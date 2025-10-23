انخفضت أسهم شركة STMicroelectronics بنسبة 14٪ وسط توقعات مستقبلية متباينة📉

- انخفضت أسهم شركة إس تي ميكروإلكترونيكس اليوم بنسبة تقارب 14% بعد تقرير أرباح الربع الثالث.
- انخفضت أسهم شركة إس تي ميكروإلكترونيكس اليوم بنسبة تقارب 14% بعد تقرير أرباح الربع الثالث.
- باعت وول ستريت أسهم الشركة بعد توقعات متباينة للأعمال المستقبلية، على الرغم من "الربع الجيد".
انخفضت أسهم شركة إس تي ميكروإلكترونيكس (STM.US) بنحو 14% بعد أن أصدرت شركة تصنيع أشباه الموصلات توقعات إيرادات أضعف من المتوقع للربع الرابع من عام 2025. وعلى الرغم من الانتعاش القوي في الربع الثالث، تشير التوقعات إلى استمرار التحديات في الأسواق الرئيسية، وخاصة في قطاعي السيارات والصناعة.
نتائج الربع الثالث
- بلغ صافي الإيرادات في الربع الثالث 3.19 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2% على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بنسبة 15.2% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا توقعات السوق.
- انخفضت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 21.6% على أساس سنوي لتصل إلى 0.29 دولار أمريكي، إلا أنها قفزت بنسبة 383% مقارنة بالربع السابق، مما يشير إلى انتعاش قوي على التوالي.
- أعلنت الشركة عن تحول تشغيلي واضح - من خسارة تشغيلية بلغت 133 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني إلى إيرادات تشغيلية بلغت 180 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث.
أداء القطاع
- التناظرية، والأنظمة الكهروميكانيكية الصغرى، وأجهزة الاستشعار (AM&S): ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.43 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بشكل رئيسي بقطاع التصوير.
- المتحكمات الدقيقة، والدوائر المتكاملة الرقمية، والترددات الراديوية (MDRF): ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.32 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استقرار الطلب.
- الطاقة والأنظمة المنفصلة (P&D): انخفضت الإيرادات بنسبة 34.3% على أساس سنوي لتصل إلى 429 مليون دولار أمريكي، متأثرةً بضعف قطاعي الصناعة والطاقة.
- تشير نسبة المبيعات إلى الفواتير إلى استمرار الطلب، وإن كان معتدلاً، في أسواق السيارات والصناعة.
التوقعات والتوجه الاستراتيجي
تتوقع شركة STMicro تحقيق إيرادات قدرها 11.75 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2025، وهو أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين البالغة 11.79 مليار دولار أمريكي.
في الربع الرابع، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات قدرها 3.28 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 3.38 مليار دولار أمريكي.
أكد الرئيس التنفيذي جان مارك شيري على الأولويات الاستراتيجية للشركة، والتي تشمل:
- تسريع الابتكار في خطوط الإنتاج الرئيسية،
- إعادة هيكلة عمليات التصنيع وتحسين التكاليف لتحقيق وفورات مستهدفة،
- تعزيز توليد التدفق النقدي الحر.
يعكس تركيز شركة STMicro على ضبط التكاليف وخفض الإنفاق الرأسمالي إدارةً حكيمةً في ظل ظروف السوق الصعبة، ولكنه قد يحدّ أيضًا من إمكانات النمو في عام ٢٠٢٥. ولا يزال المستثمرون قلقين من أن تعافي الطلب في قطاعي السيارات والصناعة قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع، وهو ما يُفسر الانخفاض الحاد في سعر سهم الشركة يوم الخميس.
المصدر: xStation5
