الولايات المتحدة: انتعاش وول ستريت بدعم من قطاع التكنولوجيا

تُظهر وول ستريت اليوم بوادر استقرار بعد موجة البيع التي شهدتها أمس. وارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية بشكل طفيف، مما يشير إلى أن السوق يحاول تعويض بعض خسائره.

ويبقى التركيز منصبًا على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتتكهن الأسواق بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيُغير نهجه بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية، مما سيؤثر بشكل كبير على تقييمات أسهم النمو، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وتُعدّ شركات التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الرئيسي للمكاسب في الأشهر الأخيرة، الأكثر حساسية لتقلبات معنويات السوق وتغير التوقعات بشأن السياسة النقدية.

ومن العوامل الإضافية التي شكّلت ضغطًا إضافيًا بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) أمس، والتي أظهرت أن القطاع الصناعي الأمريكي يشهد انكماشًا مجددًا. ففي نوفمبر، بلغ مؤشر مديري المشتريات 48.2 نقطة، بانخفاض عن 48.7 نقطة في أكتوبر، مسجلًا بذلك الشهر التاسع على التوالي من ضعف النشاط. وكان من الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص انخفاض الطلبات الجديدة، التي انخفضت إلى 47.4 نقطة، ومؤشر التوظيف الفرعي، الذي انخفض إلى 44.0 نقطة. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسعار إلى 58.5 نقطة، مما يشير إلى تزايد ضغوط التكلفة على الرغم من ضعف الطلب.

يُمثل هذا المزيج من البيانات تحديًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. فمن ناحية، يُشير ضعف النشاط الصناعي وتباطؤ الطلب إلى تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يدعم عادةً سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. ومن ناحية أخرى، قد يُبقي استمرار ضغوط التكلفة على المخاوف المتعلقة بالتضخم ويحد من إمكانية إجراء تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة. ونتيجةً لذلك، قد يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجًا متوازنًا وحذرًا، مع مراعاة كل من المخاطر الاقتصادية والضغوط التضخمية.

بشكل عام، يعكس الوضع الحالي للسوق انتعاشًا معتدلًا، وعدم يقين بشأن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، وضعف البيانات الصناعية، وتزايد المخاوف بشأن صحة شركات التكنولوجيا.

المصدر: xStation5

US500 (H1)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف اليوم، مسجلةً انتعاشًا من التصحيح المحلي الذي شهده السوق أمس. لا يزال السوق فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية (EMA 25 و50 و100)، مما يشير إلى هيمنة فنية من قبل المتداولين الصاعدين وإمكانية استمرار المكاسب. مؤشر القوة النسبية في منطقة محايدة، متفائلة بعض الشيء، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الارتفاع. لا تزال الأسواق حذرة إلى حد ما، وتراقب عمليات الدمج والبيانات الاقتصادية الكلية القادمة التي قد تؤثر على اتجاه السوق. لا يزال الدعم حول المتوسطات المتحركة مستقرًا، لكن إشارات السوق القادمة والمعنويات العالمية ستكونان عاملين أساسيين.

