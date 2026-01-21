الولايات المتحدة: تحول ترامب يرفع معنويات وول ستريت

أشارت العقود الآجلة في وول ستريت صباح اليوم إلى استمرار التراجع في منتصف الأسبوع، لكنّ المعنويات تغيّرت مع صعود دونالد ترامب إلى المنصة في المنتدى الاقتصادي العالمي. وبتبنّيه موقفًا دفاعيًا ملحوظًا، وفّر تأكيد الرئيس على استبعاد "الحل القسري" بشأن غرينلاند ارتياحًا فوريًا للأسواق العالمية. والأهم من ذلك، أن عدم ذكر أي رسوم جمركية متعلقة بغرينلاند قد أعاد إحياء سردية "تاكو" (ترامب دائمًا ما يتراجع) بين المتداولين. ومن أبرز النقاط التي تمّ استخلاصها من خطاب الرئيس ما يلي:

المحرك الأمريكي: وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها "محرك الكوكب"، مؤكدًا أن الازدهار العالمي مرتبط بالنمو الأمريكي. وأشاد بسجل إدارته في إلغاء القيود، وتخفيض الضرائب، وكبح التضخم.

الانتقادات الأوروبية: انتقد الرئيس سياسات الطاقة والهجرة الأوروبية، مقارنًا إياها بأجندته "أمريكا أولًا".

الضغوط التجارية: في خطوة تتماشى مع موقفه الحمائي، اقترح ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سويسرا لمواجهة اتساع العجز التجاري.

قضية غرينلاند: جدد ترامب رغبته في التفاوض على ضم غرينلاند، مؤكدًا أنه "لا ينبغي لأي دولة أخرى غير الولايات المتحدة" أن تحتفظ بالإقليم. ووجه إنذارًا شديد اللهجة إلى الدنمارك: "إذا وافقوا، فسيكون ذلك موضع ترحيب؛ وإذا رفضوا، فسيبقى ذلك في الذاكرة إلى الأبد".

استراتيجية الطاقة: بينما أشاد ترامب بالطاقة النووية وهيمنة الولايات المتحدة على النفط والغاز، ظل ينتقد مصادر الطاقة المتجددة، وتحديدًا طاقة الرياح. وتعهد بخفض أسعار السلع الأساسية والتوسط في حل النزاع في أوكرانيا.

الاستثمار الإقليمي: أشار الرئيس أيضًا إلى أن فنزويلا ستستفيد من زيادة الاستثمارات الأمريكية.

التحليل الفني

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (العقود الآجلة): شهدت عقود ستاندرد آند بورز 500 انتعاشًا قويًا، حيث تتداول قرب مستوى 6900 نقطة، مستعيدةً ما يقارب 0.7% من قيمتها بعد موجة البيع التي شهدتها أمس. وتتطابق المرحلة التصحيحية الحالية مع حجم التراجع الذي حدث في ديسمبر. من المرجح أن يتطلع المضاربون على الصعود إلى مستوى المقاومة عند 6930، والذي يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0 للتصحيح الحالي وفجوة افتتاح عطلة نهاية الأسبوع. في المقابل، إذا استؤنف الاتجاه الهبوطي، فسيتجه البائعون نحو مستويي تصحيح فيبوناتشي 50.0 و61.8 للارتفاع الكبير الذي بدأ في نوفمبر.

