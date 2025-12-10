الولايات المتحدة: وول ستريت تنتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي 🗽

يسود هدوءٌ ملحوظ في وول ستريت قبيل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، وذلك قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سنعرفه (إلى جانب التوقعات الاقتصادية) في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش؛ وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كلمته في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة 0.1% فقط، بينما انخفض مؤشر ناسدك 100 (US100) انخفاضًا طفيفًا. وشهدت أسهم شركة إنفيديا ارتفاعًا طفيفًا مدعومةً بالأنباء المتعلقة بطلبيات كبيرة محتملة من شركتي بايت دانس وعلي بابا، وذلك بعد موافقة الرئيس الأمريكي ترامب على تصدير شريحة الذكاء الاصطناعي H200 إلى الصين.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات:

ارتفع سهم شركة Braze ، المتخصصة في تشغيل منصات تفاعل العملاء، بأكثر من 15% في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد تقديمها نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث. وحققت الشركة، المزودة لبرمجيات تفاعل العملاء، إيرادات بلغت 191 مليون دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي بلغت 184 مليون دولار وفقًا لبيانات بورصة لندن. وبلغت الأرباح المعدلة 0.06 دولار للسهم، متوافقةً مع التوقعات، إلا أن الزخم الواضح في الإيرادات هو ما دفع هذا الارتفاع.

وتعرض سهم شركة AeroVironment لضغوط، حيث انخفض بأكثر من 4%، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار عن انخفاض كبير في الأرباح. وسجلت الشركة أرباحًا بلغت 0.44 دولار للسهم في الربع الثاني من السنة المالية، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 0.78 دولار. وقد طغى هذا الانخفاض على التعليقات التشغيلية الإيجابية الأخرى.

وانخفض سهم شركة GameStop بنحو 6% بعد إصدار نتائج الربع الثالث التي أبرزت استمرار ضعف الإيرادات. وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة للسهم بلغت 0.24 دولار على إيرادات بلغت 821 مليون دولار، وهو أقل من توقعات أحد المحللين على الأقل التي تجاوزت 900 مليون دولار. تُؤكد هذه الأرقام استمرار معاناة الشركة في سبيل تحقيق الاستقرار لأعمالها الأساسية رغم إجراءات خفض التكاليف.

ارتفع سهم شركة بلو آول كابيتال بنحو 3% بعد أن رفعت شركة ريموند جيمس تصنيف السهم من "أداء السوق" إلى "شراء قوي". وأشارت المحللة ويلما بورديس إلى أن مخاطر الاسترداد تبدو "قابلة للإدارة"، مضيفةً أن الشركة في وضع يسمح لها بتلبية طلبات السحب، ما يُزيل عائقًا رئيسيًا أثّر سلبًا على معنويات السوق.

شهد سهم شركة كراكر باريل انخفاضًا بنحو 9% في التداولات المسائية بعد إعلانها عن إيرادات أضعف من المتوقع في الربع الأول. فقد حققت الشركة 797.2 مليون دولار، أي أقل بقليل من 800.3 مليون دولار التي توقعها المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة فاكت سيت. ورغم انخفاض الإيرادات، سجلت كراكر باريل خسارة معدلة أقل مما كان يُخشى.

قفز سهم شركة جي إي فيرنوفا بنسبة 8% بعد أن أعلنت عملاقة الطاقة أن إيرادات عام 2025 تتجه نحو الحد الأعلى من توقعاتها. كما ضاعفت الشركة توزيعاتها النقدية الفصلية إلى 50 سنتًا للسهم الواحد من 25 سنتًا للسهم الواحد.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5

نظرة عامة على الاحتياطي الفيدرالي

من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الخطوة الثالثة على التوالي. يُتوقع أن تكون الرسائل التيسيرية، ولكن قد يُشير الرسم البياني إلى توجهات متشددة، مما قد يُحد من الارتفاع الأولي في السوق. تُشير مؤشرات الميزانية العمومية (شراء أذون الخزانة) إلى دعم خفي للسيولة والأصول عالية المخاطر. لن يكون المحرك الحقيقي للسوق هو الخفض نفسه، بل مدى تيسير تصريحات باول ومدى انقسام اللجنة. تُتيح بيانات الكتاب البيج الضعيفة وبيانات الوظائف من ADP لباول مجالًا لتبرير التيسير. في المؤتمر الصحفي، يُتوقع منه ما يلي:

التأكيد على تحسن أوضاع سوق العمل

الإشارة إلى محدودية ضغوط التضخم

الاعتراف بأن بعض المسؤولين ما زالوا يُعارضون المزيد من التخفيضات

هذا المزيج - رسالة تيسيرية مع الاعتراف بوجود متشددين - هو مفتاح معنويات المخاطرة.

لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية منقسمة: معارضات ظاهرة وأخرى "صامتة"

معارضة علنية متوقعة (شميد من كانساس سيتي، يُؤيد عدم الخفض).

قد يُشير ما يصل إلى خمسة من صناع السياسات، عبر مخطط النقاط، إلى عدم رغبتهم في خفض أسعار الفائدة.

ستُؤثر هذه الديناميكية، المتمثلة في "الأقلية المتشددة مقابل تحالف باول المتساهل"، على تفسير السوق للمسار المُستقبلي.

مخطط النقاط المُحدّث: هل هو أقل تيسيرًا مما تتوقعه الأسواق؟

من المُرجّح أن يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بما يلي:

خفض 75 نقطة أساس في عام 2025

خفض واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026

خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2027

تُسعّر الأسواق حاليًا تيسيرًا أكبر بكثير. أي فجوة بين نقاط الاحتياطي الفيدرالي وتسعير السوق تُعدّ مُحفّزًا للتقلبات، لا سيما بالنسبة لما يلي:

أسعار الفائدة الأمريكية (سنتان، 5 سنوات)

الدولار الأمريكي

الأسهم الحساسة للمدة (التكنولوجيا، النمو)

5. تحسّن توقعات التضخم وتراجع سوق العمل: مُدخل تيسيري

من المُرجّح أن يتم تعديل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لعام 2025 نزولًا إلى 2.9% (من 3.1%). انخفاض التضخم + ارتفاع توقعات البطالة = مسار تيسير نقدي أكثر استدامة.

ترتفع توقعات البطالة لعام ٢٠٢٦ ارتفاعًا طفيفًا، وسيسلط البيان الضوء على ما يلي:

ارتفاع معدل البطالة تدريجيًا فوق المعدل الطبيعي

تراجع واضح في مؤشرات سوق العمل

يعزز هذا التحول نحو إدارة مخاطر التوظيف التوجه التيسيري.

سياسة الميزانية العمومية: هادئة لكنها مهمة

ابتداءً من يناير ٢٠٢٦، من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بما يلي:

بدء شراء سندات الخزانة (حوالي ١٠-١٥ مليار دولار شهريًا)

الحرص على إبقاء الاحتياطيات "كافية" نظرًا لأنها تقترب الآن من "الشح"

يمثل هذا تحولًا تدريجيًا عن التيسير الكمي، وهو داعم لما يلي:

ظروف السيولة

أسواق المال

الأصول الخطرة بشكل عام

يُعد هذا عاملًا إيجابيًا خفيًا للأسهم والائتمان.

بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: تغييرات طفيفة (مع خط تضخم أكثر مرونة)

من المرجح أن تتغير الصياغة الرئيسية إلى:

لا يزال التضخم "مرتفعًا إلى حد ما"، بدلاً من "ارتفع" كما ورد سابقًا.

إقرار بضعف سوق العمل.

استمرار التأكيد على تزايد مخاطر تراجع فرص العمل - وهو المبرر الأساسي للتيسير النقدي.

ينبغي للأسواق أن تفسر هذا البيان على أنه توجه تدريجي نحو التيسير النقدي.

سيؤثر بناء باول للتوافق على رد فعل السوق.

على الرغم من أن باول قد يكون ضمن الأقلية الراغبة في خفض أسعار الفائدة مجددًا العام المقبل، إلا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة تعزز موقفه. إذا نجح باول في إظهار وحدة الموقف رغم وجود تيارات متشددة داخل الاحتياطي الفيدرالي، فستفسر الأسواق ما يلي:

لا تزال أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول مطروحة.

إذا بدا الانقسام حادًا للغاية: فقد ترتفع عوائد السندات قصيرة الأجل، وقد ينتعش الدولار الأمريكي. تم تسعير خفض 25 نقطة أساس بالفعل - فالنبرة هي التي تحدد رد الفعل.

قد يستمر النمو القوي المتوقع وانخفاض التضخم في دعم معنويات المستثمرين في وول ستريت.

المصدر: Bloomberg Finance L.P