الولايات المتحدة: مضيق هرمز مفتوح بالكامل 💥 حالة من القوة في الأسواق 🚀

\ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع افتتاح وول ستريت، حيث صعدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 500 نقطة (+1.1%)، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9%. وكان المحفز الرئيسي لهذا الارتفاع تصريح وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، الذي أعلن فيه إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار مع لبنان. وفي الوقت نفسه، أفاد موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان على مذكرة تفاهم من ثلاث نقاط تنص على الإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب.
يشهد مؤشر US100 أسرع وأكبر ارتفاع له منذ سبتمبر 2025.
انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10% إلى حوالي 84.60 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة تقارب 10%. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب والفضة: إذ ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2% إلى 4881.81 دولارًا للأونصة، وارتفعت أسعار الفضة بنسبة تقارب 5% إلى 82.30 دولارًا للأونصة.
كان المحفز المباشر لهذا الارتفاع هو إعلان طهران عن فتح مضيق هرمز بالكامل، وهو ممر ملاحي رئيسي يمر عبره ما يقارب 20% من تجارة النفط العالمية، طوال فترة وقف إطلاق النار الإسرائيلي اللبناني الذي أعلنه الرئيس ترامب. وكانت إيران قد فتحت المضيق جزئيًا فقط أمام سفن محددة عقب الجولة الأولى من محادثات السلام في إسلام آباد. إن احتمال عقد جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد يوم الأحد المقبل، والتقدم المحرز في المفاوضات بشأن 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% والمخزن في المنشآت الإيرانية تحت الأرض، يعزز بشكل أكبر تفاؤل السوق بشأن التوصل إلى نهاية دائمة للصراع.
يشهد السوق الرئيسي تقلبات ملحوظة حاليًا.
معلومات أساسية عن الشركات:
- نتفليكس (NFLX، -10%) - تشهد أسهم عملاق البث المباشر أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وذلك عقب توقعات مخيبة للآمال للربع الثاني: حيث يُتوقع أن يبلغ ربح السهم 78 سنتًا مقابل 84 سنتًا متوقعة من قبل مجموعة بورصة لندن. ومما يزيد الأمر سوءًا إعلان المؤسس المشارك ريد هاستينغز عن تنحيه عن مجلس الإدارة في يونيو/حزيران. ومع ذلك، ينصح العديد من المحللين بشراء السهم عند انخفاض سعره، مشيرين إلى نتائج الربع الأول القوية، حيث بلغت الإيرادات 12.25 مليار دولار (+16% على أساس سنوي)، متجاوزة التوقعات التي كانت 12.18 مليار دولار. كما تتخلى نتفليكس عن عرضها للاستحواذ على وارنر بروس ديسكفري.
- آلي فاينانشال (ALLY) +4.27% - يرتفع سهم البنك بعد إصدار نتائج الربع الأول، والتي تجاوزت توقعات الأرباح: حيث بلغ ربح السهم 1.11 دولارًا أمريكيًا مقابل 0.93 دولارًا أمريكيًا وفقًا لتوقعات فاكت سيت، وهو ما يمثل أداءً قويًا. بلغت الإيرادات 2.10 مليار دولار، أي أقل بقليل من التقديرات البالغة 2.14 مليار دولار، إلا أن ذلك لم يمنع المستثمرين من التفاعل الإيجابي مع التقرير. ويتداول السهم حاليًا عند 41.96 دولارًا، متجاوزًا المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (40.06 دولارًا)، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي.
- أوراكل (ORCL، +3%) - ارتفع سهم الشركة بنسبة 3% أخرى، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي. وقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 30% خلال الأسبوع، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ عام 1999، مدفوعًا بحماس السوق تجاه الذكاء الاصطناعي وعقود الحوسبة السحابية.
- ألكوا (AA) -2% - انخفض سهم شركة إنتاج الألمنيوم بعد نتائج متباينة للربع الأول من عام 2026: حيث بلغ ربح السهم المعدل 1.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقابل توقعات مجموعة بورصة لندن البالغة 1.49 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُعدّ خيبة أمل طفيفة على صعيد الأرباح. بلغت الإيرادات 3.19 مليار دولار، وهو أقل من النطاق المُقدّر الذي تراوح بين 3.28 و3.40 مليار دولار، ما يُمثل انخفاضًا بنسبة 5.2% على أساس سنوي. في المقابل، شهد صافي الدخل نموًا قويًا على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع إلى 425 مليون دولار من 213 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2025 (+99.5%)، مدفوعًا بزيادة قدرها 12.3% على أساس ربع سنوي في أسعار الألومنيوم الأولي لتصل إلى 4209 دولارات للطن المتري. أكدت الشركة أهدافها للعام 2026، ما يحدّ من عمليات البيع المكثفة؛ إلا أن الضغط على قطاع الألومينا (خسارة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: -40 مليون دولار) وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن لا يزالان من عوامل الخطر الرئيسية.
- أكدت مورغان ستانلي (AFRM، +3%) اختيارها للشركة كأحد أفضل الخيارات، مشيرةً إلى إمكانات نمو أرباحها وتراجع المخاوف بشأن قطاع الائتمان الخاص. انخفض سهم الشركة بنسبة 19% منذ بداية عام 2026، وهو ما يعتبره المحللون فرصة استثمارية جذابة.
- شركة نايت-سويفت (KNX، -1%) - خفّضت شركة النقل بالشاحنات توقعاتها للربع الأول، مشيرةً إلى أن طقس الشتاء وارتفاع أسعار الوقود في مارس/آذار من العوامل الإضافية التي تُشكّل ضغطًا على قطاع النقل بالشاحنات.
ارتفاع في تقييمات شركات الطيران الأوروبية
