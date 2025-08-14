الولايات المتحدة: تراجع الأسهم مع ارتفاع قراءة التضخم (14.08.2025)

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض، بينما تعافت عوائد السندات بعد أن خفف تضخم الجملة الذي فاق التوقعات بكثير من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال رهانات سوق المبادلات مرتفعة (احتمال 94% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس)، على الرغم من أن ضغط سوق السندات من المتوقع أن يستمر حتى القراءة التالية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي ستُكمل توقعات التضخم الحالية.

شهد مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة (US2000: -1.4%) أكبر انخفاض، تلاه مؤشر داو جونز الصناعي (US30: -0.4%) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.2%). ويتداول مؤشر ناسداك دون تغيير، بفضل مرونة بعض الشركات الكبرى مثل أمازون (AMZN.US: +2.1%)، ونتفليكس (NFLX.US: +1.5%)، وبرودكوم (AVGO.US: +1.2%)، وألفابت (GOOGL.US: +0.5%).

من بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، كانت قطاعات المواد والطاقة والعقارات والصناعات الأسوأ أداءً، وهي الأكثر تأثرًا بزيادة مؤشر أسعار المنتجين، وهو عامل قد يؤثر سلبًا على هوامش أرباحها. على الجانب الإيجابي، نشهد مرونة أسهم التكنولوجيا المذكورة آنفًا، بالإضافة إلى المكاسب الرائدة التي حققتها أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية.

تقلبات اليوم في قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500. المصدر: بلومبر فاينانس إل بي

مؤشر US2000 (D1)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 بعد اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2,330، وهو مستوى حدّ مرارًا من محاولات المؤشر للعودة إلى أعلى مستوياته القياسية المسجلة في نوفمبر 2024. بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين السلبية، تعزز ضغط البيع باحتكاك مؤشر القوة النسبية بمنطقة ذروة الشراء أمس. على الرغم من انخفاض اليوم، لا يزال الاتجاه العام لمؤشر US2000 صعوديًا: لا يزال المؤشر يتداول فوق مستوى الاختراق الأخير بالقرب من 2,285، ويبتعد بفارق كبير عن المتوسطين المتحركين 30 و100

المصدر: xStation5

أخبار الشركات: