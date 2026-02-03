الولايات المتحدة: مؤشر US100 يتراجع بنسبة 0.5% تحت ضغط قطاع تكنولوجيا المعلومات 📉 انخفاض أسهم ServiceNow بنسبة 6%

تراجعت معنويات المستثمرين في وول ستريت اليوم وسط انخفاضات في قطاع البرمجيات، حيث انخفضت أسهم شركات مثل إنتويت وسيرفيس ناو وأكسنتشر بشكل حاد. ويبدو أن السوق قلقة بشأن تباطؤ معدل نمو القطاع وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على آفاق النمو طويلة الأجل ونماذج أعمال العديد من الشركات.
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 0.5%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) انخفاضًا طفيفًا. أما العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (US30) فقد سجلت مكاسب متواضعة.
- انخفض سهم سيرفيس ناو (NOW.US) بنسبة 6%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ ربيع 2024، على الرغم من النتائج القوية ونمو الإيرادات السنوي بنسبة تقارب 20%.
- تراجع سهم أكسنتشر (ACN.US) بأكثر من 7%. ويثير حجم هذا التراجع مخاوف بشأن وضع قطاع الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
- تجاوزت القيمة السوقية لشركة وول مارت (WMT.US) تريليون دولار لأول مرة في تاريخها اليوم. ورفعت شركة بايبر ساندلر السعر المستهدف للسهم إلى 130 دولارًا.
يشهد قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ضعفاً شديداً اليوم. وتتراجع أسهم شركات أكسنتشر، وآي بي إم، وشوبيفاي، وسيلزفورس، وسيرفس ناو بشكل حاد.
شركة ServiceNow تحت الضغط
قدّمت ServiceNow تقريرًا قويًا للربع الرابع من عام 2025، إلا أن السوق تفاعل مع ذلك بانخفاض حاد في سعر سهمها. بلغت ربحية السهم 0.92 دولار (مقابل توقعات 0.89 دولار) وإيرادات 3.57 مليار دولار (مقابل توقعات 3.53 مليار دولار). ورغم هذا الأداء المتميز، انخفض سعر السهم إلى حوالي 110 دولارات.
- كان أداء الاشتراكات هو الأقوى في التقرير، حيث بلغت إيراداتها 3.466 مليار دولار، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 19.5% بالعملة الثابتة. كما أنهت ServiceNow العام بتدفق نقدي حر قدره 4.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي. إضافةً إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تفويض لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار.
- وتتوقع ServiceNow أن تتراوح إيرادات الاشتراكات لعام 2026 بين 15.53 و15.57 مليار دولار، ما يعني نموًا يتراوح بين 19.5% و20%. تستهدف الشركة أيضًا هامش ربح تشغيلي بنسبة 32% (بزيادة قدرها 100 نقطة أساس) وهامش تدفق نقدي حر بنسبة 36%. وتؤكد الإدارة بقوة على مفهوم "منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية"، مسلطة الضوء على شراكاتها مع OpenAI ومايكروسوفت. ووصف الرئيس التنفيذي، بيل ماكديرموت، منصة ServiceNow بأنها "طبقة دلالية" مصممة لتسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مختلف المؤسسات.
- مع ذلك، يبدو أن السوق يشير إلى أن النتائج القوية وحدها لا تكفي. ويركز المستثمرون بشكل أساسي على زخم النمو في الأرباع القادمة ومرونة الطلب. كما أشارت التقارير إلى مخاطر تشمل تقلبات السوق، وتحدي توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الكبيرة، والضغط التنافسي في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وتأثير الظروف الاقتصادية الكلية على ميزانيات العملاء.
