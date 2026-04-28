الولايات المتحدة: مخاوف بشأن شركة OpenAI تُؤدي إلى انخفاض السوق بأكمله

افتُتحت جلسة وول ستريت وسط مخاوف بشأن ربحية قطاع الذكاء الاصطناعي. كما أثّر عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران سلبًا على المعنويات. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية، حيث تصدّر مؤشر US100 قائمة الخاسرين، متراجعًا بأكثر من 1% عند الافتتاح.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن شركة OpenAI فشلت في تحقيق إنجاز رئيسي يتعلق بالإيرادات وعدد المستخدمين. وقد أثار هذا الأمر قلقًا في قطاع التكنولوجيا، مع انخفاضات حادة بشكل خاص بين الشركات الأكثر اعتمادًا على OpenAI .

كما أعادت OpenAI صياغة اتفاقية التعاون مع مايكروسوفت، حيث جُرّدت مايكروسوفت من بند حصري يتعلق بترخيص التكنولوجيا.

ومن المقرر أيضًا أن تبدأ يوم الخميس دعوى قضائية بين OpenAI وإيلون ماسك. ويطالب ماسك بتعويضات قدرها 150 مليار دولار أمريكي من الشركة الناشئة، بدعوى أن الشركة غيّرت وضعها بشكل غير قانوني من مؤسسة غير ربحية إلى مؤسسة تجارية.

وكان التواصل من البيت الأبيض بشأن المفاوضات محدودًا، لكن المسؤولين أعربوا عن خيبة أملهم ونفاد صبرهم إزاء موقف إيران. يُصرّ الممثلون الإيرانيون على مطالبهم القصوى، مطالبين بالسيطرة على المضيق، وضمانات أمنية، والاعتراف بحق تخصيب اليورانيوم.

بيانات الاقتصاد الكلي

سيصدر مجلس المؤتمر مؤشر ثقة المستهلك بعد 30 دقيقة من افتتاح الجلسة. ويتوقع إجماع السوق انخفاضًا من 91.8 إلى 89.3 نقطة.

US100 (D1)

أظهر المشترون بوضوح زخمًا قويًا في الأيام الأخيرة، حيث تجاوزوا المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (EMA200) بشكل حاسم، دافعين السعر نحو مستوى قياسي جديد. سيصبح الحفاظ على هذا الارتفاع المتواصل أكثر صعوبة؛ إذ يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 70. في حال محاولة خفض السعر، ستكون منطقة المقاومة الواضحة بين مستويي فيبوناتشي 23.6 و38.2 حاسمة. المصدر: xStation5

أخبار الشركات