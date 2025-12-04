يسود السوق الأمريكي حالة من الترقب خلال جلسة الخميس، حيث سيتلقى السوق الأسبوع المقبل معلومات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستويات أسعار الفائدة. ويتوقع السوق حاليًا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، باحتمالية تبلغ حوالي 90%. ولا تزال تحركات المؤشرات الرئيسية في بداية الجلسة في الولايات المتحدة الأمريكية ضئيلة. وتُقلص عقود المؤشرات الرئيسية تغيرات الأسعار إلى حد أقصى قدره 0.1%.

بيانات الاقتصاد الكلي:

اطلع المستثمرون اليوم على القراءة الأسبوعية لعدد طلبات إعانة البطالة. وجاءت القراءة المنشورة أقل من التوقعات عند مستوى 219 ألفًا، وبلغت 191 ألفًا، مسجلةً انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام الماضي. ويُشكل سوق العمل القوي ضغطًا على المؤشرات، ويدعم الدولار الأمريكي من خلال الحد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

مؤشر US100 (D1)

المصدر: xStation5

على الرسم البياني، يمكن ملاحظة تشكّل نمط RGR. ديناميكية النمو - على الرغم من أنها لا تزال صاعدة - تضعف بشكل واضح. حاليًا، توقف المشترون عند مستوى FIBO 23.6 من الموجة الصاعدة الأخيرة. للحفاظ على النمو، سيكون من الضروري تجاوز هذا الحاجز في أسرع وقت ممكن. في حال تراجع السعر، سيفتح ذلك الطريق نحو مستويات ~24500، واحتمالية تحقق نمط تغيير الاتجاه.

أخبار الشركات: