة برمجيات الخدمات المنزلية في تحقيق توقعات إيرادات الربع الثالث، وقلصت توقعاتها للعام بأكمله، مما يشير إلى توقعات أعمال أكثر حذرًا.

ارتفعت أسهم Sprout Social (SPT.US) بنسبة 5% بعد أن تجاوزت منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي تقديرات الربع الثالث، ورفعت توقعات أرباحها المعدلة للعام بأكمله، مما يؤكد النمو المطرد لعملاء المؤسسات.

تراجعت أسهم شركة تابستري (TPR.US) بنسبة تقارب 8% بعد أن جاءت توقعات ربحية السهم السنوية لشركة صناعة الحقائب اليدوية أعلى من توقعات السوق. وتوقف الانخفاض عند مستوى دعم رئيسي قرب 94 دولارًا للسهم، وهو المستوى الذي يقع عليه حاليًا المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 (الخط الأحمر). في حال حافظ السهم على هذا المستوى، فمن الممكن أن يتعافى تدريجيًا نحو 110 دولارات للسهم.

المصدر: xStation5