الولايات المتحدة: تراجع حاد في وول ستريت مع تزايد المخاوف من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط 📉 كيسي ستدخل ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500

تتعرض أسواق الأسهم الأمريكية لضغوط واضحة مع اقتراب الموعد النهائي الحاسم لإنذار دونالد ترامب لإيران (الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، 8 أبريل/نيسان)، حيث تتلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق بعد إعلان إيران قطع جميع قنوات الاتصال غير المباشرة مع الولايات المتحدة ردًا على تهديدات ترامب. وتُلقي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بظلالها على أسواق الأسهم، بينما تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوجه المستقبلي للسياسة الأمريكية. وتُزيد تصريحات البيت الأبيض من خطر اللجوء إلى سيناريو تصعيدي، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تُبقي مجالًا لخفض التصعيد بشكل محدود.

حدد ترامب الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، محذرًا من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الإيرانية.

تشير التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى ضعف احتمالات تحقيق انفراجة، على الرغم من بقاء نافذة ضيقة لنتيجة بديلة.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة شنت غارات على جزيرة خارك الإيرانية، مما زاد من حدة التوترات.

تشهد أسواق السلع الأساسية ردود فعل حادة: يتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 116 دولارًا (+3%)، بينما يستقر خام برنت فوق 110 دولارات، مما يشير إلى ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

يشير المحللون إلى أنه على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق شامل يبدو مستبعدًا، إلا أنه لا يزال من الممكن تجنب أسوأ السيناريوهات التي تنطوي على هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية.

خفض بنك يو بي إس توقعاته لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 إلى 7500 نقطة، عازيًا ذلك إلى تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع وأسعار الطاقة. ويوصي البنك باتخاذ موقف أكثر حذرًا، لا سيما تجاه الأسواق الحساسة لصدمات الطاقة مثل أوروبا والهند.

جاءت البيانات الاقتصادية الكلية مخيبة للآمال، حيث انخفضت طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.4% على أساس شهري، وهو ما يقل عن التوقعات ويزيد من حدة التشاؤم.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة ADP زيادة قدرها 27 ألف وظيفة (مقابل 10 آلاف وظيفة سابقًا)، مما يشير إلى أن سوق العمل ليس مفرط النشاط ولكنه ليس أيضًا مصدر ضعف واسع النطاق، الأمر الذي قد يعزز مخاطر التضخم.