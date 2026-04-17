الولايات المتحدة: مضيق هرمز مفتوح بالكامل 💥 حالة من القوة في الأسواق 🚀

\ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع افتتاح وول ستريت، حيث صعدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 500 نقطة (+1.1%)، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9%. وكان المحفز الرئيسي لهذا الارتفاع تصريح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، الذي أعلن فيه إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار مع لبنان. وفي الوقت نفسه، أفاد موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان على مذكرة تفاهم من ثلاث نقاط تنص على الإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب.

يشهد مؤشر US100 أسرع وأكبر ارتفاع له منذ سبتمبر 2025. المصدر: xStation

انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10% إلى حوالي 84.60 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة تقارب 10%. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب والفضة: إذ ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2% إلى 4881.81 دولارًا للأونصة، وارتفعت أسعار الفضة بنسبة تقارب 5% إلى 82.30 دولارًا للأونصة.

كان المحفز المباشر لهذا الارتفاع هو إعلان طهران عن فتح مضيق هرمز بالكامل، وهو ممر ملاحي رئيسي يمر عبره ما يقارب 20% من تجارة النفط العالمية، طوال فترة وقف إطلاق النار الإسرائيلي اللبناني الذي أعلنه الرئيس ترامب. وكانت إيران قد فتحت المضيق جزئيًا فقط أمام سفن محددة عقب الجولة الأولى من محادثات السلام في إسلام آباد. إن احتمال عقد جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد يوم الأحد المقبل، والتقدم المحرز في المفاوضات بشأن 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% والمخزن في المنشآت الإيرانية تحت الأرض، يعزز بشكل أكبر تفاؤل السوق بشأن التوصل إلى نهاية دائمة للصراع.

يشهد السوق الرئيسي تقلبات ملحوظة حاليًا. المصدر: xStation

