الولايات المتحدة: تراجع الأسهم مع ارتفاع قراءة التضخم (14.08.2025)

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض، بينما تعافت عوائد السندات بعد أن خفف تضخم الجملة الذي فاق التوقعات بكثير من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال رهانات سوق المبادلات مرتفعة (احتمال 94% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس)، على الرغم من أن ضغط سوق السندات من المتوقع أن يستمر حتى القراءة التالية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي ستُكمل توقعات التضخم الحالية.
شهد مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة (US2000: -1.4%) أكبر انخفاض، تلاه مؤشر داو جونز الصناعي (US30: -0.4%) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.2%). ويتداول مؤشر ناسداك دون تغيير، بفضل مرونة بعض الشركات الكبرى مثل أمازون (AMZN.US: +2.1%)، ونتفليكس (NFLX.US: +1.5%)، وبرودكوم (AVGO.US: +1.2%)، وألفابت (GOOGL.US: +0.5%).
من بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، كانت قطاعات المواد والطاقة والعقارات والصناعات الأسوأ أداءً، وهي الأكثر تأثرًا بزيادة مؤشر أسعار المنتجين، وهو عامل قد يؤثر سلبًا على هوامش أرباحها. على الجانب الإيجابي، نشهد مرونة أسهم التكنولوجيا المذكورة آنفًا، بالإضافة إلى المكاسب الرائدة التي حققتها أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية.
تقلبات اليوم في قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500. المصدر: بلومبر فاينانس إل بي
مؤشر US2000 (D1)
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 بعد اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2,330، وهو مستوى حدّ مرارًا من محاولات المؤشر للعودة إلى أعلى مستوياته القياسية المسجلة في نوفمبر 2024. بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين السلبية، تعزز ضغط البيع باحتكاك مؤشر القوة النسبية بمنطقة ذروة الشراء أمس. على الرغم من انخفاض اليوم، لا يزال الاتجاه العام لمؤشر US2000 صعوديًا: لا يزال المؤشر يتداول فوق مستوى الاختراق الأخير بالقرب من 2,285، ويبتعد بفارق كبير عن المتوسطين المتحركين 30 و100
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- ارتفعت أسهم شركة Bullish (BLSH.US)، وهي بورصة عملات رقمية مقرها جزر كايمان ومالكة منصة CoinDesk، بنسبة 84% لتصل إلى 68 دولارًا أمريكيًا في طرحها العام الأولي في بورصة نيويورك، والذي بلغت قيمته 1.1 مليار دولار أمريكي، لتصل قيمتها إلى 9.9 مليار دولار أمريكي. وتُبرز هذه الصفقة التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بقيادة جي بي مورغان وجيفيريز وسيتي، تنامي اهتمام السوق العامة بالبنية التحتية للعملات الرقمية. وشدد الرئيس التنفيذي توم فارلي على مصداقية الشركة، في حين سجلت الشركة خسارة قدرها 348.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول.
- حققت شركة Cisco (CSCO.US) إيرادات في الربع الرابع بلغت 14.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.6%، وربحية للسهم الواحد (بدون بنود العقد) بلغت 0.99 دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات. وقد توافقت توقعات السنة المالية 2026، التي تراوحت بين 59 و60 مليار دولار أمريكي، مع التوقعات، لكنها جاءت أقل من التوقعات الإيجابية. وبلغت مبيعات الذكاء الاصطناعي مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025، مع طلبات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الربع الرابع. أشار الرئيس التنفيذي تشاك روبنز إلى شراكات الشرق الأوسط وتكامل سبلانك كمحركين للنمو في ظل تزايد المنافسة. السهم مستقر حاليًا.
- ارتفعت أسهم شركة دي لوكال (DLO.US) بنسبة 22% بعد أن بلغ صافي دخل الربع الثاني 42.8 مليون دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات بفضل النمو القوي في المدفوعات في الأرجنتين (+84%) والبرازيل (+86%) على أساس ربع سنوي. وارتفعت الإيرادات إلى 256.5 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً هوامش الربح التوقعات. وأشاد المحللون بضبط التكاليف، وابتكار المنتجات، والزخم في أمريكا اللاتينية، حيث رفعت العديد من الشركات تصنيفاتها وأهدافها السعرية. وتم تعيين غييرمو لوبيز بيريز مديرًا ماليًا.
- قفزت إيرادات شركة جيه دي.كوم (JD.US) في الربع الثاني بنسبة 22% لتصل إلى 356.7 مليار يوان (49.7 مليار دولار أمريكي)، متجاوزةً التوقعات بفضل الدعم الحكومي في بكين والمشاريع الجديدة مثل توصيل الوجبات. وانخفض صافي الدخل بنسبة 50% ليصل إلى 6.2 مليار يوان، حيث تقلصت هوامش الربح إلى 1.7% وسط عروض ترويجية حادة وحروب أسعار مع ميتوان وعلي بابا. ارتفعت تكاليف التسويق بأكثر من الضعف، ومن المتوقع استمرار ضغط الأرباح حتى نهاية العام. ومع ذلك، انخفض السهم المدرج في البورصة الأمريكية بنسبة 3.3%.
- انخفضت أسهم شركة شرودنجر (SDGR.US) بنسبة 7.5% بعد إيقاف تطوير دواء سرطان الدم SGR-2921، عقب وفاة مريضين في تجربة المرحلة الأولى لمكافحة غسيل الأموال، حيث اعتُبر الدواء عاملاً مساهماً. وأشارت الشركة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة وصعوبة متابعة العلاج المركب، على الرغم من بعض الأنشطة السريرية المبكرة. وأكدت مارغريت دوغان، كبيرة مسؤولي التسويق، على أهمية سلامة المرضى.
- انخفضت أسهم شركة تابستري (TPR.US) بنسبة 16% بعد أن جاءت توقعاتها لربحية السهم للسنة المالية 2026، والتي تراوحت بين 5.30 و5.45 دولار أمريكي، دون التوقعات، متأثرةً بتكاليف التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية التي تجاوزت 160 مليون دولار أمريكي. ارتفعت مبيعات الربع الرابع بنسبة 8.3% لتصل إلى 1.72 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات، حيث قابلت تقلبات التعريفات الجمركية مكاسب الهامش. وافق مجلس الإدارة على زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 14%، على الرغم من رسوم كيت سبيد لانخفاض القيمة البالغة 855 مليون دولار أمريكي.