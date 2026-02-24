انخفض سعر الكاكاو بنسبة 5%، ليصل إلى ما دون 3000 دولار لأول مرة منذ مايو 2023 📉

تراجعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) اليوم، بأكثر من 5%، لتنخفض إلى ما دون 3000 دولار للطن، وهي مستويات لم تُسجل منذ مايو 2023. ويتأثر السوق بضعف الطلب الفعلي المزمن، والتباطؤ الحاد في عمليات التصنيع، والطقس المواتي في غرب أفريقيا، وتوقعات موسم حصاد وفير، الأمر الذي يُؤثر سلبًا على عوائد المزارعين الأفارقة.

تحليل التزامات المتداولين (CoT) الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) (بيانات حتى 17 فبراير 2026)

يشير أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (CoT) للكاكاو إلى أن السوق يمر بمرحلة انتقالية، وليس عند نقطة تسارع واضح للاتجاه. ويتمثل التغيير الأسبوعي الرئيسي في انخفاض حجم التداول المفتوح بأكثر من 8000 عقد (حوالي -5%). وهذا يدل على أن بعض المشاركين قد أغلقوا مراكزهم، مما قلل من فرص تحرك السوق بشكل مستدام وثابت. غالبًا ما يتزامن انخفاض حجم التداول المفتوح مع انخفاض في الأسعار وتحول نحو التماسك.

فيما يتعلق بالمراكز، لا تزال أكبر الجهات المضاربة (صناديق الاستثمار المُدارة) تحتفظ بمراكز بيع صافية - أي أنها تحتفظ بمراكز بيع أكثر من مراكز الشراء - مما يُعطي السوق ميلاً هبوطياً طفيفاً. في الوقت نفسه، خفّض المنتجون وغيرهم من المشاركين التجاريين تحوطاتهم (قلّصوا مراكز البيع)، وهو ما يُشير تاريخياً إلى انحسار ضغوط جانب العرض. بعبارة أخرى، لا يزال المضاربون يميلون إلى الهبوط، لكن "القطاع" لم يعد يُساهم في زيادة هذا الضغط الهبوطي.



تجدر الإشارة أيضاً إلى تركز مراكز البيع ضمن فئة واحدة من المتداولين. إذ تحتفظ نسبة كبيرة من هذه المراكز بعدد قليل نسبياً من الكيانات، مما يزيد من خطر حدوث ضغط على مراكز البيع: فإذا ظهر عامل مُحفز صعودي (على سبيل المثال، خبر متعلق بالطقس أو العرض)، فقد يُؤدي التغطية القسرية لمراكز البيع إلى ارتداد حاد.

بشكل عام، لا يُشير التقرير إلى حالة تشبع شرائي أو بيعي مُفرط. تُظهر المراكز ميلاً هبوطياً معتدلاً بين الصناديق، مع انخفاض المشاركة وتراجع جزئي للمتحوطين. على المدى القريب، يزيد هذا من احتمالات التماسك أو الارتداد الفني؛ ومن المرجح أن يتطلب العودة إلى اتجاه هبوطي واضح إعادة بناء مراكز البيع على المكشوف من قبل الصناديق إلى جانب ارتفاع المراكز المفتوحة.

المصدر: CFTC, CoT

COCOA (D1)

المصدر: xStation5