صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية. استراتيجية آبل الجديدة

في الأشهر الأخيرة، كثّفت آبل جهودها بشكل ملحوظ لتوسيع إنتاج الرقائق الإلكترونية وأجهزة ماك في الولايات المتحدة، وهو ما يُعدّ خطوة استراتيجية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد في ظلّ تصاعد المخاطر الجيوسياسية، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، والاضطرابات المحتملة في قطاع التصنيع الآسيوي. ورغم أن الإنتاج الضخم لأجهزة آيفون ومعظم أجهزة ماك لا يزال يتم في آسيا، إلا أن آبل تُكثّف استثماراتها في صناعة أشباه الموصلات الأمريكية لتأمين المكونات الأساسية وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.

يُعدّ مجمع إنتاج الرقائق الإلكترونية الضخم في أريزونا، والذي تُقدّر تكلفته بنحو 165 مليار دولار، عنصرًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية. يضمّ المجمع ستة مصانع، ويدعم إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في أجهزة آبل الجديدة. وبينما لا تزال هذه التقنيات متأخرة عن منشآت شركة TSMC في تايوان، فإن هذا الاستثمار يُتيح لآبل تأمين جزء من إنتاجها في حالات الطوارئ، وتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب للمكونات الأساسية.

في الوقت نفسه، تُوسّع آبل تعاونها مع شركائها ومورديها في الولايات المتحدة. تتولى شركة GlobalWafers في تكساس إنتاج رقائق السيليكون، بينما تنتج شركة Corning في كنتاكي الزجاج المتخصص، وتتولى شركة Amkor في أريزونا مسؤولية تغليف الرقائق. تُمكّن هذه الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية الشركة من بناء منظومة إنتاج محلية، تُعزز استقرار وأمن الإمدادات، رغم أنها لا تزال تمثل نسبة صغيرة من إجمالي طلب Apple.

كما أعلنت Apple عن نقل جزء من إنتاج Mac Mini إلى مصنع Foxconn في هيوستن، حيث تُصنّع الشركة بالفعل خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ورغم أن Mac Mini لا يُمثل سوى نسبة ضئيلة من مبيعات Apple، إلا أنه يحظى بشعبية واسعة بين المطورين ومستخدمي الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الإنتاج المحلي وسيلة لزيادة مرونة الشركة في الاستجابة للطلب المتغير. وسيدعم خط إنتاج هيوستن مركز تدريب، مما يعكس نهج Apple طويل الأمد في تطوير المهارات المحلية وزيادة القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تُبقي الشركة على جزء كبير من إنتاجها في آسيا، مما يُؤكد أن TSMC لا تزال المورد الرئيسي للرقائق المتقدمة.

ينبغي النظر إلى إجراءات Apple في سياق جيوسياسي واقتصادي كلي أوسع. مع تصاعد التوترات في شرق آسيا واحتمالية فرض الصين حصارًا على مضيق تايوان، بات تنويع مصادر التوريد وبناء القدرات المحلية ضرورة استراتيجية لشركات التكنولوجيا. ومن خلال استثماراتها في أريزونا وتكساس، تُرسّخ آبل نوعًا من الحماية لسلسلة التوريد العالمية لديها، مما يقلل من مخاطر الانقطاعات المفاجئة في توريد المكونات الحيوية.

الآثار الاستراتيجية على السوق