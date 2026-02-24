ارتفعت أسهم AMD بنسبة 14% في صفقة ضخمة للذكاء الاصطناعي مع Meta Platforms 📈

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز (META.US) عن برنامج مدته خمس سنوات لشراء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من AMD بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاوات، ومن المقرر أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2026. تُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دورة الإنفاق الرأسمالي الحالية، وتأكيدًا هامًا على انضمام شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) إلى مجموعة موردي مراكز البيانات الضخمة من المستوى الأول، إلى جانب شركة إنفيديا. وقد ارتفعت أسهم AMD بأكثر من 14% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية عقب الإعلان. في الأسابيع الأخيرة، تفوقت الشركات المستفيدة من تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل واضح على قطاع البرمجيات.

وبموجب هذه الاتفاقية، التزمت ميتا بشراء قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي من AMD بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار، مما يضمن لها قدرة تصل إلى 6 جيجاوات على مدى خمس سنوات، مع إمكانية بناء حصة تقارب 10% في AMD. تُعزز هذه الصفقة مكانة AMD في مواجهة إنفيديا في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي سريع النمو، وتشمل رقائق ذكاء اصطناعي مُخصصة، بالإضافة إلى سندات أسهم مرتبطة بأداء سعر سهم AMD المستقبلي. هذا جزء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقاً لمارك زوكربيرج: تعمل شركة ميتا على توسيع سعة مراكز البيانات بسرعة وتنويع الموردين، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 135 مليار دولار هذا العام.

تبرز شركة AMD كأحد المستفيدين الرئيسيين من الذكاء الاصطناعي

بحسب تصريح ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD ، من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لسلسلة الصفقات إلى "عشرات المليارات" من الدولارات لكل جيجاوات، ما يعني أن النفقات الرأسمالية لشركة ميتا على مدى سنوات عديدة لهذا البرنامج تحديدًا قد تصل إلى عشرات المليارات، أو ربما تتجاوز 100 مليار دولار، وذلك تبعًا للتكوين النهائي ومزيج الأجهزة.



يتجاوز هيكل الصفقة عقد التوريد التقليدي، إذ ستحصل ميتا على ضمانات لشراء 160 مليون سهم من أسهم AMD ، تُستحق على مراحل وفقًا لمراحل المشروع وشروط سعر السهم. وفي حال ممارسة هذه الضمانات، قد تصبح ميتا مساهمًا رئيسيًا، ما يؤكد أن كلا الطرفين يُؤسسان هذه العلاقة كشراكة استراتيجية طويلة الأمد.



استجابت الأسواق فورًا وبشكل إيجابي، حيث ارتفع سهم AMD بشكل ملحوظ في تداولات ما قبل افتتاح السوق. ويعكس هذا الارتفاع توقعات بتحقيق "قفزة نوعية" في الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مصداقية AMD في قطاع المعالجات المسرعة. ارتفعت أسهم ميتا بشكل طفيف فقط، ما يشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى الصفقة على أنها متسقة مع استراتيجيتها المعلنة سابقًا في مجال الحوسبة واسعة النطاق، وليست زيادة غير متوقعة في المخاطر.



مبررات ميتا واضحة: سيتم تخصيص المكونات لتلبية احتياجاتها، وستكتسب الشركة نفوذًا على خارطة طريق وتصميم أجيال الرقائق المستقبلية. من منظور التكلفة الإجمالية للملكية وكفاءة الاستدلال، يُعد نموذج "التصميم المشترك" هذا بالغ الأهمية لتحسين استهلاك الطاقة وتكلفة كل وحدة/مهمة.



تشير تعليقات سانتوش جاناردان، رئيس قسم البنية التحتية العالمية في ميتا، إلى أن أجهزة AMD من المتوقع أن تدعم بشكل أساسي الاستدلال - مرحلة نشر النماذج المدربة في بيئة الإنتاج. في هذا المجال، تميل كفاءة الطاقة العالية وتوافر السعة المتوقع إلى أن تكون أكثر أهمية من ذروة أداء التدريب.



تؤكد ميتا مجددًا على نهج تعدد المصادر: ستواصل تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها داخليًا، وستحافظ على مشترياتها من Nvidia ، وستضيف AMD إلى مزيجها. عمليًا، يشير هذا إلى أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة تتعامل مع المعالجات المسرّعة كمورد استراتيجي وليس كسلعة، وتعمل بنشاط على تنويع سلسلة التوريد وتقليل مخاطر الاعتماد على الموردين.



... بالنسبة لشركة AMD ، لا يقتصر الأمر على حجم المبيعات فحسب، بل يمثل أيضًا نقطة تحول في سمعتها: فشركة Meta هي بالفعل ثاني أكبر عملاء AMD ، وقد يصبح الاتفاق الجديد محركًا رئيسيًا للنمو في السنوات القادمة. ونظرًا لحجم AMD (حوالي 34.6 مليار دولار من الإيرادات العام الماضي)، فإن أي زيادة طفيفة في المبيعات السنوية، ولو بعشرات المليارات من الدولارات، خلال فترة التوسع، ستُغير مسار AMD في سوق المعالجات المُسرّعة تغييرًا جوهريًا.



بشكل عام، يُشير هيكل الشراكة وحجمها إلى أن Meta و AMD تدعمان سيناريو يُترجم فيه استثمار الذكاء الاصطناعي من قِبل مُقدمي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة إلى دورة استثمارية ضخمة تمتد لسنوات عديدة، على الرغم من الجدل المتزايد حول مخاطر "فقاعة" الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

AMD.US (الإطار الزمني D1)

انخفضت أسهم AMD مؤخرًا بنحو 25% عن أعلى مستوياتها، وتختبر حاليًا مستوى 191 دولارًا تقريبًا (المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم). ويبدو أن اتفاقية ميتا توفر انفراجة على المدى القريب، وتساعد في إعادة تثبيت السهم على اتجاه صعودي مدعوم بعوامل أساسية.

المصدر: xStation5