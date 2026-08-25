الولايات المتحدة: انخفاض أسعار النفط يدفع الإقبال على المخاطرة إلى الارتفاع! مؤشر ناسداك يقود الانتعاش (25/08/2026)

يشهد سوق وول ستريت انتعاشاً اليوم بفضل استمرار انخفاض أسعار النفط الخام، على الرغم من أن أحجام التداول لا تزال محدودة نوعاً ما قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا، وبيانات التضخم المتعلقة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وندوة البنوك المركزية في جاكسون هول.
ويؤكد ارتفاع مؤشر ناسداك (US100: +0.3%) والأداء المتواضع لمؤشر داو جونز الصناعي (US30: +0.05%) عودة الإقبال على المخاطرة. كما يمتد التفاؤل ليشمل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: +0.1%) ومؤشر راسل 2000 (US2000: +0.1%).
ومن أبرز الاتجاهات اليوم الانتعاش الجماعي لشركات الذكاء الاصطناعي. فقد كان الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية، والمخاوف بشأن مستويات ديون شركات الذكاء الاصطناعي، والترقب المستمر لتقرير أرباح إنفيديا، عوامل ضغط على أسهم هذا القطاع. يقود الانتعاش شركات تصنيع الذاكرة (إنفيديا +1.7%، مايكرون +1.7%، سانديسك +1.7%)، وشركات تصنيع الرقائق (إنتل +1.6%، إيه إم دي +3.75%)، ومزودي الطاقة لمراكز البيانات (فلوينس +2.9%).
ويسود التفاؤل أيضاً في قطاع التكنولوجيا الأوسع (خدمات الاتصالات، على سبيل المثال: أوبر +0.7%، ميتا +0.8%، نتفليكس +1.2%)، بينما تسجل القطاعات الدفاعية، مثل الطاقة والسلع الاستهلاكية، خسائر كبيرة.
تقلبات مؤشر ستاندرد آند بورز 500. تهيمن قطاعات أشباه الموصلات، والأجهزة، والبرمجيات، وخدمات الاتصالات. المصدر: أبحاث XTB
التحليل الفني: مؤشر ناسداك (الإطار الزمني اليومي)
تشهد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) تراجعًا تصحيحيًا على الإطار الزمني اليومي، حيث تختبر منطقة طلب رئيسية بين 29,140 و29,300 نقطة. ويتعزز مستوى الدعم الأفقي هذا بمستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% (29,141.84 نقطة). وقد انخفض المؤشر دون متوسطاته المتحركة قصيرة الأجل - المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام (29,447.31) والمتوسط المتحرك الأسي لثلاثين يومًا (29,399.12) - مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي. لا يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا، والذي يتجه نحو مستوى 47.6 نقطة، أي إشارة إلى حالة محايدة تميل إلى الهبوط، مؤشرات على حالة تشبع بيعي، مما يفسح المجال لتصحيح أعمق. وسيؤدي انخفاض مستمر دون مستوى 29,141 نقطة إلى فتح الطريق نحو مستوى فيبوناتشي 50% (28,772.21 نقطة) والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم (28,664.11 نقطة).
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
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شركة كورا للأورام (KURA.US): ارتفعت أسهمها بنسبة 8.8% بعد أن كشف الرئيس التنفيذي تروي إدوارد ويلسون، في إفصاحٍ لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عن شراء 100 ألف سهم في السوق المفتوحة بقيمة 1.24 مليون دولار أمريكي. عززت هذه الصفقة التوقعات الإيجابية المحيطة بشركة التكنولوجيا الحيوية، التي ارتفع سهمها بنسبة 19% خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى ثقة الإدارة القوية في استمرار نموها.
- شركة علي بابا (BABA.US): اشترى مؤسس الشركة جاك ما أسهماً بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار هونغ كونغي، مما يعكس ثقةً كبيرةً في طموحات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. وانضم رئيس مجلس الإدارة جو تساي والرئيس التنفيذي إيدي وو إلى هذه الخطوة، حيث اشتروا أسهماً بقيمة إجمالية قدرها 202 مليون دولار هونغ كونغي. وجاءت هذه المشتريات عقب إصدار أسهم بقيمة 80 مليار دولار هونغ كونغي لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي. وارتفعت شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) بنحو 0.9%.
ملخص اليوم: وول ستريت تترقب بقلق: ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير إنفيديا في ظل تهديدات بوتين
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الضوضاء الجيوسياسية مقابل البيانات الدقيقة: ما الذي يحدث فعلاً في سوق النفط؟
عاجل: تقرير مخزونات النفط يُظهر زيادة أقل بكثير من المتوقع