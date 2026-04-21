الولايات المتحدة: ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانخفاض التوترات!

يتشكل المشهد الحالي في وول ستريت نتيجةً لتأثير عاملين رئيسيين متزامنين: بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع، وتغيرات جيوسياسية تؤثر بشكل واضح على شهية المستثمرين للمخاطرة على المدى القريب. يسعى السوق إلى تقييم كل من القوة الحقيقية للمستهلك الأمريكي وحجم المخاطر المحتملة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع التقلبات، ولكنه في الوقت نفسه دعم مؤشرات الأسهم.
على الصعيد الاقتصادي الكلي، تُعد مبيعات التجزئة الأمريكية أهم البيانات، إذ جاءت أعلى بكثير من التوقعات. ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار البنزين، مما رفع أرقام المبيعات الاسمية، ولكن كان هناك أيضًا قوة ملحوظة في القراءة الأساسية باستثناء المكونات الأكثر تقلبًا. يشير هذا إلى أن المستهلك لا يزال نشطًا على الرغم من ضغوط التكاليف المستمرة وارتفاع أسعار الفائدة. يفسر السوق هذا على أنه مؤشر على أن الاقتصاد الأمريكي لا يتجه نحو تباطؤ حاد، بل نحو تباطؤ أكثر تحكمًا في النشاط. في ظل هذه الظروف، تتحسن المعنويات العامة وتزداد شهية المستثمرين للمخاطرة في سوق الأسهم.
يُعزز هذا التصور عاملٌ إضافي يتمثل في تأثير أسعار الطاقة على البيانات الاقتصادية. فارتفاع تكاليف الوقود، الناجم عن التوترات الجيوسياسية، يُضخّم بشكل مباشر أرقام مبيعات التجزئة الاسمية، بينما يُشوّه جزئيًا صورة قوة المستهلك الحقيقية. ونتيجةً لذلك، تبدو البيانات قويةً ظاهريًا، لكن هيكلها يتطلب تفسيرًا أكثر حذرًا، إذ لا يعكس بشكل كامل ديناميكيات الإنفاق الحقيقية.
أما الركيزة الثانية الأساسية لتحركات اليوم فهي الجيوسياسة، حيث تظهر مؤشرات على إمكانية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب حالة من عدم اليقين المستمر ورسائل متضاربة من المنطقة. وحتى احتمال الحوار، مهما كان غير مؤكد، يُسهم في تهدئة الأسواق، إذ يُقلل من المخاوف من مزيد من التصعيد والاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة. وهذا بدوره يُخفّض علاوة المخاطرة ويدعم التدفقات إلى الأصول عالية المخاطر.
نتيجةً لذلك، نشهد مزيجًا من بيانات اقتصادية أمريكية قوية نسبيًا وتحسن مؤقت في المعنويات الجيوسياسية. هذا المزيج يدعم مؤشرات الأسهم ويُعزز المكاسب، على الرغم من أنه يبقى بيئةً مشروطةً شديدة الحساسية للتغيرات في كلٍ من البيانات الاقتصادية الكلية والتطورات السياسية.
سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز (US500) مكاسب طفيفة اليوم، مدفوعةً ببيانات مبيعات التجزئة القوية بشكلٍ مفاجئ. تُظهر هذه الأرقام أن الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة لا يزال قويًا، مما يُخفف المخاوف بشأن تراجع حاد في الزخم الاقتصادي ويدعم تقييمات الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع الإشارات التي تُشير إلى احتمال استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية، الأمر الذي يُخفف مؤقتًا من حدة التوترات الجيوسياسية ويُحسّن معنويات السوق بشكل عام.
أخبار الشركات
- فاجأت شركة يونايتد هيلث (UNH.US) السوق بشكلٍ كبير بنتائجها المُذهلة للربع الأول من عام 2026، ورفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مما يُشير إلى استمرار الأداء التشغيلي القوي. علاوة على ذلك، عزز برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة ملياري دولار أمريكي هذا التفاعل الإيجابي ودعم سعر السهم. يُفسر السوق هذا على أنه تأكيد على أن الشركة لا تزال واحدة من أكثر الشركات الرائدة استقرارًا في قطاع الرعاية الصحية.
- ارتفع سهم أمازون (AMZN.US) بعد إعلانها عن تسارع كبير في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال شراكة موسعة مع شركة أنثروبيك وحزمة استثمارية ضخمة. تعزز هذه الشراكة مكانة خدمات أمازون السحابية (AWS) كمزود أساسي للبنية التحتية لتطوير الذكاء الاصطناعي، بينما يشير حجم الإنفاق المخطط له وقدرات الحوسبة إلى طلب قوي طويل الأجل على خدمات أمازون. ينظر السوق إلى هذه الخطوة على أنها تعزيز لريادة أمازون في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
- ارتفع سهم شركة RTX (RTX.US) بعد تحقيق نتائج قوية للغاية في الربع الأول، فاقت التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح. كما رفعت الشركة بعض توقعاتها للعام بأكمله، وهو ما فسره السوق على أنه تأكيد على استمرار الطلب القوي في قطاع الدفاع والتعافي التدريجي في قطاع الطيران التجاري. ويستمر هذا في دعم قطاع الدفاع بشكل عام، حيث لا تزال أحجام الطلبات مرتفعة وتدفقات العقود مستقرة.
- على الرغم من النتائج التي فاقت التوقعات، تعرض سهم شركة نورثروب غرومان (NOC.US) لضغوط بيع طفيفة، حيث ركز المستثمرون على توقعات العام بأكمله التي لم تقدم مفاجأة إيجابية واضحة. رغم تحقيق الشركة إيرادات وأرباحًا قوية، إلا أن عدم وجود تعديل تصاعدي قوي في التوقعات حدّ من حماس السوق. في الوقت نفسه، لا تزال أساسيات القطاع قوية، مدعومة بميزانيات دفاعية ضخمة وتدفق قوي للطلبات، مما يُعزز جاذبية الاستثمار طويل الأجل.
- أعلنت شركة آبل (AAPL.US) عن تغيير قيادي هام، حيث سيتنحى تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي وينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما سيتولى جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي. وقد أثار هذا الخبر ردود فعل متباينة بين المستثمرين.
