الولايات المتحدة: تحول ترامب يرفع معنويات وول ستريت

- في دافوس، يُلمّح ترامب إلى عدم نيته استخدام القوة في صفقة الاستحواذ على غرينلاند.
- يتجاهل الرئيس تقلبات السوق الأخيرة، ويتوقع مضاعفة قيمة الأسهم.
- تُخيّب نتفليكس الآمال في توقعاتها، وتُحوّل تركيزها إلى تقديم عرض نقدي كامل للاستحواذ على وارنر بروس.
- يستمر موسم إعلان الأرباح: جونسون آند جونسون، وتشارلز شواب، وترافيلرز، وهاليبرتون تُعلن نتائجها.
أشارت العقود الآجلة في وول ستريت صباح اليوم إلى استمرار التراجع في منتصف الأسبوع، لكنّ المعنويات تغيّرت مع صعود دونالد ترامب إلى المنصة في المنتدى الاقتصادي العالمي. وبتبنّيه موقفًا دفاعيًا ملحوظًا، وفّر تأكيد الرئيس على استبعاد "الحل القسري" بشأن غرينلاند ارتياحًا فوريًا للأسواق العالمية. والأهم من ذلك، أن عدم ذكر أي رسوم جمركية متعلقة بغرينلاند قد أعاد إحياء سردية "تاكو" (ترامب دائمًا ما يتراجع) بين المتداولين. ومن أبرز النقاط التي تمّ استخلاصها من خطاب الرئيس ما يلي:
- المحرك الأمريكي: وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها "محرك الكوكب"، مؤكدًا أن الازدهار العالمي مرتبط بالنمو الأمريكي. وأشاد بسجل إدارته في إلغاء القيود، وتخفيض الضرائب، وكبح التضخم.
- الانتقادات الأوروبية: انتقد الرئيس سياسات الطاقة والهجرة الأوروبية، مقارنًا إياها بأجندته "أمريكا أولًا".
- الضغوط التجارية: في خطوة تتماشى مع موقفه الحمائي، اقترح ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سويسرا لمواجهة اتساع العجز التجاري.
- قضية غرينلاند: جدد ترامب رغبته في التفاوض على ضم غرينلاند، مؤكدًا أنه "لا ينبغي لأي دولة أخرى غير الولايات المتحدة" أن تحتفظ بالإقليم. ووجه إنذارًا شديد اللهجة إلى الدنمارك: "إذا وافقوا، فسيكون ذلك موضع ترحيب؛ وإذا رفضوا، فسيبقى ذلك في الذاكرة إلى الأبد".
- استراتيجية الطاقة: بينما أشاد ترامب بالطاقة النووية وهيمنة الولايات المتحدة على النفط والغاز، ظل ينتقد مصادر الطاقة المتجددة، وتحديدًا طاقة الرياح. وتعهد بخفض أسعار السلع الأساسية والتوسط في حل النزاع في أوكرانيا.
- الاستثمار الإقليمي: أشار الرئيس أيضًا إلى أن فنزويلا ستستفيد من زيادة الاستثمارات الأمريكية.
التحليل الفني
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (العقود الآجلة): شهدت عقود ستاندرد آند بورز 500 انتعاشًا قويًا، حيث تتداول قرب مستوى 6900 نقطة، مستعيدةً ما يقارب 0.7% من قيمتها بعد موجة البيع التي شهدتها أمس. وتتطابق المرحلة التصحيحية الحالية مع حجم التراجع الذي حدث في ديسمبر. من المرجح أن يتطلع المضاربون على الصعود إلى مستوى المقاومة عند 6930، والذي يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0 للتصحيح الحالي وفجوة افتتاح عطلة نهاية الأسبوع. في المقابل، إذا استؤنف الاتجاه الهبوطي، فسيتجه البائعون نحو مستويي تصحيح فيبوناتشي 50.0 و61.8 للارتفاع الكبير الذي بدأ في نوفمبر.
أخبار الشركات
- انخفضت أسهم نتفليكس (NFLX.US) بنسبة تزيد قليلاً عن 2.5% في بداية التداولات، مسجلةً انتعاشاً ملحوظاً بعد انخفاضها بنسبة 8% تقريباً في جلسة ما قبل افتتاح السوق. ورغم أن نتائج الربع الرابع جاءت متوافقة مع التوقعات، إلا أن توقعات عملاق البث المباشر المستقبلية لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين. وفي تحول استراتيجي، أعلنت نتفليكس عن توجهها نحو تقديم عرض نقدي بالكامل للاستحواذ على وارنر بروس لإتمام عملية الاندماج. ونتيجةً لذلك، علّقت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم للحفاظ على رأس المال اللازم للاستحواذ.
- أعلنت شركة جونسون آند جونسون (JNJ.US) عن إيرادات بلغت 24.6 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2025، متجاوزةً قليلاً التوقعات التي بلغت 24.1 مليار دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم 2.46 دولار أمريكي، متوافقةً إلى حد كبير مع التقديرات. وبينما تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع نمو محفظة منتجات الأورام وتوقعات عام 2026 المستقرة، انخفض سعر السهم بنسبة 2% تقريباً خلال الجلسة.
- حققت شركة تشارلز شواب (SCHW.US) نتائج فاقت توقعات المحللين، حيث بلغت إيراداتها 6.34 مليار دولار أمريكي، وبلغ ربح السهم 1.39 دولار أمريكي. وقد عوّض الارتفاع العام في السوق ردة الفعل السلبية الأولية لعدم تجاوز الأرباح التوقعات، حيث ارتفعت أسهم الشركة حاليًا بنسبة تقل قليلاً عن 1%.
- أما شركة ترافيلرز (TRV.US) فقد حققت أرباحًا فاقت التوقعات بشكل ملحوظ، حيث بلغ ربح السهم 11.13 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 8.74 دولار أمريكي. وبلغت الإيرادات 12.43 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات البالغة 11.04 مليار دولار أمريكي. وارتفعت أسهم الشركة إلى 275 دولارًا أمريكيًا عند الافتتاح قبل أن تتراجع إلى 270 دولارًا أمريكيًا، محافظةً على مكاسبها بنسبة 1%.
- تفوقت شركة هاليبرتون (HAL.US) على التوقعات بربح سهم بلغ 0.69 دولار أمريكي (مقابل توقعات بلغت 0.54 دولار أمريكي) وإيرادات بلغت 5.7 مليار دولار أمريكي. وقد ساهم تركيز شركة خدمات حقول النفط على فرص استثمارية جديدة، بما في ذلك مشاريع محتملة في فنزويلا، في ارتفاع أسهمها بأكثر من 3%.
