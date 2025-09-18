الولايات المتحدة: مستوى قياسي جديد على كافة المؤشرات!

افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة يوم الخميس بتفاؤل، مدعومةً بمزيج من البيانات الاقتصادية الكلية الواعدة وتوقعات بإجراءات إضافية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

شهد السوق عمومًا مكاسب، وافتتحت جميع المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها التاريخية. عزز الاحتياطي الفيدرالي من سخونة السوق. بالنسبة للمستثمرين، يُعد هذا إشارةً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدعم السوق حتى لو استمر الاقتصاد الحقيقي في إرسال إشارات قوة. وهذا يزيد من شهية المخاطرة ويدفع المؤشرات نحو مستويات قياسية جديدة، ولكنه يضغط على الدولار.

بيانات الاقتصاد الكلي:

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خطوة من نوعها منذ ديسمبر.

أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات خلال العام إذا تفاقمت المخاطر المتعلقة بسوق العمل، ولكن هذه التخفيضات غير مؤكدة. استقبل السوق بشكل إيجابي الموقف المتوازن للاحتياطي الفيدرالي.

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 231,000، وهو أقل بكثير من توقعات السوق، مما يشير إلى استقرار طفيف بعد زيادة سابقة. في الوقت نفسه، فاجأ مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع الأسواقَ إيجابيًا بشكل استثنائي، حيث ارتفع إلى 23.2 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7 نقطة فقط. وتُعدّ هذه أعلى نتيجة منذ أشهر، مما يشير إلى انتعاش قوي في قطاع الصناعة في المنطقة. وتُظهر هاتان القراءتان معًا أنه على الرغم من تزايد المخاوف بشأن سوق العمل، يُظهر القطاع الصناعي الأمريكي بوادر انتعاش واضحة.

US100 (D1)

المصدر: xStation

يواصل مؤشر US100 اتجاهه الصعودي الواضح، متحركًا ضمن النطاق العلوي للقناة، محافظًا على زخمه بعد اختراق مستويات المقاومة السابقة. يدعم ترتيب المتوسطات المتحركة جانب الطلب، وتشير الشموع الصاعدة من الجلسات الأخيرة إلى إقبال قوي على الشراء. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) بالفعل إلى منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن السوق في حالة من الحماس، واحتمال حدوث تصحيح فني على المدى القصير.

