- السوق ثابت في انتظار قرار أسعار الفائدة أو أي أخبار جديدة.
- انخفضت طلبات إعانة البطالة مجددًا.
- تنمو شركة ميتا رغم المخاطر التنظيمية.
- تتخلى شركة ميكرون عن أسواق المستهلكين.
يسود السوق الأمريكي حالة من الترقب خلال جلسة الخميس، حيث سيتلقى السوق الأسبوع المقبل معلومات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستويات أسعار الفائدة. ويتوقع السوق حاليًا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، باحتمالية تبلغ حوالي 90%. ولا تزال تحركات المؤشرات الرئيسية في بداية الجلسة في الولايات المتحدة الأمريكية ضئيلة. وتُقلص عقود المؤشرات الرئيسية تغيرات الأسعار إلى حد أقصى قدره 0.1%.
بيانات الاقتصاد الكلي:
اطلع المستثمرون اليوم على القراءة الأسبوعية لعدد طلبات إعانة البطالة. وجاءت القراءة المنشورة أقل من التوقعات عند مستوى 219 ألفًا، وبلغت 191 ألفًا، مسجلةً انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام الماضي. ويُشكل سوق العمل القوي ضغطًا على المؤشرات، ويدعم الدولار الأمريكي من خلال الحد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
مؤشر US100 (D1)
\
المصدر: xStation5
على الرسم البياني، يمكن ملاحظة تشكّل نمط RGR. ديناميكية النمو - على الرغم من أنها لا تزال صاعدة - تضعف بشكل واضح. حاليًا، توقف المشترون عند مستوى FIBO 23.6 من الموجة الصاعدة الأخيرة. للحفاظ على النمو، سيكون من الضروري تجاوز هذا الحاجز في أسرع وقت ممكن. في حال تراجع السعر، سيفتح ذلك الطريق نحو مستويات ~24500، واحتمالية تحقق نمط تغيير الاتجاه.
أخبار الشركات:
- Snowflake (SNOW.US) - أحد أهم اللاعبين في سوق الخدمات السحابية يخسر أكثر من 8% بعد النتائج. وقد أظهرت الشركة توقعات تتضمن انخفاضًا في هامش الربح ونمو الإيرادات.
- Toast (TOST.US) - ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 2% بعد تلقيها توصية إيجابية من بنك استثماري.
- Stellantis (STLA.US) - تراجع الرئيس الأمريكي عن تأكيداته السابقة بشأن تحرير اللوائح المتعلقة بالانبعاثات واستهلاك الوقود، مما سيجعل السيارات الأوروبية أقل تنافسية. ارتفع سعر سهم المجموعة بأكثر من 3%.
- ميكرون (MU.US) - أعلنت الشركة المصنعة لذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، من بين شركات أخرى، انسحابها من سوق المستهلكين في هذا القطاع للتركيز على عملاء الشركات والذكاء الاصطناعي.
- ميتا (META.US) - وجدت الشركة نفسها مجددًا محط اهتمام الجهات التنظيمية الأوروبية وسط شكوك حول قانونية بعض وظائف الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عن تقليص مشاركتها في مشروع "ميتافيرس"، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من المستثمرين. ونتيجةً لهذا الخبر، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 5%.
- سيمبوتيك (SYM.US) - تخسر الشركة ما يقرب من 15% بعد توصية سلبية من أحد البنوك الاستثمارية.
- فيليبس (PHG.US) - انخفض تقييم سهم الشركة بنسبة تصل إلى 8% بعد أن أشار أحد البنوك الاستثمارية إلى مشاكل الشركة الناجمة عن الرسوم الجمركية وضعف النمو في الصين.
📈 ارتفاع US100 بنسبة 2.1%